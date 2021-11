UNCATEGORIZED haunebu7 12:09

ie Corona-Diktatur marschiert – in vielen Staaten wurde über Nacht die Impf-Apartheid eingeführt, die generelle Impfpflicht soll in Österreich ab Februar gelten. Doch jetzt ist es genug, endlich erhebt sich ein relevanter Teil des Volkes.

In Österreich gab es am Samstag die größte Demonstration der Nachkriegszeit, zumindest seit dem Antifa-Lichtermeer in den 1990er Jahren: 100.000 zogen in Wien über den Ring. Am Sonntag setzte sich der Rekord fort, 20.000 waren in Linz auf der Straße.

Die #Ungeimpft-Bewegung wird immer stärker! Die Gala der „Klugen und Schönen“ in der aktuellen COMPACT-Ausgabe, die sich gegen den Spritzenzwang wehren, ist beeindruckend – und noch nie in dieser Breite vorher gezeigt worden. In der COMPACT sieht man nicht nur die „üblichen Verdächtigen“ wie Nena, Naidoo und Bhakdi. Wir präsentieren gleich drei Tatort-Kommissare, vier Supermodels, drei Top-Stars aus der Musikbranche, mehrere Hollywood-Größen und einen der bestbezahlten Sportler der Welt! Mit diesen Vorbildern können Sie sogar Ihre Nachbarn, Familie und Freunde zum Nachdenken bringen!