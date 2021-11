Sie haben mich einmal gefragt, was in Zimmer 101 wäre. Ich sagte Ihnen, Sie würden die Antwort bereits kennen. Jeder kennt sie. In Zimmer 101 erwartet einen das Schrecklichste von der Welt.“ – O’Brien – Orwell, 1984 „Schmerz an sich,“ sagte er, „genügt nicht immer. Es gibt Situationen, da widersteht ein Mensch dem Schmerz sogar…