UNCATEGORIZED haunebu7 11:29

(Links, Globalisten, gesehen durch die Verwendung von Truther-Sonnenbrillen)

Am 25. März 2004 erhielt Edward Griffin eine E-Mail-Kopie eines Dokuments mit dem Titel The Secret Covenant .

Es schien die Blaupause für eine meisterhafte Verschwörung zu sein, um die Welt zu beherrschen.

Der Autor war anonym und der Originaltext vom 21. Juni 2002 stammte von einer nicht funktionierenden E-Mail-Adresse.

Obwohl Griffin der Meinung ist, dass die Aussagen richtig sind, bezweifelt er die Echtheit dieses Dokuments.

Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.

Der geheime Bund der Illuminaten ( Kunst des großen Visionärs David Dees )

Quelle (vom 15.01.2018)

„Es wird eine Illusion sein, so groß, so groß , dass sie ihrer Wahrnehmung entgeht.

„Diejenigen, die es sehen werden, werden als verrückt angesehen. Wir werden getrennte Fronten schaffen, um zu verhindern, dass sie die Verbindung zwischen uns sehen. Wir werden uns so verhalten, als ob wir nicht verbunden wären, um die Illusion am Leben zu erhalten. Unser Ziel wird mit einem Tropfen erreicht.“ zu einer Zeit, um uns selbst nie zu verdächtigen. Dies wird sie auch daran hindern, die Veränderungen zu sehen, wie sie auftreten.



„Wir werden immer über dem relativen Feld ihrer Erfahrung stehen, denn wir kennen die Geheimnisse des Absoluten. Wir werden immer zusammenarbeiten und an Blut und Geheimhaltung gebunden bleiben. Der Tod wird zu dem kommen, der spricht.



„Wir werden ihre Lebensdauer kurz und ihren Verstand schwach halten, während wir so tun, als würden wir das Gegenteil tun. Wir werden unser Wissen über Wissenschaft und Technologie auf subtile Weise nutzen, damit sie nie sehen, was passiert. Wir werden Weichmetalle, Alterungsbeschleuniger und Beruhigungsmittel verwenden Nahrung und Wasser, auch in der Luft . sie werden durch Gifte blanketed werden überall sie drehen .

Die weichen Metalle werden dazu führen, dass sie den Verstand verlieren. Wir werden versprechen, an unseren vielen Fronten ein Heilmittel zu finden, aber wir werden ihnen noch mehr Gift zuführen. Die Gifte werden durch ihre Haut und ihren Mund aufgenommen, sie zerstören ihren Geist und ihre Fortpflanzungsorgane. Aus all dem werden ihre Kinder tot geboren, und wir werden diese Informationen verbergen.

Die Gifte werden in allem, was sie umgibt , verborgen sein , in dem, was sie trinken, essen , atmen und tragen. Wir müssen einfallsreich sein, die Gifte zu verteilen, denn sie können weit sehen. Wir werden ihnen mit lustigen Bildern und musikalischen Tönen beibringen, dass die Gifte gut sind. Diejenigen, zu denen sie aufschauen, werden helfen. Wir werden sie anwerben, um unsere Gifte zu vertreiben.



„Sie werden unsere Produkte im Film sehen und sich daran gewöhnen und ihre wahre Wirkung nie erfahren. Bei der Geburt werden wir ihren Kindern Gifte ins Blut spritzen und sie von ihrer Hilfe überzeugen. Wir fangen früh an Wenn sie jung sind, werden wir ihre Kinder mit dem ansprechen, was Kinder am meisten lieben, süße Dinge.

Wenn ihre Zähne verfallen, werden wir sie mit Metallen füllen, die ihren Verstand töten und ihre Zukunft stehlen. Wenn ihre Lernfähigkeit beeinträchtigt ist, werden wir Medikamente entwickeln, die sie kränker machen und andere Krankheiten verursachen, für die wir noch mehr Medikamente entwickeln werden. Wir werden sie durch unsere Macht fügsam und schwach vor uns machen. Sie werden depressiv, langsam und fettleibig, und wenn sie uns um Hilfe bitten, werden wir ihnen mehr Gift geben.



MATERIALISMUS

„Wir werden ihre Aufmerksamkeit auf Geld und materielle Güter richten, damit sie sich nie mit ihrem inneren Selbst verbinden. Wir werden sie mit Unzucht, äußeren Freuden und Spielen ablenken, damit sie nie mit der Einheit von allem eins werden. Ihre Gedanken werden dazu gehören uns und sie werden tun, was wir sagen.Wenn sie sich weigern, werden wir Wege finden, bewusstseinsverändernde Technologien in ihr Leben zu integrieren.

Wir werden die Angst als unsere Waffe einsetzen. Wir werden ihre Regierungen errichten und darin Gegensätze errichten. Wir werden beide Seiten besitzen. Wir werden unser Ziel immer verbergen, aber unseren Plan ausführen. Sie werden die Arbeit für uns verrichten, und wir werden von ihrer Mühe gedeihen.



„Unsere Familien werden nie mit ihnen vermischen. Unser Blut immer rein sein muss, denn es ist der richtige Weg ist. Wir werden sie einander machen zu töten , wenn es uns passt. Wir halten sie von der Einheit getrennt durch Dogma und Religion . Wir werden kontrollieren alle Aspekte ihres Lebens und sagen ihnen, was sie denken sollen und wie. Wir werden sie freundlich führen und sie sanft denken lassen, dass sie sich selbst führen.

