Pekings Mondrover Yutu-2 hat ein bizarres, würfelförmiges Objekt entdeckt, das die Wissenschaftler verblüfft und die Hoffnungen auf „Aliens“ schürt. (Newsweek)

Der Würfel wurde am vergangenen Freitag von dem chinesischen Social-Media-Kanal „Our Space“ entdeckt, der mit der chinesischen Raumfahrtbehörde verbunden ist.

Das Objekt wurde von den Betreibern als „mysteriöse Hütte“, „aufdringlicher Würfel“ und „geheimnisvolles Haus“ beschrieben. Sie planen, das Objekt innerhalb von zwei bis drei Monaten zu untersuchen.

FILME MIT DEM SCHWARZEN WÜRFEL/HEXAGON

In dem ausarianischen Drama finden wir, dass Ausar (griechisch: Osiris) von Set in 13 Teile zerhackt wird. Auset (Isis) sammelt alle seine Teile bis auf seinen Phallus. Horus, der Sohn von Ausar und Auset, macht sich auf den Weg, um den Tod und die Zerstückelung seines Vaters zu rächen, indem er Set konfrontiert. Horus ist siegreich über Set und Ausar, wird von den Toten zurückgebracht und wird Herr der Unterwelt. Es ist dieses Drama, das gibt

uns der kosmische Konflikt zwischen Gut und Böse, wobei das Böse von Set verkörpert wird. Das soll nicht heißen, dass Set

in der altägyptischen

Theologie immer als böser Charakter angesehen wurde . Es gibt viele Male in der

altägyptischen Geschichte, in denen Konflikte

zwischen verschiedenen „Häusern“ dazu führen, dass ein Gott im Vergleich zu einem anderen abgewertet wird.

Wie in den meisten polytheistischen Glaubensrichtungen unterscheiden

sich die beteiligten Charaktere von der westlichen Tradition eines Teufels dadurch, dass alle Götter

eng verwandt sind. In diesem Fall

deuten zahlreiche historische Texte darauf hin, dass Set der

Onkel oder Bruder von Horus ist, und

in der „Niederlage“ von Set sehen wir eine weitere Trennung

von der Norm in der Verschlingung / Assimilation

von Set in Horus mit dem Ergebnis, dass

Horus Darstellungen von . hat sowohl der Falkenkopf

als auch der (unbekannte Tier-)Kopf von

Set. Dies (wie der Buddhismus) stellt eine Auflösung der Dichotomie dar.

Machen Sie UC was AUGE C? Der XCUBE

XBOX ONE mit Kinect oder X(CUBE) One Hive Mind zum VERBINDENZum Vergrößern auf das Bild klicken

Würfel im Würfel

Möge der Würfel mit dir sein

Ice Cube,Saturn

Würfel im Würfel Symbolik Tesseract

Nissan Cube Logo of Saturn

III, 3 Säulen, 3. Tempel

Wie US Holen Sie es!!!!

Nicki Minaj Würfelanbetung

Nicki Minaj Würfelanbetung

Nicki Minaj Würfelanbetung

Google-Würfel

Leitsteinwürfel mit Absicht gefunden und zerstört

2 Chainz ft Lil Wayne ‚Yuck‘ Musikvideo

2 Chainz ft Lil Wayne ‚Yuck‘ Musikvideo

Die Seele erforschen Beachten Sie den Würfel unten

Schwarze Würfel des Pentagon-Schienensystems

Selena Gomez führt MTV Movie Awards 2013 auf Black Cubes durch

3 Säule, Würfelsymbolik

Apple Cube Store

Würfelzelle von Unsterblichen

Satanismus & Saturnismus Pt.2

[ Oben: Bruderschaftsring der Saturn-Bruderschaft ]

