UNCATEGORIZED haunebu7 11:45

Auf der Rückseite eines 1-Dollar-Scheins sehen Sie das berüchtigte Illuminati-Auge und die Pyramide. Uns wird gesagt, dass 1776 das Gründungsjahr der Vereinigten Staaten ist, aber was viele Leute nicht wissen, ist, dass dasselbe Jahr auch das Gründungsjahr der Illuminaten ist .

Ganz unten in der Pyramide sehen Sie MDCCLXXVI, das in römischen Ziffern 1776 ist. Ich habe Grund zu der Annahme, dass dieses Jahr in unserem modernen Gregorianischen Kalender tatsächlich das Jahr 666 war, das wahre Gründungsjahr der Illuminaten. Das erste Video, das ich verlinkt habe, zeigt, wie unsere Daten falsch gelesen wurden und zu der Zeit, als die Illuminaten gerundet wurden, das Jahr „i666“ ist und mit 1666 verwechselt werden kann, wurde der Kalender auf einen neuen Standard geändert.

1776 = 666

1777 = 667

1778 = 668

…

2019 = 909

2020 = 910

2021 = 911

​Aber warten Sie, wäre das Jahr nicht eher 910 als 911? Stimmt, aber haben Sie sich schon einmal gefragt, warum wir mitten im Winter das neue Jahr beginnen? Wann, sagte Gott, war der Beginn eines neuen Jahres?

Der erste „Neumond“ des Frühlings ist, wenn ein neues Jahr wirklich beginnt. Neues Leben beginnt aus dem Boden zu wachsen und alles beginnt wieder, macht Sinn, findest du nicht? Dieses Jahr war eines der schlimmsten Jahre in letzter Zeit, all dieser Covid-Unsinn begann im Frühjahr, weil die Herrscher dieser Welt endlich ihren Plan für das Mal des Beats, die Eine-Welt-Regierung und den unvermeidlichen Aufstieg des Antichristen beginnen. Die Lockdowns und Quarantänen gewöhnen die Menschen bereits an die Idee, sich ihren Regierungen zu unterwerfen und ihre Rechte langsam aufzugeben. Es wird nicht lange dauern, bis ein neuer tödlicher Virus oder Stamm freigesetzt wird, der kontaktlose Handchip-Zahlungen, auch bekannt als Zeichen des Tieres, rechtfertigt, von denen niemand ohne einen Transaktionen durchführen kann.

Verwechseln wir 911 nicht mit den Terroranschlägen des WTC, obwohl es einen Grund gibt, warum dieses Jahr für den Angriff gewählt wurde. Was ist das wahre Jahr 2001? Dieses Jahr ist 891.

891 = 33 x 3 x 3 x 3

Die Zahl 33 ist für Geheimgesellschaften wie die Freimaurer und Illuminaten sehr wichtig, wie einige von Ihnen vielleicht bereits wissen. 33 ist das Zeitalter, in dem Jesus getötet wurde, es repräsentiert auch das 1/3 der Engel, die gegen Gott rebellierten (1/3 = 0,33333).

Dies ist die Fibonacci-Folge, auch Goldener Schnitt genannt. Wir können hier in diesem Bild sehen, dass von 0 bis 144 die ersten 13 in der Sequenz sind. Die 21. Zahl in der Reihe ist 6765. Welches Datum fällt Ihrer Meinung nach genau 6765 Tage nach dem 21. September 2001? Sie erhalten den 20. März 2020, wenn Sie die zusätzliche 1 von der Sequenz abziehen, die Sie am 19. März erhalten, dem ersten Tag des Frühlings dieses Jahres. Warum ist 21 wichtig? Nun, 21 ist eine Dreieckszahl, wenn Sie aus 21 Kreisen ein Dreieck machen, erhalten Sie 6 auf jeder Seite, was

666 ergibt. Apropos 666, das Jahr 1998, das ist das Jahr der Gründung von Google , wenn Sie diese Zahl durch 3 teilen, was? erhalten Sie? 888 ist das wahre Jahr 1998, was doch kein Zufall sein kann?

Das ist alles nur eine Theorie, aber was meint ihr? Ich glaube auch, dass die USA, die 1776 gegründet wurden, BS sind, weil die Geschichte, wie wir sie kennen, aufgebaut ist. Schauen Sie sich „Tartaria Mud Flood“ an, die im 19. Jahrhundert stattfand und als unsere Geschichte zurückgesetzt wurde und die Eliten eine neue Geschichte fabrizierten, um die Massen zu täuschen. Wie auch immer, ich freue mich darauf zu hören, was ihr alle dazu denkt und was wir dazu hinzufügen/finden können.