Wie bereits bekannt wurde, nehmen viele Menschen das “Bestechungsgeld” des Staates gerne an, um aus dem Corona-Irrsinn auf Kosten der Steuerzahler ordentliche Gewinne zu machen. Dies beginnt bereits mit dem Personal in den Test- und Impfstraßen. Ärzte erhalten dort 150 Euro brutto in der Stunde. Macht rund 24.000 Euro für 40 Wochenstunden / Monat also mehr als die Entlohnung des Bundeskanzlers. Dafür verzichten Sie laut Augenzeugen häufig auf jegliche medizinische Sorgfaltspflicht und fertigen Impflinge innerhalb von 30 Sekunden ab.

Weder wird die medizinische Vorgeschichte betrachtet, noch ordentlich hinterfragt, welche Kontraindikationen es gibt. Auch auf mögliche Wechselwirkungen mit anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten wird nicht geachtet. Das wäre auch gar nicht möglich, da laut Pfizer/Biontech keinerlei Studien oder Erkenntnisse zu Wechselwirkungen vorliegen. Sehr unterhaltsam sind diesbezüglich die Ausführungen von Ärztekammerpräsident Szekeres, der den hohen Stundenlohn mit “Verantwortung für die Aufklärung” argumentiert. Diese wäre nämlich besonders umfangreich.

Freiwillige Helfer können Mindestsicherung um 1.000 steuerfreie Euro aufbessern

Viele wissen auch nicht, dass man als “freiwilliger Helfer” einer Impfstraße 1.000,48 Euro pro Monat steuerfrei kassieren kann. Verdient man in der Impfstraße mehr, muss erst ab diesem Betrag Sozialversicherung bezahlt werden. Der SV-freie Betrag wird auch nicht auf die Ausgleichszulage oder Mindestsicherung angerechnet. Medizinisch geschultes Personal erhält pro Einsatzstunde in Impfstraßen 20 Euro pro Stunde grundsätzlich frei von Einkommen- und Umsatzsteuer.

Schon Corona-Tester wurden gut entlohnt. Laut Standard.at Karriere liegt das Durchschnittsgehalt für Corona-Tester bei 30.000 Euro brutto pro Jahr. Wer eine medizinische Ausbildung und / oder Erfahrung hat, kann mit 36.000 Euro rechnen. Für Menschen, die am Corona-Wahnsinn ohne Rücksicht auf Verluste bei Getesteten und Geimpften reich werden wollen, ist allerdings Vorsicht geboten. Beispielsweise zahlt das Austria Center Vienna für eine 30 Stunden Anstellung als Impfstraßen-Einweiser nur rund 1.400 Euro Brutto plus kostenfreie Tests.