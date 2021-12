UNCATEGORIZED haunebu7 17:16

Das gemeinsame Aufstehen für die Freiheit wirkt

Bei der gestrigen gemeinsamen Pressekonferenz von Mückstein (Grüne), Edtstadler (ÖVP) und Meinl-Reisinger (NEOS) wurde auch klar, dass das „Stich-Abo“ bald um das Doppelte erweitert wird (Wochenblick berichtete). Zu den drei Stichen, die angeblich gegen die Delta-Variante schützen sollen, kommen voraussichtlich zusätzliche drei gegen das neue Omikron-Schreckgespenst hinzu. Geht es also nach der Regierung, sollen die Österreicher zu regelrechten Nadelkissen für die Experimental-Injektionen werden. Die anfangs kolportierten Strafen wurden indes drastisch verringert, was als Erfolg des friedlichen, ungebrochenen Aufstehens für die Freiheit zu werten ist, wie Stefan Magnet in seinem AUF1-Video-Kommentar ausführt. Denn statt den bis zu 7.400 Euro sind es nun vorerst 600 Euro, sofern man den Strafbescheid nicht beeinsprucht. Denn nach einem „ordentlichen Verfahren“ droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 3.600 Euro. Und auch die angedachte Impfpflicht für Gesundheitspersonal, die im Dezember hätte kommen sollen, ist ausgefallen. Von den Rücktritten des Kanzlers Schallenberg und zweier Minister erst gar nicht zu sprechen.

Kickl ruft erneut zur Demo in Wien – „Für die Freiheit“

