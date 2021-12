UNCATEGORIZED haunebu7 08:14

Ein in The Lancet veröffentlichtes neues Papier legt nahe, dass je mehr „Impfstoffe“ eine Person gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) injiziert wird, desto schneller erliegt ihr Körper einem AIDS-ähnlichen Immunschwächungssyndrom namens VAIDS.

Das Impfstoff-erworbene Immunschwächesyndrom beginnt unmittelbar nach der ersten Injektionsrunde. Und Experten befürchten, dass sich dieser Prozess der „Immunerosion“, wie sie es nennen , mit jedem weiteren „Booster“-Schuss weiter beschleunigt.

Für ihre Forschung verglichen Wissenschaftler die Gesundheitsergebnisse zwischen geimpften und ungeimpften Menschen in Schweden. Über einen Zeitraum von neun Monaten wurden etwa 1,6 Millionen Personen beider Gruppen untersucht.

Dabei wurde festgestellt, dass die vollständig Geimpften nur für sehr kurze Zeit – höchstens sechs Monate – über einen schwachen Immunschutz verfügen. Danach lässt die durch die Injektionen hervorgerufene künstliche „Immunität“ rapide nach, sodass eine vollständig geimpfte Person keinen Schutz vor einer Infektion jeglicher Art hat, genau wie AIDS.

Die ungeimpften wurden inzwischen gefunden wahre und dauerhafte Immunität zu halten , weil ihr Körper nicht mit Immun – abbauenden Spike – Proteinen und anderem Geheimnis Chemikalien stechen wurde , dass wir jetzt wissen , Chip entfernt an dem Immunsystem Woche für Woche nach der Injektion.

„Ärzte nennen dieses Phänomen [on] in der wiederholt geimpften ‚Immunerosion‘ oder ‚erworbenen Immunschwäche‘, die für eine erhöhte Inzidenz von Myokarditis und anderen Krankheiten nach der Impfung verantwortlich ist, die sie entweder schneller betreffen, was zum Tod führt, oder langsamer , was zu einer chronischen Erkrankung führt“, berichteten America’s Frontline Doctors (AFLDS) über die Ergebnisse der Studie.

Covid-Impfungen lösen ein kaskadierendes Versagen der körpereigenen Immunantwort aus

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Covid-Impfstoffe keine eigentlichen Impfstoffe sind, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Was sie tun, ist, Zellen im ganzen Körper dazu zu bringen, nur einen kleinen Teil des angeblichen SARS-CoV-2-Virus zu produzieren: das Spike-Protein.

Wie wir seit langem gewarnt haben, verwandeln diese Injektionen den Körper der Menschen in wandelnde Proteinfabriken, die dazu führen, dass der Körper Antikörper gegen sie bildet. Dies ist jedoch mit schwerwiegenden Problemen verbunden, die zu einem fortschreitenden Abbau der körpereigenen Immunkapazität und -funktionalität führen.

„Erstens „trainieren“ diese Impfstoffe das Immunsystem so, dass es nur einen kleinen Teil des Virus (das Spike-Protein) erkennt“, erklärt AFLDS. „Varianten, die sich in diesem Protein auch nur geringfügig unterscheiden, können dem engen Antikörperspektrum der Impfstoffe entkommen.“

„Zweitens erzeugen die Impfstoffe ‚Impfstoffsüchtige‘, was bedeutet, dass Personen von regelmäßigen Auffrischungsimpfungen abhängig werden, weil sie nur gegen einen winzigen Teil eines mutierenden Virus ‚geimpft‘ wurden“, fügt die Gruppe hinzu. „Der australische Gesundheitsminister Dr. Kerry Chant hat erklärt, dass COVID für immer bei uns sein wird und die Menschen sich daran gewöhnen müssen, endlose Impfstoffe zu nehmen. ‚Dies wird ein regelmäßiger Impf- und Wiederholungsimpfungszyklus sein.’“

Eine dritte Sache ist die einfache Tatsache, dass die Impfungen in keiner Weise eine Infektion in der Nase und den oberen Atemwegen verhindern, wo vollständig geimpfte Menschen tendenziell die höchsten Viruslasten aufweisen. Dies führt dazu, dass die vollständig Geimpften zu den gefürchteten „Superspreadern“ und zu einer ernsthaften Gefahr für die Gesellschaft werden.

Der frühere Reporter der New York Times, Alex Berenson, warnt davor, dass die unbestimmte und unkontrollierte Autoimmunreaktion auf das Coronavirus-Spike-Protein, die durch diese Injektionen hervorgerufen wird, „eine Welle von Antikörpern produzieren könnte, die als anti-idiotypische Antikörper oder Ab2s bezeichnet werden und den menschlichen Körper noch lange nach dem Löschen schädigen“. Sars-CoV-2 selbst oder diese Spike-Proteine, die die Schüsse bewirken, dass die Körperzellen produzieren.“

Die Spike-Proteine ​​selbst können diese zweite Welle von Antikörpern ebenfalls produzieren, indem sie die anfängliche Reaktion des Immunsystems modulieren, indem sie sich an die erste Welle von Antikörpern binden und diese schließlich zerstören.

Die neuesten Nachrichten über die großen Schäden durch Covid-„Impfstoffe“ finden Sie auf ChemicalViolence.com .

