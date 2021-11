Auswertung zeigt jetzt: Viele Corona-Tote in Bayern sind auch doppelt geimpft — Corona Doks

Unter diesem Titel ist am 14.11 auf merkur.de zu erfahren: »Erlangen – Unter der rasch steigenden Zahl von Corona*-Toten in Bayern ist ein vergleichsweise hoher Anteil vollständig Geimpfter. Nach Daten des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittel (LGL) lag die Quote in den vier Wochen vom 4. bis 31. Oktober bei knapp 30 Prozent. 108 der insgesamt…