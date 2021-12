UNCATEGORIZED haunebu7 17:14

Die Georgia Guidestones sind vielleicht das rätselhafteste Monument in den USA: riesige Granitplatten, auf denen Anweisungen zum Wiederaufbau der Zivilisation nach der Apokalypse stehen. Nur ein Mann weiß, wer sie geschaffen hat – und er redet nicht. Foto: Dan Winters Das seltsamste Denkmal Amerikas erhebt sich über einer kargen Anhöhe im Nordosten von Georgia. Fünf massive Platten aus poliertem Granit ragen sternförmig aus der Erde. Die Felsen sind jeweils 16 Fuß hoch, von denen vier mehr als 20 Tonnen wiegen. Zusammen unterstützen sie einen 25.000 Pfund schweren Deckstein. Wenn man sich dem Gebäude nähert, fällt es schwer, nicht sofort an Englands Stonehenge oder möglicherweise den ominösen Monolithen von 2001: A Space Odyssey zu denken. 1980 erbaut, warten diese hellgrauen Felsen still auf das Ende der Welt, wie wir sie kennen.

Das Denkmal, das Georgia Guidestones genannt wird , ist ein Rätsel – niemand weiß genau, wer es in Auftrag gegeben hat oder warum. Die einzigen Hinweise auf seinen Ursprung finden sich auf einer nahegelegenen Tafel am Boden – die die Abmessungen angibt und eine Reihe von komplizierten Kerben und Löchern erklärt, die den Bewegungen der Sonne und der Sterne entsprechen – und die „Führer“ selbst, Anweisungen, die in die Felsen. Diese Anweisungen erscheinen in acht Sprachen von Englisch bis Swahili und spiegeln eine eigentümliche New-Age-Ideologie wider. Einige sind vage eugenisch (führen Sie die Fortpflanzung mit Bedacht durch – verbessern Sie Fitness und Vielfalt); andere schreiben Hippie-Mystizismus nach dem Standard vor (Preis Wahrheit – Schönheit – Liebe – Suche nach Harmonie mit dem Unendlichen).https://lbry.tv/$/embed/greta-thunberg-gaia-the-truth-may-shock/049250b6ed13d8dcd40ef491a20fae43e3f665ae?r=AsdRgfDtHz3y3oLW52VBMaqbvDPvqsAT

Was am weitesten verbreitet ist – basierend auf den verfügbaren Beweisen – ist, dass die Guidestones die benommenen Überlebenden einer bevorstehenden Apokalypse bei ihrem Versuch, die Zivilisation wieder aufzubauen, anleiten sollen. Nicht jeder fühlt sich mit dieser Vorstellung wohl. Ein paar Tage vor meinem Besuch waren die Steine mit Polyurethan bespritzt wordenund mit Graffiti besprüht, darunter Slogans wie „Tod der neuen Weltordnung“. Diese Verunstaltung war der erste ernsthafte Vandalismus in der Geschichte der Guidestones, aber kaum der erste Einwand gegen ihre Existenz. Tatsächlich hat diese unheimliche Struktur im Herzen des Bibelgürtels seit mehr als drei Jahrzehnten Reaktionen hervorgerufen, die von Verzauberung bis Entsetzen reichen. Unterstützer (darunter Yoko Ono) haben die Botschaften als aufrüttelnden Aufruf zu rationalem Denken gelobt, ähnlich wie Thomas Paines The Age of Reason . Gegner haben sie als die Zehn Gebote des Antichristen angegriffen.

Wer auch immer die anonymen Architekten der Guidestones waren, sie wussten, was sie taten: Das Denkmal ist ein hochtechnisiertes Bauwerk, das der Sonne makellos folgt. Es schafft es auch, dank einer sorgfältig orchestrierten Aura des Mysteriums eine endlose Faszination zu erzeugen. Und die Steine ​​haben viele Anhänger angezogen, um sich gegen Leute zu verteidigen, die sie zerstören möchten. Wer das Denkmal hier aufstellen ließ, hat offenbar eines sehr gut verstanden: Die Leute schätzen das, was sie nicht verstehen, mindestens so sehr wie das, was sie tun.