Fraternitas Saturni (lat.: „Bruderschaft des Saturn“) ist ein deutscher Zauberorden , der an Ostern 1928 von Eugen Grosche alias Gregor A. Gregorius und vier anderen gegründet wurde. Sie ist eine der ältesten kontinuierlich laufenden magischen Gruppen in Deutschland. [1] Die Loge beschäftigt sich, wie Gregorius sagt, „mit dem Studium der Esoterik, Mystik und Magie im kosmischen Sinne“. [2] Heute besteht ihr Zweck darin, an der spirituellen Evolution der Menschheit durch Entwicklung und Weiterentwicklung des individuellen Wesens zu arbeiten. Dies soll durch geistige und ethische Ausbildung der Persönlichkeit und vollständige Beherrschung der Esoterik und des Okkultismus erreicht werden. Der FS verwendet ein System von 33 Grad , um dieses Ziel zu erreichen. Die Loge beansprucht weiter keine politischen oder wirtschaftlichen Ziele. Sie propagiert Ideale von Freiheit, Toleranz und Brüderlichkeit. [3]

Symbol of the Fraternitas Saturni

(Wiki)

Der Hintergrund der Saturnverehrung geht auf das Jahr 600 v. Chr. mit den „Werken und Tagen“ des griechischen Dichters Hesiod zurück, in dem er die verschiedenen Zeitalter der Menschen diskutiert. Eines der Zeitalter wurde als das Goldene Zeitalter bezeichnet. Das Goldene Zeitalter wurde in mehreren prominenten alten Kulturen erwähnt, ähnlich wie die Kulturen die Götter des anderen übernahmen und umbenannten. Die alten Römer verehrten den Gott Saturnus, den Gott des Ackerbaus und der Zeit, und seine Herrschaft war als die Zeit des Goldenen Zeitalters des Friedens und der Harmonie bekannt. Der griechische Gott, der mit Saturnus identisch war, war Cronus, der jüngste der Titanen. Der karthagische Gott Ba’al (oder Moloch) war der gleiche Gott und verschlang Kinder (ähnlich wie Cronus, der Kinder aß).

Den Rest des Anfängerleitfadens zur Saturnanbetung finden Sie in meinem Buch: A Grand Unified Conspiracy Theory: The Illuminati, Ancient Aliens and Pop Culture . Ich bedecke alle Bilder, die Sie unten sehen, und beschreibe das volle Ausmaß der Saturn-Anbetung, die schwarze Würfel, Zwillingstürme, Goldene Zeitalter und andere Symboliken umfasst. Ich habe auch die vollständige Rezension des verbotenen Dokumentarfilms über den Mord an Prinzessin Diana Unlawful Killing .

Salt aus den Godlike Productions-Foren präsentiert diese Theorie:

Das Sonnensystem sieht aus, als sei es als „Zeitfalle“ konstruiert worden. Da die Wesenheiten so daran interessiert sind, dieses Portal zu regieren, wäre ich bereit zu postulieren, dass dies das Gerät ist, das Christus zurückbringt (die Kryst-Frequenzen). das wollen sie natürlich nicht.

Christus benutzt dieses Portal, um zurückzukehren. das Gerät wird zerstört. Die Linienzeit sperrt uns nicht mehr ein.

wir sind in der linearen Zeit gefangen, aber sie ist nur vorübergehend. Deshalb wollen die Illuminaten die Kontrolle über das Linear Time Device.

Kubrick enthüllte viele dieser wichtigen Fakten. die Elite weiß. Kubrick wurde ermordet, weil er versucht hatte, es zu erzählen.

Dann denke ich, dass es wichtig ist, zurückzugehen und die ganze Serie von Anfang bis Ende zu sehen. Es stellt klar die satanischen Kulte dar, die satanisch sind und wie die Illuminaten involviert sind.

Danach gibt es ein paar zusätzliche Videos zu den Kubrick-Lecks in Odysee, AI, Eyes Wide Shut, die Daten zu diesem Thema liefern.

Nicht alles davon sind „neue“ Informationen, aber es sind „jetzt“-Informationen und dennoch wichtig.

