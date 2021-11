UNCATEGORIZED haunebu7 19:49

Und ich kann es beweisen .



Österreich im September 2021 . Die schlechteste Regierung aller Zeiten hilft mir beim Beweis meiner These – dafür Danke .Ein spezieller Dank gilt dem grössten Ungustl und unfähigsten Minister aller Zeiten – dem inkompetenten ImpfFanatiker Mückenstich , der es tatsächlich geschafft hat , die Inkompetenz seines Vorgängers zu übertreffen und Österreich in Absurdistan zu verwandeln .

In Österreich gelten folgende Regelungen des Wahnsinns :

In einem Puff müssen keine Masken getragen werden , aber in einer Bibliothek schon.Im Supermarkt müssen alle Mitarbeiter den ganzen Tag Maske tragen , in der Bar oder dem Club nicht.

Wenn ich einen Test mache oder geimpft bin , darf ich am ÖVP Parteitag die Hanni aus St.Pölten küssen und umarmem.Wenn die Kinder einen Test machen oder geimpft sind , müssen sie trotzdem mit dem Gehorsamsfetzen zum Buffet gehen und dürfen weder singen , lachen , andere umarmen oder küssen.Für eine Lehrerin oder Kindergärtnerin gilt ein PCR Test im Dienst 7 Tage , wenn sie damit in Wien einkaufen geht , 48 Stunden und wenn sie die Ware einen Meter ausserhalb von Wien umtauschen möchte , dann gilt der gleiche Test 72 Stunden.

Geimpft kannst du mit Fieber und rinnender Nase arbeiten , einkaufen , tanzen , küssen , feiern , ins Theater oder zum Konzert .Maske musst Du nirgendwo ausser Apotheke , Spital oder Supermarkt tragen .Ungeimpft aber Gesund und Getestet darfst du nirgendwo ohne Maske nach drinnen , Konzerte und Nachtlokale sind dir verschlossen , geht es nach den Impffaschisten im Rathaus und dem Gesundheitsministerium gilt das bald im gesamten Freizeitsektor.

Österreich kauft für 1,4 Milliarden Euro Impfungen aus Steuergeld ( fast 60 Millionen Dosen ) , verschenkt 500 000 Dosen an die Ukraine , hat bereits ca 200 000 Dosen wieder vernichten müssen , weil die keiner haben wollte.Österreich gibt 2021 unfassbare 2 Milliarden Euro für Massentests aus, bei denen nicht einmal 0,001 Prozent positiv ausfallen.Die Regierung hat sich die MedienDirnen um mehr als 200 Millionen Euro Steuergeld gekauft. Niemand aus dieser Truppe der Inkompetenz muss sich für Veruntreuung von Steuergeld verantworten.Österreich hat Verstösse gegen die Förderung der Kurzarbeit oder der Existenzsicherung durch Sonderförderung zu einem schweren Strafdelikt gemacht.Ein Unternehmer , der bei der Kurzarbeit oder den Förderanträgen nicht korrekt gearbeitet hat und ungerechtfertigt Fördergelder bezogen hat , geht unbedingt ins Gefängnis.

Ärzte die mir eine Malariaimpfung verabreichen und kein ausführliches Beratungsgespräch über meinen Gesundheitsstatus und die Risiken der Impfung führen , sind persönlich für Impfschäden verantwortlich. Im Merkblatt der Malariaimpfung ist festgehalten , dass 24 bis 48 Stunden lang kein Alkohol getrunken werden sollte und der Geimpfte mindestens sechs Stunden lang nach der Impfung keine körperliche Aktivitäten setzen sollte – Ruhe wird empfohlen.

Ärzte oder medizinisches Personal impfen gegen Covid ohne Beachtung jeglicher Grundregeln der Aufklärung, des sorgfältigen Erfragens des persönlichen Gesundheitszustandes – bei staatlichen Partys – am Friedhofseingang – im Supermarkt – am Schiff vor dem Badestrand .- in der Kirche – vor dem McDonalds

Bei Covid reicht die Unterschrift eines Schmierzettels.

