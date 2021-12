UNCATEGORIZED haunebu7 22:40

Seit Wochen stehen Samstage in der Bundeshauptstadt im Zeichen von Großdemonstrationen rund um die Coronapandemie. Auch am letzten Samstag strömten laut Polizeiangaben wieder 44.000 Menschen über den Ring, laut FPÖ sollen es gar 100.000 Demonstranten gewesen sein. Gegenstand der Proteste sind immer dieselben Themen: Die Coronamaßnahmen und die Regierung, doch vor allem die Impfpflicht, für deren Umsetzung vergangene Woche auch offiziell der erste Gesetzesentwurf präsentiert wurde, erhitzen die Gemüter und treiben einen immer tieferen Keil in die Gesellschaft. Nicht nur wegen der Masse an Menschen und das Verkehrschaos rund um die Demos sorgen diese für Sorgen – auch die Tatsache, dass viele, teils sehr gewaltbereite rechtsextreme Personen sich unter die Demonstranten mischen, sorgt für Zündstoff. Darum scheint sich nun die Antifa einmal mehr für eine Gegendemo organisiert zu haben – und die soll schon am heutigen Montagabend stattfinden.

