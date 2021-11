UNCATEGORIZED haunebu7 22:58

Liebe Menschen in Österreich!

Wir sind am Ende der Glaubhaftigkeit all dieser sogenannten “ Maßnahmen“

angelangt! Wie lange es aber noch so weiter und weiter geht, hängt von uns/euch allen ab. Es geht nicht um Geimpfte oder Ungeimpfte, nicht um nachweisbar oder nicht, es geht um die Spaltung unserer Gesellschaft durch Angst- und Panikmache quer durch alle Schichten und Familien!

Ihr Geimpften, fühlt ihr euch nicht längst um die euch versprochene Freiheit nach dem 2. Stich betrogen?

Ihr Getesteten und Geimpften, fühlt ihr euch nicht betrogen, wenn ihr euch trotzdem überall hinter einer Maske verstecken müsst? Fühlt ihr euch nicht alle zum Narren gehalten durch einen PCR Test, der irgend ein dahergelaufenes und allerorts bekanntes Corona Schnupfenvirus nachweist, aber sicher nicht Covid 19? Fühlen wir uns nicht alle betrogen durch die Hiobsbotschaften ständig steigender Infektionszahlen trotz all der massiven Einschränkungen? ( Übrigens sind die angeblichen Neuinfektionszahlen genauso hoch wie exakt vor einem Jahr, nur war da fast noch niemand geimpft…)

Wenn sich jemand an eine stark befahrene Kreuzung stellt und Autofarben zählt, werden die roten Autos auch immer mehr, je länger er dort steht…)

Es geht längst (wenn denn jemals) nicht mehr um das Abwehren einer Krankheit! Es geht um den Versuch, herauszufinden, wie viel und wie lange das alles mit uns Menschen gemacht werden kann, es geht um blinden und maßlosen Machtrausch!

Aber: Es geht um EUCH, um UNSER LEBEN!

Bitte schaltet euren Kopf samt Verstand aus, der auf ANGST-und PANIKMACHE reagiert, und lasst statt dessen wieder euer HERZ und euer BAUCHGEFÜHL zu Wort kommen! Ist das alles noch zu unserem WOHL??

Es geht jetzt um unsere Grundrechte, die Gesundheit unserer Kinder und unser aller ZUKUNFT!

Wer von euch würde ein Baby, das Fieber hat und hustet, einfach isolieren und ohne jegliche Hilfe zu leisten warten, bis es wieder gesund ist? Aber so wird es mit euch gemacht, wenn ihr positiv getestet seid- welch Pervertierung des Begriffs „positiv“!

Es geht hier nicht um Verschwörungstheorien, nicht um Coronaleugnung, nicht um Impfgegner: Es geht um jeden EINZELNEN MENSCHEN, um unser aller WÜRDE, die auf dem Spiel steht!

Und frei nach B.Brecht:“ Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin“:

Stellt dir vor es ist PANDEMIE und KEINER SPIELT MIT!

Es liegt in unser aller Händen, diesen Zustand JETZT zu ändern!

Fangen wir jetzt SOFORT an, dieses „Spiel“ zu beenden!!

Keine Masken

Keine Beschränkungen

Keine Angst vor Kündigungen

Keine unnötigen Tests

(wer kommt auf die Idee, seinem Kind täglich Fieber zu messen, obwohl es pumperl gsund ist?)

In einer Demokratie bestimmt immer die Mehrheit: lasst uns daher mehrheitlich in ZIVILCOURAGE GEMEINSAM aufstehen und ab SOFORT ganz einfach all das nicht mehr mitspielen!

Wenn wir alle GEMEINSAM AUFSTEHEN werden die „ZAHLEN“ NIEDERGEHEN!

(Warum sollte das in unserem wunderbaren Österreich anders sein als in anderen Ländern?)

BITTE teilt das mit möglichst vielen Menschen, möglichst schnell und in möglichst vielen Kanälen!

Das WIEDERERLANGEN UNSERES selbstbestimmten und autonomen LEBENS beginnt JETZT!!