Es gibt heute einen alten Saturnkult an der Macht. Es besteht aus einem Who is Who der Eliten und Prominenten. Und sie praktizieren eine alte okkulte Wissenschaft, vor der uns die Bibel in Epheser 6:12 warnt . Dieser Kult vor der Flut macht sich die Macht der Planeten zunutze und behindert die Menschheit mit dunklen Mächten durch Blutopfer. Es ist höchstwahrscheinlich die Heimat der Fallen Angels.

Saturn – Kosmischer Bewahrer der Zeit

Wenn Jupiter der König der Planeten ist, dann ist Saturn die Königin der Planeten. Saturn war in der Antike als Chronos bekannt, der Bewahrer der Zeit. Chronos war der Sohn von Uranus und seiner Frau Rhea (das Firmament). Chronos‘ Frau war Gaia (die Erde). Saturn ist die Mutter und der Geber aller Formen, sowohl Mutter als auch Vater, und besitzt Eigenschaften beider Geschlechter.

Die Ringe um den Saturn waren von den Alten leicht zu sehen und begrenzen den Planeten in ihnen, wie die Zeit unsere Existenz hier auf der Erde begrenzt. Saturn ist der letzte Planet, den die Alten mit ihren primitiven Teleskopen sehen konnten, und so haben wir 7 Tage in der Woche, wobei jeder Tag nach einem entsprechenden Planeten benannt ist. Dies geht am deutlichsten aus den französischen (oder spanischen) Namen für die Wochentage hervor:

Sonntag – SONNTAG – ziemlich offensichtlich, oder?

Montag – MOONday – Montag (Luna’s Day)

Dienstag – MARSday – Mardi (Mars‘ Day) (zB Mardi Gras)

Mittwoch – WODEN’sday – Mercredi (Merkurtag)

Donnerstag – THOR-Tag – Jeudi – (Jupiter-Tag)

Freitag – VENUSday – Freitag – (Tag der Venus)

Saturday – SATURNday – Samedi – (Saturn’s Day)

Tatsächlich kommt das Wort MONAT von der Zeitdauer, die der Mond braucht, um eine Umdrehung um die Erde (einen MONAT) oder 28 Tage zu vollenden. Es gibt 13 Mondmonate und 12 Sonnenmonate in jedem Jahr unserer Erde.

Sie können auch The Birth of Islam besuchen, ein faszinierender Essay in Arbeit, der die Theorie diskutiert, dass die alten Ägypter eine solche 10-Tage-Woche verwendeten und diese anschließend aus verschiedenen Gründen auf 7 Tage reduziert wurde. Die Autorin erklärt, dass Ägypten an seiner „alten himmlischen Tradition der Wirklichkeit“ festhielt, bis sie durch die „7 Tage der Schöpfung, die 7 Geister Gottes und die 7 wandernden Körper in den Himmeln“ ersetzt wurde, für die unsere Wochentage sind so treffend und offensichtlich benannt.

Die Namen der Wochentage beziehen sich auf okkulte Kräfte im Inneren des Menschen (Alchemie):

7. Sonntag – Gold – Kronenchakra – URANISCHES Tor – Punkt der Seele

6. Mondtag – Silber – Drittes Auge

5. Dienstag (auf Italienisch Marte-dì oder Mars-Tag) – ETHER – Eisen/Schwefel – Halschakra

4. Mittwoch (auf Italienisch mercole-di oder Merkurtag) – LUFT – Merkur – Herzchakra – Punkt des Geistes

3. Donnerstag (auf Italienisch giove-di oder Jupitertag) – FEUER – Zinn – Solarplexus-Chakra

2. Freitag (auf Italienisch vener-di oder Venustag) – WASSER – Kupfer – Sakralplexus-Chakra

1. Samstag (Saturn-Tag) – ERDE – Blei/Stahl/Salz/Ammoniak – Wurzelchakra – TELLURIC-Tor

Das gleiche gilt für die Monate, die eine alchemistische Bedeutung haben:

