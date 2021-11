Regeneron: Ist das Medikament, von dem eine einzige Dosis das Risiko von COVID-19 um 81,6 % senkt — uncut-news.ch

Regeneron Pharmaceuticals gab heute die Ergebnisse einer gemeinsam mit dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) durchgeführten Phase-3-Studie bekannt, in der die Verwendung einer Einzeldosis des Prüfpräparats REGEN-COV, eines monoklonalen Antikörpers, zur Prävention von COVID-19 bei nicht infizierten Personen untersucht wurde. Die neuen Analysen zeigen, dass REGEN-COV das Risiko, an COVID-19 zu erkranken…