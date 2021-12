Was passiert am 6.Januar 2022 ??

CLADE-X Exercise am 15.Mai.2018

Clade X ist die Bezeichnung des Wirkstoffs in einem danach benannten pandemischen Planspiel, das im Mai 2018 vom Center for Health Security der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore[1][2] durchgeführt wurde. Die Simulation führte zu der Annahme, dass in der simulierten Pandemie mit 900 Millionen Toten zu rechnen sei.[3] Andere Quellen sprechen von 150 Millionen Toten.[4]

Es war das vierte Planspiel von fünf dieser Art nach Dark Winter (2001), Atlantic Storm (2005) und SPARS Pandemic 2025–2028 (2017), gefolgt von Event 201 (2019).

nach 666 Tagen

Die WHO erklärt am 11.März.2020 die Pandemie für eröffnet…

nach 666 Tagen:

6. Januar 2022 !!