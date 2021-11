Pläne einer technokratischen Elite: „Der große Reset“ ist keine Verschwörungstheorie — uncut-news.ch

Mises.org The Great Reset, Teil I: Reduzierte Erwartungen und Bio-Techno-Feudalismus The Great Reset Teil II: Unternehmenssozialismus The Great Reset Teil III: Kapitalismus mit chinesischen Merkmalen Der große Reset, Teil IV: „Stakeholder-Kapitalismus“ vs. „Neoliberalismus“ Der große Reset, Teil V: Aufgeweckte Ideologie In den vorangegangenen Ausgaben habe ich die Idee des „Great Reset“ vorgestellt und sie im…