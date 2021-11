UNCATEGORIZED haunebu7 18:53

In Sozialen Medien kursiert derzeit eine Tabelle, die die Auslastung in den Intensivstationen vor einem Jahr mit den aktuellen Zahlen vergleicht – Stichtag ist der 9. November. Und tatsächlich: eXXpress hat die Werte mit Hilfe des AGES Dashboard verglichen und sie sind authentisch. Demnach waren an diesem Tag vor einem Jahr 473 Intensivbetten belegt, am 9. November diesen Jahres waren es hingegen “nur” 408 – also 65 weniger. Wie passt das zu der Aussage, dass die Situation in den Intensivstationen jetzt besonders abgespannt sei?

Ende November 2020 war die Lage in den Intensivstationen sogar sehr dramatisch: Damals waren 701 Betten belegt, “Rekordtag” in jenem Monat war übrigens der 25. November mit einer Auslastung von 709 Betten. Zum Vergleich: Stand 14. November 2021 (Sonntag) gab es 403 Intensiv-Fälle in Österreich.

https://exxpress.at/grafik-beweist-corona-lage-war-vor-einem-jahr-weit-dramatischer/