Es gibt eine starke Täuschung, die über das Land gekommen ist, geleitet von einer tödlichen Hand der Dunkelheit, die hinter den Kulissen lauert und versucht, so viele Seelen wie möglich zu verschlingen. Es präsentiert sich als Fassade des guten Willens, der Einheit, der Hoffnung und der Liebe, aber für diejenigen, die von seinem Gift trinken, ist der ewige Tod ihr Schicksal. Es gibt viele, die an seinem süßen Gebräu getrunken haben. Während das Leichentuch sie in einen tiefen Schlaf der Selbsttäuschung lockt und vom unvorstellbaren Paradies träumt, können sie endlich dieser auf den Kopf gestellten Welt des Hasses entkommen. Beim Trinken dieses ersten Schluck Betrugs wird eine Sensibilität für die dunklen bösen Absichten dieser Wesenheit ausgelöscht, wodurch die spirituellen Augen ihres Gefangenen verzerrt werden, bis schließlich die göttliche spirituelle Unterscheidungskraft erschöpft ist. Nur wenn Jesus, dem Einen und Wahren Licht der Welt können wir Klarheit in dieses Reich der Dunkelheit erlangen und seine Widrigkeiten überwinden. Während die Kirche auf den Meeren des Lala-Landes treiben wird, wird die Mehrheit in einem Albtraum der Gegenwart erwachen, der von einem bösen Herumtreiber unter dem Deckmantel der Vereinten Nationen unterstützt wird, der „The Great . befürwortet Thema der neuen Weltreligion wird die Anerkennung der vielen göttlichen Zugänge sein – [zu Gott]“

Die Vereinten Nationen wurden 1945 als internationale Organisation gegründet, deren erklärtes Ziel die Erleichterung der Zusammenarbeit im Völkerrecht , der internationalen Sicherheit , der wirtschaftlichen Entwicklung , des sozialen Fortschritts , der Menschenrechte und der Verwirklichung des Weltfriedens ist und enthält mehrere untergeordnete Organisationen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Derzeit gibt es 193 Mitgliedsstaaten, die aus allen international anerkannten souveränen Staaten der Welt bestehen. Es ist wichtig anzumerken, dass die Vereinigten Staaten der größte Geldgeber der Vereinten Nationen sind, was zu einer Gesamtfinanzierung von 22 % führt, an zweiter Stelle steht Japan mit 12,53 %. Zuletzt am 12. Mai 2012 unterzeichnete US-Präsident Barack Hussein Obama die Executive Order 13609 zur Förderung der internationalen Regulierungszusammenarbeit, die im Wesentlichen die totale Dominanz unseres Landes unter das Dach der Vereinten Nationen stellte.

Die Vereinten Nationen mit Sitz in New York City, die als auf „internationalem Territorium“ angesiedelt gelten, haben weltweit Büros mit sechs Hauptorganen wie folgt:

Generalversammlung

Sicherheitsrat

Wirtschafts-und Sozialrat

Sekretariat

Internationaler Gerichtshof

Treuhandschaftsrat

Darüber hinaus gehören zu einigen prominenten UN-Systemorganisationen die Weltgesundheitsorganisation, das Welternährungsprogramm, UNICEF, das Rote Kreuz und der Lucis Trust. Man muss die anhaltenden Interventionen der Elite der Welt berücksichtigen, die einen großen Einfluss auf die Lenkung der Vereinten Nationen als Ganzes haben. Sie kennen vielleicht die Bilderbergs, Rothchilds und Rockefellers, um nur einige zu nennen. Die Illuminaten und Freimaurer haben den höchsten Rang, wenn sie neben diesem bösen Element stehen, das die Neue Weltordnung verfolgt. Ein besonderes Zitat von der Lucis Trust-Website lautet: „Der Geist der Freimaurerei ist der Geist der ewigen „Suche“, ein Schlüssel zum Fortschritt sowohl des Einzelnen als auch der Gruppe in Richtung Gottes Ziel für den Menschen…. Die moderne Freimaurerei ist dazu bestimmt, allen Menschen spirituellen Nutzen zu bringen.“

Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht erwähnen würde, dass Präsident Obama in unserem Land den Vorrang hatte, als er 2009 als Präsident des UN-Sicherheitsrates diente, was ziemlich umstritten war. Kein amtierender Präsident der Vereinigten Staaten hatte je eine wichtige Position bei den Vereinten Nationen bis zu Herrn Obama bekleidet.

