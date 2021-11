In den Krankenhäusern in ganz Amerika geschieht etwas wirklich Seltsames — uncut-news.ch

In diesem Jahr, das schon so viele Rätsel aufgeworfen hat, möchte ich Ihnen ein weiteres sehr merkwürdiges mitteilen. Überall in Amerika sind die Notaufnahmen überfüllt, und niemand kann sich erklären, warum das so ist. Im Moment ist die Zahl der neuen COVID-Fälle in den Vereinigten Staaten jeden Tag weniger als halb so hoch wie noch…