Und mein Favorit. Österreich impft gerade Zehntausende Menschen in Pflegeheimen OHNE ZULASSUNG der Impfung. Die Begründung ? Der Impfstoff hat nicht den vollen gewünschten Schutz erzeugt und deshalb impfen wir DENSELBEN Impfstoff NOCH EINMAL.



Covid ist eine Geisteskrankheit . Und ich kann’s beweisen.

Teil 2 .

Ich muss gar nicht mehr kommentieren – ich zähle nur mehr Fakten auf , das reicht schon.

In Wien sind mehr als 320 Schulklassen mit approx. 7500 Schülern für 10 Tage in Quarantäne. Weil jeweils EIN Kind pro Klasse symptomlos positiv getestet wurde.

Nach nur 8 Schultagen ist das Chaos dermassen gross , dass das Ministerium die Wiener Impffaschisten schon overrulen muss und die Quarantäne auf 5 Tage verkürzt.

Alle Schulkenner sagen für die Herbstferien das totale Chaos voraus , Tausende Eltern werden die Kinder die Woche davor nicht zur Schule schicken , um den Familienurlaub nicht zu gefährden.

In mindestens 40 Klassen allein in Wien sind die ( ungeimpften?) Lehrerinnen einfach nicht zum Dienst erschienen , Ersatz gibt es nicht – das Chaos ist perfekt.

Wiener Schüler die nicht geimpft sind , dürfen bei den Schulausflügen nicht mitfahren , die Impffaschisten im Rathaus verbieten es.

In Österreich muss ein 14 jähriger die Einwilligung der Eltern haben um sich vom Religionsunterricht abmelden zu können.Aber er kann sich ohne Kenntnis und gegen den Willen der Eltern impfen lassen.

Im Bezirk Wiener Neustadt will die örtlich zuständige Amtsärztin den Kindergarten-Pädagoginnen VERBIETEN , Kinder hochzuheben , zu umarmen oder zu trösten.

In Vorarlberg hat die Landesregierung die Maskenregeln des Doktor Ungustl so idiotisch interpretiert , dass alle Kinder ab 10 jetzt eigentlich FFP2 Maske tragen müssten.

In Salzburg gibt die zuständige Landesbeamtin bekannt , dass es mittlerweile über 300 leere Betten in Pflegeheimen gibt , weil ein unglaublicher Personalmangel herrscht. Am gleichen Tag fordert die Landesrätin für Gesundheit im Interview eine Impfpflicht für Pflegepersonal.

Der unfähigste Minister aller Zeiten , der Doktor Ungustl hat es geschafft , eine Verordnung zu erlassen , die von Gewerkschaften und Arbeitgebern gleichzeitig vehement abgelehnt wird. Auch die Polizeigewerkschaft weigert sich , die Kontrolle des Impffaschismus Irrsinns zu übernehmen. Der Minister Impffaschist besteht trotzdem darauf , dass in Österreich 76 Jahre nach Ende der Nazizeit wieder eine Bevölkerungsgruppe durch Stofffetzen markiert herumlaufen muss.

PCR Tests gelten je nach Bundesland und Berufsgruppe zwischen 48 Stunden und einer Woche. Wenn sie ausgewertet werden.In drei Bundesländern haben die irrwitzigen Massentests mit PCR jedenfalls im völligen Chaos geendet.

Und zum Abschied noch meine Geschichte der Woche.

Wenn man mit der ÖBB von Budapest nach Wien mit dem Zug fährt , dann sitzt man drei Stunden lang auf ungarischem Boden ohne Maske und Abstand miteinander im Zugabteil.Betreut von einem österreichischen Schaffner.Wenn sich der Zug der Grenze nähert , geht der Schaffner durch den Zug und fordert die Passagiere auf Maske aufzusetzen , weil man jetzt nach Österreich komme 😉 :-)Und die Passagiere, die gerade drei Stunden ohne Maske nebeneinander gesessen sind , die machen das auch noch alle mit !!!

Ceterum censeo Covid ist eine Geisteskrankheit

Und Ich kann es beweisen. Gerald Markel