Wenn wir die Eingeweide der Dunkelheit innerhalb der Vereinten Nationen untersuchen, finden wir hier Lucis Trust, der tief im dunklen Reich der Vereinten Nationen vergraben ist und sich als Beschaffer von „Licht und gutem Willen“ ausgibt. Lassen Sie mich Ihnen ohne weiteres Ihre geplante Welt vorstellen, sollte der Herr zögern und die Pläne des Feindes obsiegen …

Lucis Trust wurde Anfang 1922 von Foster & Alice Bailey unter dem Deckmantel eines Verlags gegründet, der ursprünglich Lucifer Publishing Co. hieß. Aufgrund des provokativen Charakters des Namens wurde der Name 1925 in Lucis Publishing Co geändert, der es bis heute geblieben ist . Während dieser Zeit schloss sich Lucis Trust den Vereinten Nationen an, die im Rahmen des Wirtschafts- und Sozialrats tätig waren. 1932 war das Geburtsdatum von World Goodwill, das die Pläne förderte und dem Lucis Trust international verschiedene Türen öffnete, um seine Opfer durch Öffentlichkeitsarbeit unter dem Deckmantel der humanitären Dienerschaft und des guten Willens auszubeuten.

Angesichts der offenen und indiskreten Art und Weise, in der diese Schergen vorgehen, muss man glauben, dass das, was sie lesen, tatsächlich wahr ist. Wenn ich viel über diese Manifestation der Dunkelheit studiere, stelle ich mir oft die Frage, ob ich das wirklich lese. Die Bibel sagt in 2. Korinther 11:14: „Satan verkleidet sich als Engel des Lichts“, und ich kann mich nicht an einen Zeitpunkt erinnern, an dem er sich als den einen wahren Erlöser, Jesus Christus, besser inszeniert hätte.

Wie bei allen Elementen der Dunkelheit wird normalerweise ein Hauch biblischer Wahrheit eingeteilt, um die Wahrnehmung seiner Beute zu täuschen. Die im gesamten Lucis Trust verwendeten Begriffe belegen, dass der Feind seine betrügerischen Taktiken verstärkt und geschickt versucht hat, das Herz der Gläubigen zu täuschen, indem er Schlüsselwörter wie Liebe, guter Wille, Christus, Glaube, Nächstenliebe und Frieden verwendet, nur um nenne ein paar. Wenn Sie den Index auf der Lucis Trust-Website lesen, scheint es, als würden Sie direkt in das Herz Jesu hineinlesen. Und dann gehst du tiefer und es wird dunkler, bis dir klar wird, dass der Christus, den sie zur Rettung der Welt winken, tatsächlich derjenige ist, der kommen wird, um sie zu zerstören und so viele Seelen wie möglich mit in die Hölle zu nehmen, wenn er endlich von Angesicht zu Angesicht steht der allmächtige Vater selbst.

Lucis Trust hat ein Ziel, nämlich die Einführung der Neuen Weltreligion unter dem Antichristen, und sie nutzen heute die größte Plattform der Neuen Weltordnung, um diese Mission der lichtlosen Existenz zu erfüllen, die Vereinten Nationen. Die Argumente für Dunkelheit gegen Lucis Trust sind angesichts der selbstbelastenden Aussage, die sie bekennen, leicht zu begründen. Machen wir einen Spaziergang auf der dunklen Seite in ihre giftigen Verführungspläne, die durch ihre eigenen Aussagen entlarvt werden.

