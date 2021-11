UNCATEGORIZED haunebu7 11:31

🇦🇹🇦🇹🇦🇹

‼️Achtung an alle: im Bezirk Liezen sind nach Angabe der Bezirkshauptmannschaft 85% der positiv getesteten doppelt geimpft!!!!!!! Die ĂĽbrigen 15% sind meist symptomfrei – der GroĂźteil von den 15% falsch positiv.

Hatte heute ein Gespräch mit zwei Ă„rzten: beide erzählen, dass im Moment die ImpfdurchbrĂĽche mit schweren Verläufen die Ăśberhand nehmen. Auch sehr viele Tumorerkrankungen – auch bei jĂĽngeren (!!!) – GĂĽrtelrose bei jungen Menschen etc. kommen vor.

Mein dringender Apell: auch wenn der Druck jetzt steigt: bis Weihnachten fliegt es auf – die KHs können sich vor ImpfdurchbrĂĽchen nicht mehr retten! Bitte, bitte halte durch und lass dich nicht impfen. Dort wo 2G ist, geh nicht hin. Wenn jemand positiv getestet wird, gar keine bzw. nur leichte Symptome hat, ist dieser zu 95% nicht geimpft. Es dauert nicht mehr ewig …

Die Regierung hat enormen Druck, sie wollen möglichst viele gentechnisch verändern, bevor es ihnen an den Kragen geht – d.h. bevor Pfizer-Chef in Amerika (wurde festgenommen!!!) auspackt.

Hat ein RNA-Jaukerl in dir FuĂź gefasst, hast du laut Gentechnikverordnung kein Recht mehr auf Grundrechte, denn: alles, das gentechnisch verändert wurde, gehört der Firma, die das patentiert hat (nennt sich auch Transhumanismus). Du zählst nicht mehr als Mensch, denn du hast das NatĂĽrliche verloren. Brauchst dich aber nicht damit befassen – einfach ohne Jaukerl bleiben, dann passt das schon.

Im KH Bad Aussee wurde die Interne Station gesperrt, da alle doppelt geimpften des Personals (wurde im Februar das 1. Mal geimpft – jetzt sind es 9 Monate) einen Impfdurchbruch mit teilweise schweren Symptomen haben.

Im KH Rottenmann lag vorgestern ein Patient mit positivem Corona-Test auf der Intensiv, gestern zwei. Erstmals wurde ein Tel des Intensivpersonals wegen Arbeitsmangel nach Hause geschickt (!!!). Die Covid-Station ist mit 20 Patienten voll belegt – 100% doppelt geimpft.

KH Schwarzach St. Veit: fast alle Patienten, die im Spital liegen, sind doppelt geimpft.

Personal in sämtlichen KHs mussten Unterlagen unterschreiben, dass keine Meldungen bezĂĽglich Impfstatus nach auĂźen dringen …

Ăśbrigens: die Ă„rztekammer wies die Ă„rzte an, nicht mehr von teilimmunisiert und vollimmunisiert zu reden, sondern von zweiter Impfung, dritter Impfung, vierter Impfung, etc. Wie weit das zu zählen sein wird, kannst dir ausmalen. Fangt erst gar nicht damit an, es wird NIE aufhören. Denn was die Ă„rztekammer auch sagt: es wird nie eine Herdenimmunität geben …

Bleibt stark und übt euch im Verzicht, das macht euch noch stärker. Unterstützt euch gegenseitig, so ist das alles gut zu schaffen.

👉@technicus_news [09.11.2021]