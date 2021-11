UNCATEGORIZED haunebu7 11:33

Die “Denkfabrik” Atlantic Council feiert seit Tagen ein ausgelassenes Fest zum 60-jährigen Bestehen. Kritiker behaupten, es wäre eine der hochrangigsten Freimaurer-Machtdemonstrationen der Welt. Bei den “2021 Distinguished Leadership Awards” überhäufte man einander mit Preisen. Bei ausgedehnten Bussi-Bussi Orgien fanden sich weder Masken noch Abstände – solche Maßnahmen sind nur für den Pöbel vorgesehen.

Ein Kommentar von Willi Huber

Schamlos feiert man sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit ab. Während in zahlreichen Ländern Corona-Panik geschürt wird und man die Menschen in verfassungswidrige Lockdowns treibt, während sie für Arbeits-Sklavendienste noch gut genug sind, feiert man mit großem Prunk und überhäuft sich für die guten Dienste mit Preisen. Die Frage ist, wem all diese Personen so gut dienen – die Bevölkerungen ihrer Länder sind es gewiss nicht.

Die Herrschaften, welche die größten Ehren erhielten, waren

Die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen

Özlem Türeci und Ugur Sahin von Biontech

Albert Bourla, CEO von Pfizer

Das linksgerichtete Gesangssternchen Dua Lipa