Wir werden durch unsere Fraktionen Feindseligkeiten zwischen ihnen schüren. Wenn ein Licht unter ihnen scheint, werden wir es durch Spott oder Tod auslöschen, je nachdem, was uns am besten passt. Wir werden sie dazu bringen, sich gegenseitig die Herzen zu zerreißen und ihre eigenen Kinder zu töten. Wir werden dies erreichen, indem wir Hass als unseren Verbündeten und Wut als unseren Freund einsetzen. Der Hass wird sie völlig blenden, und sie werden nie sehen, dass wir aus ihren Konflikten als ihre Herrscher hervorgehen.

Sie werden damit beschäftigt sein, sich gegenseitig umzubringen. Sie werden in ihrem eigenen Blut baden und ihre Nachbarn töten, solange wir es für richtig halten.



„Wir werden davon sehr profitieren, denn sie werden uns nicht sehen, denn sie können uns nicht sehen. Wir werden weiterhin von ihren Kriegen und ihrem Tod profitieren . Wir werden dies immer wieder wiederholen, bis unser endgültiges Ziel erreicht ist. Wir werden weitermachen.“ sie durch Bilder und Töne in Angst und Wut leben zu lassen. Wir werden alle Werkzeuge verwenden, die wir haben, um dies zu erreichen. Die Werkzeuge werden durch ihre Arbeit bereitgestellt. Wir werden sie dazu bringen, sich selbst und ihre Nachbarn zu hassen.



„Wir werden immer die göttliche Wahrheit vor ihnen verbergen, dass wir alle eins sind. Das dürfen sie nie wissen! Sie dürfen nie wissen, dass Farbe eine Illusion ist, sie müssen immer denken, dass sie nicht gleich sind. Tropfen für Tropfen, Tropfen für Tropfen wir werden unser Ziel voranbringen. Wir werden ihr Land, ihre Ressourcen und ihren Reichtum übernehmen, um die totale Kontrolle über sie auszuüben. Wir werden sie dazu bringen, Gesetze zu akzeptieren, die ihnen die wenigen Freiheiten stehlen, die sie haben werden. Wir werden ein Geldsystem errichten , das sie für immer einsperren wird , um sie und ihre Kinder in Schulden zu halten.



„Wenn sie sich zusammenschließen, werden wir sie der Verbrechen beschuldigen und der Welt eine andere Geschichte präsentieren, denn wir werden alle Medien besitzen. Wir werden unsere Medien nutzen, um den Informationsfluss und ihre Stimmung zu unseren Gunsten zu kontrollieren erheben sich gegen uns, wir werden sie wie Insekten zermalmen, denn sie sind weniger als das. Sie werden hilflos sein, denn sie werden keine Waffen haben.



„Wir werden einige von ihnen rekrutieren, um unsere Pläne auszuführen, das versprechen wir ihnen“ ewiges Leben, aber ewiges Leben werden sie nie haben, denn sie sind nicht von uns. Die Rekruten werden „Eingeweihte “ genannt und werden indoktriniert, falsche Übergangsriten in höhere Reiche zu glauben. Mitglieder dieser Gruppen werden denken, sie seien eins mit uns, ohne die Wahrheit zu kennen.

Sie dürfen diese Wahrheit niemals erfahren, denn sie werden sich gegen uns wenden. Für ihre Arbeit werden sie mit irdischen Dingen und großen Titeln belohnt, aber niemals werden sie unsterblich und schließen sich uns an, niemals werden sie das Licht empfangen und die Sterne bereisen. Sie werden niemals die höheren Reiche erreichen, denn das Töten ihrer eigenen Art wird den Übergang in das Reich der Erleuchtung verhindern. Das werden sie nie erfahren.

Die Wahrheit wird in ihrem Gesicht verborgen sein, so nah, dass sie sich nicht darauf konzentrieren können, bis es zu spät ist. Oh ja, die Illusion der Freiheit wird so groß sein, dass sie nie erfahren werden, dass sie unsere Sklaven sind.



„Wenn alles an seinem Platz ist, wird die Realität, die wir für sie geschaffen haben, sie besitzen. Diese Realität wird ihr Gefängnis sein. Sie werden in Selbsttäuschung leben. Wenn unser Ziel erreicht ist, wird eine neue Ära der Herrschaft beginnen werden an ihre Überzeugungen gebunden sein, die Überzeugungen, die wir seit undenklichen Zeiten etabliert haben.



„Aber wenn sie jemals herausfinden, dass sie uns ebenbürtig sind, werden wir dann zugrunde gehen. DAS DÜRFEN SIE NIE WISSEN. Wenn sie jemals herausfinden, dass sie uns gemeinsam besiegen können, werden sie Maßnahmen ergreifen getan, denn wenn sie es tun, werden wir keinen Platz mehr haben, um zu fliehen, denn es wird leicht sein, zu erkennen, wer wir sind, sobald der Schleier gefallen ist. Unsere Handlungen werden offenbart haben, wer wir sind, und sie werden uns jagen und niemand wird geben wir Schutz.



„das ist der geheime Bund , mit dem wir den Rest unserer gegenwärtigen und zukünftigen Leben leben sollen, für diese Realität vielen Generationen und Lebensspanne hinausgehen wird. Dieser Bund ist durch Blut, unser Blut, besiegelt. Wir, die vom Himmel auf die Erde gekommen sind .“

„Dieser Bund darf NIEMALS bekannt sein, dass er existiert.

Es darf NIEMALS, NIEMALS geschrieben oder darüber gesprochen werden, denn wenn es so ist, wird das Bewusstsein, das es hervorbringen wird, die Wut des PRIMÄREN SCHÖPFERS auf uns loslassen und wir werden in die Tiefe geworfen, aus der wir kamen, und dort bis zur Endzeit von bleiben Unendlichkeit selbst.“

—-

Original: https://www.henrymakow.com/2021/11/the-secret-covenant.html