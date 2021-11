„Impfdurchbruch“ – diesen Begriff sollten wir genau analysieren. Es bedeutet offiziell, daß trotz Impfung die Gestochenen an der Krankheit, gegen die sie geimpft wurden, erkranken oder sterben. Tatsächlich gibt es in der Medizin so etwas wie einen Impfdurchbruch nicht. Darum, weil keine einzige „Impfung“ schützt oder nützt, denn es gibt weltweit keine einzige unabhängige Studie nach dem „Goldstandard, – egal für welches Serum oder gegen welche Krankheit – welche dies belegt. Es ist kein „Durchbruch“, da es keine Mauer gibt, welche man durchbrechen könnte. Das Wort ist in sich selbst Lüge. Und natürlich sprechen sie daher lieber von Impfdurchbruch und gestehen ein, daß die „Impfung“ nicht wirkt, als daß sie zugeben, daß Menschen an der Injektion sterben. Immer, wenn wir von „Impfdurchbruch“ hören oder lesen sollte klar sein, daß sie an der „Impfung“ erkrankt oder gestorben sind. Im Todesfall können wir getrost das Wort Impfdurchbruch durch „Mord“ oder „Selbstmord“ ersetzen.