1. Widder, FEUER, Kalzinierung

2. Stier, ERDE, Congelation

3. Zwillinge , LUFT , Fixierung

4. Krebs, WASSER, Auflösung

5. Löwe, FEUER, Verdauung

6. Jungfrau, ERDE, Destillation

7. Waage, LUFT, Sublimation

8 Skorpion, WASSER, Trennung

9. Schütze, FEUER, Einäscherung

10. Steinbock, ERDE, Gärung

11. Wassermann, LUFT, Vermehrung

12. Fische, WASSER, Projektion

SATURNIA

( ITALY der Sitz der WORLD KRAFT )



Das Logo des Hotels Saturnia mit seinem Drachen sieht sehr fischig aus wie Dagon, bekannt als Saturn (EL)

Hotel Saturnia & International

S. Marco 2398 – Via XXII Marzo Venice – Italy

VENEDIG – ITALIEN HOME DER HÖCHSTE BLACK NOBILITY

Das Hotel Saturnia liegt im Herzen von Venedig, nur 250 Meter vom Markusplatz entfernt

QUADRAT = SATURN THE GOD EL

(DAS SCHWARZES QUADRAT/SCHWARZE SONNE)

„SATURN wanderte nach Italien, wo er im Goldenen Zeitalter als König regierte und dem Land den Namen SATURNIA gab.“ (Encyclopedia Britannica, „Saturn“, S. 231)



Papst Benedikt XVI. trägt einen vom Ringplaneten Saturn inspirierten „Saturno-Hut“, um sich vor der Sonne zu schützen, während er der Menge der Gläubigen vor seiner wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz im Vatikan am Mittwoch zuwinkt.



Die Mitra des Papstes wird einfach wieder von Saturn übernommen, bekannt als Dagon

Katholisch bedeutet UNIVERSELL und ist die Summe aus Christentum, Mitraismus, Saturnkult und anderen heidnischen Riten und Kulten. Dies, um eine Superreligion mit dem Ziel zu schaffen, die Menschen unter dem Römischen Reich zu beherrschen und zu versklaven.

Ein weiteres Ziel der katholischen Religion war es, weltliche Macht mit geistlicher Macht zu verbinden.

Der Vatikan ist ein Denkmal okkulter Mächte:

URANUS UND DER MYTHOS Die Implikationen von Uranus im Horoskop scheinen im Vergleich zur mythischen Bedeutung von Ouranus umgekehrt zu sein. Uranus ist die Sonne der Erdgöttin Gaia. Und gleichzeitig ihr Mann. Die aus dieser Beziehung geborenen Kinder wurden eingesperrt, aber eines von ihnen, Cronus (später Saturn genannt) konnte seinen Vater kastrieren (von seiner Mutter ermutigt). Die Genitalien fielen ins Meer und so entstand Aphrodite (Venus).

GESCHICHTE, DIE ISIS, OSIRIS und HORUS-Mythologie sehr ähnlich ist.

Saturn ist der mythische Sohn des Uranus. Saturn ist der Rebell, aber Uranus ist prominent in den Horoskopen von Katastrophen, Revolutionen und rebellischen Menschen. Uranus ist es, der seine Kinder einschließt und doch ist Uranus das Symbol der Befreiung. Ich muss hinzufügen, dass Leiden mit Uranus zum Zeitpunkt der Verhaftung und des Freiheitsverlusts oder der Freiheitsberaubung gesehen werden. Wie im Fall von Jeanne d’Arc und Ringeard (einer der in Algerien ermordeten Trappistenmönche). Manchmal macht Uranus frei, doch der Betroffene ist tot. Saturn ist das Gesetz, aber Uranus ist die schockierende Festnahme. Kurzum: Die Mythen von Saturn und Uranus scheinen verdreht und verdreht zu sein. Oder wir könnten die Tatsache in Betracht ziehen, dass die Beziehung, die Uranus zu seiner Mutter hatte, anormal und außergewöhnlich war und Saturn (Cronus) den Inzest beendete.