Unten sind Zitate, die direkt von der Lucis Trust-Website extrahiert wurden:

„Umstände und Ereignisse werden nicht unbedingt genau so sein, wie es die Heilige Schrift zu zeigen scheint.“

„Dieser Triumph des Christusbewusstseins muss immer in Bezug auf die Religion, den Kirchengang und den orthodoxen Glauben erwähnt werden, ist einer der unglaublichen Triumphe der Mächte des Bösen.“

„Christen vergessen leicht, dass die Krise in den letzten Stunden des Christus nicht die am Kreuz verbrachte, sondern die im Garten Gethsemane verbrachte.“

„Die allgemein akzeptierte Vorstellung, dass Er als triumphierender Krieger, allmächtig und unwiderstehlich, zurückkehren wird, hat sicherlich keine Grundlage.“

„Er erkennt und liebt diejenigen, die keine Christen sind, die aber ihren Gründern – dem Buddha, Mohammed und anderen – die Treue halten. Es ist ihm egal, was der Glaube ist, wenn das Ziel die Liebe zu Gott und zur Menschheit ist.“

„Es ist nicht das Böse, das heute in der Welt grassiert, was die Offenbarung und die Entfaltung des spirituellen Lebens behindert….vermeiden Sie die fanatische Vorstellung, dass die individuelle Interpretation der Wahrheit notwendigerweise die einzige und richtige sein muss.“

„Doch Licht und Liebe wurden der Welt von zwei großen Söhnen Gottes in zwei Ansätzen offenbart – [Christus & Buddha]“

„Die Wissenschaft der Anrufung und Evokation wird an die Stelle dessen treten, was wir heute „Gebet“ und „Anbetung“ nennen.

Wie Sie sehen, steckt der Teufel im Detail, denn dies sind nur eine Auswahl der Hunderte von Seiten auf der Lucis Trust-Website, die die Pläne und Tricks enthalten, um die gesamte Gesellschaft in ihre einzige Fälschung zu verwandeln. Sie sagen: „In der zukünftigen Welt werden alle Menschen mit geistiger Neigung und Absicht überall dieselben heiligen Tage halten.“ In Philipper 4,7 sagt uns der Herr, „behüte unser Herz und unseren Sinn in Jesus Christus“, das wird sicherlich nur erreicht indem er nach „Jesus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, zu dem niemand zum Vater kommt“ sucht, Johannes 14:6, was der Aussage von Lucis Trust widerspricht „Ein göttlicher Sohn Gottes ist hervorgekommen und unter vielen verschiedenen“ Namen.“

Ich muss Sie daran erinnern, dass sich dieses Netz der List schnell und wütend zu einer Kirche dreht, die bereits hinterherhinkt. Während wir uns zurücklehnten, Jesus liebt mich sangen und die in den Kirchenbänken fest schlafend einlullten, hat der Feind seit dem Garten intrigiert und seinen Tag im Rampenlicht als Morgenstern inszeniert. „Gott wirkt auf viele Arten, durch viele Glaubensrichtungen und religiöse Einrichtungen; dies ist ein Grund für die Beseitigung nicht wesentlicher Lehren.“ Zitat von Lucis Trust-Gründerin Alice Bailey.

Gott erhebt eine Armee leidenschaftlicher, kriegerischer, biblisch starker Kämpfer, die nicht auf Sein Fundament der Wahrheit verzichten. Sie werden mit Ihm wandeln wie Henoch, von Ihm gespeist werden wie Elia, ihn anbeten wie Maria, Ihm gehorchen wie Noah, führen wie Mose mit der Kürze Davids, alles in Einem gehüllt. An dieser Stelle müssen wir uns im Gebet zusammenschließen, Gottes Pläne für uns täglich suchen und danach handeln und Zeit mit dem geschriebenen biblischen Wort verbringen. Die vor uns liegende Aufgabe ist nichts für Schwache, aber die Kraft hinter uns ist groß.

Gott sagt: „Du bist entweder mit mir oder gegen mich…“ Welcher bist du?

