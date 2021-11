Jeff Bezos von Amazon: Nur ganz wenige Menschen dürfen künftig auf der Erde leben — AG News

„Die Menschheit wird in das Weltall auswandern und nur wenige dürfen auf der Erde verbleiben, welche in ein Naturschutzgebiet verwandelt wird.“ Dies sagte der selbst ernannte Raumfahrer Jeff Bezos, dessen „Raumschiffe“ nicht einmal die tieferen Schichten der Erdatmosphäre erreichen. Der Amazon Milliardär sagte dies während der jährlichen Sitzung des Ignatius Forums in Washington, DC. Ganz…