URANUS IN DEN ZEICHEN Uranus steht jetzt im astrologischen „Zeichen“ der Fische. Fische ist die Zeit für Kirche und Religion, insbesondere für den christlichen Glauben und dann speziell für die römisch-katholische Kirche. Uranus ist der Planet der Erneuerung und schwach im Zeichen der Fische.

Dieser Abschnitt stammt aus einem okkulten Buch von Franz Bardon über die Intelligenzen / Elementarwesen von Saturn, das in den 50er Jahren geschrieben wurde, glaube ich:

10. Die SaturnsphäreDie Jupitersphäre bringt uns nicht am Ende der Beschreibungen des

Planetensystems unseres Kosmos. Die nächste zu erwähnende Sphäre ist die Saturn-

Sphäre. Wie die Marskugel ist diese Kugel sehr schwer zu erreichen, und nur ein

gut ausgebildeter Kugelmagier sollte sich darauf einlassen, nachdem er

mit einigen ursprünglichen Intelligenzen verschiedene Initiationssysteme durchlaufen und

im Laufe vieler Erfahrungen viel Erfahrung gesammelt hat Jahre, in gedanklichen

Wanderungen zu den einzelnen Sphären und sich dadurch in ihnen fast zu Hause fühlen.

Nicht jeder Mensch ist stark genug, um den Schwingungen

der Saturnkugel standzuhalten, denn sie haben die bedrückende Qualität eines Albtraums.

Die Saturnsphäre ist in der Tat die sogenannte Karmasphäre. Seine Intelligenzen

können vom rationalen intellektuellen Standpunkt des Menschen betrachtet werden, die Richter

aller Wesen, Planeten und Sphären. Vom magisch-quabbalistischen Standpunkt aus hat der

direkte Kontakt mit einem dieser Richter keinen praktischen Wert. Hält sich der

Magier jedoch für reif genug und mit den

Sphären vertraut , kann er ebensogut versuchen, auch mit den Intelligenzen der Saturnsphäre in Kontakt zu treten

. Ich unterlasse es jedoch, die

einzelnen Intelligenzen der Saturnsphäre zu beschreiben, nicht einmal ihre

Namen und Siegel zu nennen, denn es könnte passieren, dass ein anmaßender Mensch

Wesen, ohne an die Folgen zu denken, würde es wagen

, durch Evokation ein Saturn- Wesen herbeizurufen. Wenn die Person in einem solchen Fall nicht stark genug ist,

um der Schwingung dieser Saturn-Intelligenz zu widerstehen, wird nicht nur ihr physischer, sondern auch

ihr astraler Tod unvermeidlich. Daher

genügt eine allgemeine Beschreibung dieser Sphäre für die reifen und klugen Menschen, und sie werden sich trotz einer so

kurzen Beschreibung ein klares Bild von der Wirksamkeit der

Saturn-Sphäre machen können.

Die wenigen Saturn-Intelligenzen, die in bekannten Büchern

von Autoren wie Agrippa, Khunrath und anderen erwähnt wurden, sind nicht die höchsten

Intelligenzen dieser Sphäre und haben im Allgemeinen nur eine untergeordnete Reichweite von

Kompetenz im Vergleich zu den echten ursprünglichen Intelligenzen der

Saturnsphäre, neunundvierzig an der Zahl. Die bereits bekannten Intelligenzen namens

Agiel, Arathron, Cassiel, Machatan, Uriel usw. haben daher

in der Saturnsphäre keine große Bedeutung und sind keineswegs ursprüngliche Intelligenzen.

Sie zeigen jedoch eine gewisse Zuneigung zu der die Erde umgebenden Zone, sind

freundlicher zum Magier und daher auch leichter in Kontakt zu treten.

