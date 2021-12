UNCATEGORIZED haunebu7 19:49

Und das Gesetz zur Impfpflicht ist der Beweis .

Seit gestern Abend kursiert ein Rohentwurf des neuen Gesetzes , mit dem die Austrofaschisten unter Schallenberg und Mückstein als erstes Land der westlichen Welt eine Impfpflicht gegen eine Grippe einführen wollen .

Bevor ich zum Inhalt der geisteskranken Idee komme , nochmal die Fakten zu Covid und der Impfung.

Von 1000 Infizierten sterben SIEBEN.

Die Toten sind durchschnittlich 82 Jahre alt , also älter als die durchschnittliche Lebenserwartung .

Mehr als 96 Prozent der Todesopfer hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung .

Von 1000 Infizierten haben mehr als 950 einen harmlosen Verlauf , der keine Hospitalisierung erfordert .

Es gibt bereits drei international zugelassene Medikamente gegen Covid , die das Risiko eines schweren Verlaufes um mehr als 80 Prozent verringern .

Es gibt seit 50 Jahren keine Impfung, die so viele schwere Nebenwirkungen hat wie die experimentellen mRNA – Impfstoffe .

Die Wirkung der Impfungen ist derzeit durchschnittlich lediglich vier Monate .

Und gegen diese Krankheit will die austrofaschistische Junta eine Impfpflicht mit folgendem Inhalt einführen :

Beginn Februar 2022

Gültigkeit – DREI Jahre , also mindestens

SECHS STICHE !!!

Jeder Stich ist verpflichtend , Antikörper sind offiziell IRRELEVANT !!!

Alle Menschen AB DEM VOLLENDETEN ZWÖLFTEN LEBENSJAHR sind der Impfpflicht unterworfen !!

Also auch MINDERJÄHRIGE !!

MINDESTENS ZWEI DURCHSCHNITTSGEHÄLTER NETTO ALS STRAFE ODER VIER WOCHEN GEFÄNGNIS !!

AUFHEBUNG DES DATENSCHUTZES FÜR DIE GESUNDHEITSBEHÖRDEN !!

VÖLLIGE WILLKÜR BEI ANZAHL UND DAUER DER WIRKSAMKEIT IN DEN HÄNDEN DES GESUNDHEITSMINISTERS MÜCKSTEIN, der alle Details durch Verordnungen regeln kann , Verordnungen, die er nach eigenem Ermessen jederzeit ändern kann !!!

Und das Meisterstück der Regierung des Wahnsinns und des Impffaschismus .

Die Impfpflicht GILT AUCH FÜR AUSLÄNDER DIE EINEN WOHNSITZ IN ÖSTERREICH HABEN .

Also für alle Menschen die eine Ferienwohnung haben oder alle Pendler mit Wohnungen oder für alle Gastarbeiter.

Wer in Österreich wohnen will , muss sich impfen lassen !!

DAS IST DAS TODESURTEIL FÜR DIE ÖSTERREICHISCHE WIRTSCHAFT !!

Die Wahnsinnigen , diese völlig verrückten Neuen Austrofaschisten sind endgültig angetreten um Österreich und die GrundRechte aller Menschen in diesem Land zu vernichten.

Österreich wird mit diesem IrrsinnsGesetz zum

NORDKOREA EUROPAS.

Diese Wahnsinnigen müssen mit allen Mitteln , mit allen friedlichen Möglichkeiten der Bevölkerung GESTOPPT WERDEN.

Ab jetzt wird Widerstand zur Bürgerpflicht .

Beginnen wir am Samstag mit der grössten Demonstration in der Geschichte Österreichs in Wien .

Und planen wir einen unbefristeten Generalstreik gegen diese Faschisten.

Jetzt geht es um Alles.

GM

Ps die faschistoiden Zensur hat alle meine bekannten Accounts vorsorglich gesperrt .

Bitte übernehmt das Teilen für mich..danke

https://keine-impfpflicht.at/

keine-impfpflicht.at (https://keine-impfpflicht.at/)

keine-impfpflicht.at – Scheer & Höllwarth – selbständige Rechtsanwälte in Kooperation