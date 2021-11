Krisengipfel: Oberösterreich und Salzburg droht der Lockdown! — Exxpress

Corona Krisengipfel: Oberösterreich und Salzburg droht der Lockdown! Am Mittwoch erreichte die Corona-Pandemie ihren bisherigen Höhepunkt. 11.398 Neuinfektionen wurden vermeldet. 3424 davon alleine in Oberösterreich. Gemeinsam mit Salzburg zählt das Land ob der Enns zu den Corona-Sorgenkindern. Am Mittwoch der Hammer: Den beiden Bundesländern droht ein Lockdown! Rene Rabeder 10 November 2021 12:42 Noch am…