Was diese Intelligenzen dem Magier in Bezug auf Magie und

Quabbalah zu bieten haben, der wird sicher noch viel mehr von den Intelligenzen

jeder anderen Planetensphäre erfahren . Ich spreche in dieser Hinsicht von

Sicht der persönlichen Erfahrung, und jeder Magier ist in der Lage, die Wahrheit

dieser Worte selbst herauszufinden . Was beispielsweise Arathron dem Magier bieten kann, kann auch

jeder der 360 Köpfe der die Erde umgebenden Zone, ohne dass der

Magier zur Saturnsphäre reisen muss. Das gleiche gilt für Agiel und

die anderen sogenannten Intelligenzen der Saturnsphäre, die in den

gängigen Grimoires erwähnt werden. Auf Wanderungen, in meinem

Mentalkörper , durch die Saturnsphäre, bin ich vor langer Zeit persönlich auf Agiel und Arathron gestoßen und habe mich

mit ihnen unterhalten, daher schreibe ich hier persönliche Erfahrungen auf.

Was die 49 ursprünglichen Intelligenzen der Saturnsphäre betrifft, so ist es

sollte erwähnt werden, dass sie für das ursprüngliche karmische Prinzip

aller Sphären verantwortlich sind, insbesondere für das Tun und die Wirksamkeit aller negativen

Wesen jeder Sphäre, beginnend mit unserer physischen Welt. In Übereinstimmung mit der

göttlichen Vorsehung lassen sie die negativen Auswirkungen negativer Wesen zu. Sie sind

für die Kräfte und Wirkungen des Zerstörungsprinzips in der gesamten

kosmischen Hierarchie verantwortlich. Sie sehen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird und lassen – je nach

Zustimmung der Göttlichen Vorsehung – negative Auswirkungen durch ihre

untergeordneten Wesen wahr werden. Die Saturn-Intelligenzen erlauben Kriege nicht nur auf unserem

Planeten, sondern überall dort, wo Liebe und Hass existieren; sie lassen das negative prinzip wirken

bis zu einem gewissen Grad und sie sind es, die nach der

göttlichen Ordnung

und Gesetzmäßigkeit streng über Menschen und Wesen aller Sphären urteilen müssen . Daher gelten die Saturn-Intelligenzen als die sogenannten

Richter und Vollstrecker des Schicksals im höchsten Sinne des Wortes. Außerdem

entscheiden sie darüber, wie lange Magier, die einen Pakt mit

negativen oder positiven Wesen geschlossen haben, unter der Macht der betreffenden Wesen bleiben müssen.

Jede ursprüngliche Intelligenz der Saturnsphäre hat einen bestimmten Machtbereich:

Sie haben jeweils einen bestimmten Planeten und eine bestimmte Sphäre unter ihrem Kommando. Wenn

der Sphärenmagier daran interessiert ist, den Wirkungsbereich kennenzulernen

Von jedem ursprünglichen Initiator der Saturnsphäre , über seinen Einfluss und seinen

untergeordneten Planeten, kann er genaue Informationen von einer untergeordneten

Intelligenz wie Agiel oder Arathron erhalten. Aus dem, was hier gesagt wurde, wird der

Magier erkennen, dass er die Saturnsphäre nicht wirklich meiden muss, aber er

wird sich weniger darum kümmern, mit ihren 49 ursprünglichen Intelligenzen in Kontakt zu treten. Es ist kein Vergnügen,

das Tun negativer Wesen zu sehen oder gedanklich zuzusehen, wie sie kontrolliert

und bestraft werden. Dazu braucht man starke Nerven und eine starke mentale Standfestigkeit

. So viel zur Saturnkugel. Die Siegel von Agiel, Arathron und den anderen minderwertigen Intelligenzen der Saturnsphäre sind allgemein bekannt.

