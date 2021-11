UNCATEGORIZED haunebu7 13:28

(Der “Plan” sieht vor, dass die verratenen Geimpften sich auflehnen und einen Zustand der Anarchie schaffen, wie in den Mad-Max-Filmen, links. Die Weltregierung wird den Tag retten.)

Ein Milliardär in Neuseeland soll diese Informationen an einen befreundeten Dienstleistungsanbieter weitergegeben haben.

“Das Blatt wendet sich in Bezug auf die Impfstoff-Erzählung. Mir wurde gesagt, dass der Impfstoff mit der Zeit die Zahl der Infektionen und die Zahl der Todesfälle erhöhen wird. Milliarden werden sterben, und die Menschen werden wütend sein und ihre Regierungen in Schutt und Asche legen. Ihre Führer, Wissenschaftler und Medien werden angezündet, gejagt und auf den Straßen gehängt. BEIDE Seiten werden ihre Regierungen in Schutt und Asche legen. Die Vax-Befürworter werden wütend sein, weil sie betrogen wurden und im Sterben liegen, und die Nicht-Vax-Befürworter werden wütend darüber sein, was ihre Regierung zugelassen hat.” Die Befürworter der Vax werden den Kopf hinhalten müssen. Deshalb sind sie auch so entbehrlich. Biden ist fast tot. Fidelito ist ein Trottel.

Der Schadenszeitplan für die mRNA-Impfstoffe beträgt 2-3 Jahre. Die Verbreitung der mRNA hat “ihre kühnsten Erwartungen übertroffen”.

Im Gefolge der Anarchie wird eine neue Weltregierung als “der große Retter” auftreten.

