Die Not in den Krankenhäusern nimmt den Berichten in praktisch allen Medien nach derzeit deutlich zu. Vor allem die Belegung von Intensivstationen ist hoch – und steigt. Ein Aspekt, der oft nur am Rande diskutiert wird: Die Zahl der Pflegekräfte sinkt. Einem Bericht aus der Ärzte-Zeitung nach ist der Verlust an Arbeitskräften aus dieser Branche allerdings frappierend.

Annähernd eine halbe Million Menschen verschwinden

Demnach würden innerhalb der EU annähernd eine halbe Million Menschen ihren Job in den Pflegeberufen an den Nagel gehängt haben. Laut dem EGÖD – dem Europäischen Gewerkschaftsverband für den Öffentlichen Dienst – sind es fast 421.000 Menschen gewesen. Der Generalsekretär der Vereinigung, Jan Willem Goudriaan, meint dazu, dass dieser Verlust während der Pandemie lediglich die „Spitze des Eisbergs“ wäre.