Jeder Magier wird darauf achten, keinem unreifen Menschen die Namen und Siegel der 49 ursprünglichen Intelligenzen dieser Sphäre zu verraten und wird voll und ganz

verstehen, warum ich von Details Abstand nehme.

Der Sitz des SATURN ist das Latium, Latium in Italien, wo ROM gegründet wird.







Dieser schwarze Würfel ist ein Überbleibsel der alten Verehrung von El.

auch:

http://www.crystalinks.com/blackstone.html

„Der Schwarze Stein ist ein muslimisches Verehrungsobjekt, das nach islamischer Überlieferung auf die Zeit von Adam und Eva zurückgeht. Viele halten es für einen Tektit. Es ist der östliche Eckpfeiler der Kaaba, des alten heiligen Steingebäudes, zu dem Muslime im Zentrum der Großen Moschee in Mekka, Saudi-Arabien, beten.“

Zwillingstürme:

Zwillingstürme repräsentieren Saturn, die Freimaurer glaubten, dass der Eingang zu heiligen und mysteriösen Orten mit zwei Säulen bewacht werden sollte. Die Türme sind in verschiedenen Kulturen zu sehen und werden häufig als Herkulessäulen bezeichnet. Salomos Tempel zeigte die beiden Türme Boas und Jachin und diese Tradition wurde durch die Geheimgesellschaften befolgt, um diese Zwillingstürme / Säulen zu zeigen, um zu zeigen, wer das Sagen hat.

Der Angriff auf die „Twin Towers“ des World Trade Centers ist wohl eine klare Demonstration eines internen Krieges zwischen Fraktionen dieser Illuminati-Agenda.

Die Zwillingstürme sind auf der ersten Währung der Welt zu sehen, von der spanischen „Stück-Acht“-Münze, die im 18. Jahrhundert international für den Handel mit Silber verwendet wurde. Das Dollarzeichen ist eigentlich nur die Schriftrolle und zwei Säulen, die auf dieser ersten Münze zu finden sind, sodass wir alle sehen können, dass der Devisenhandel mehr Saturn-Anbetung ist (wie zuvor in diesem Artikel mit Schwerpunkt auf Materialismus erörtert).

Weitere Zwillingstürme in The Per Anhalter durch die Galaxis :

Und eine „zufällige“ Aufnahme von Saturn im Hintergrund desselben Films:

Und wir haben auch das Konzept der Zwillingstürme in Filmen wie Herr der Ringe, das mehrere Bilder enthält. Es hat die Zwillingstürme, ein allsehendes Auge, einen Halbmond und die Türme haben die Form von Stierhörnern; alle weisen auf die Anbetung des Saturn hin. Sauron arbeitete mit den dunklen Mächten des Dunklen Lords Morgoth als satanische Kraft zusammen.

Ganz zu schweigen davon, dass sich die Geschichte um den Ring dreht (daher der Name Herr der Ringe), der ein weiterer Hinweis auf die Ringe des Saturn ist. Der Ring war ein böses Artefakt, das von Sauron geschaffen wurde und half, Illusionen zu erzeugen (Sie können dies als die virtuelle Realität der Matrix-Welt, in der wir leben, nachlesen).

„Ein Ring, um sie alle zu regieren, Ein Ring, um sie zu finden, Ein Ring, um sie alle zu bringen und in der Dunkelheit, um sie zu binden“

Verwechseln wir 911 nicht mit den Terroranschlägen des WTC, obwohl es einen Grund gibt, warum dieses Jahr für den Angriff gewählt wurde. Was ist das wahre Jahr 2001? Dieses Jahr ist 891.

891 = 33 x 3 x 3 x 3

Die Zahl 33 ist für Geheimgesellschaften wie die Freimaurer und Illuminaten sehr wichtig, wie einige von Ihnen vielleicht bereits wissen. 33 ist das Zeitalter, in dem Jesus getötet wurde, es repräsentiert auch das 1/3 der Engel, die gegen Gott rebellierten (1/3 = 0,33333).