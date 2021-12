UNCATEGORIZED haunebu7 14:02

Der Tytler Zyklus und das Ende einer Era

Dieser Kreislauf von der Entsehung bis zum Absterben einer Demokratie beschreibt die einzelnen Phasen, die eine solchen Demokratie durchläuft.

Es ist natürlich nur ein Modell, aber passt erstaunlicherweise extrem gut zu dem heutigen weltweiten Geschehen.

Es gibt sicherlich weitere Zyklen, die auch im Spiel sind und gerade ihre letzten Stunden erleben.

Die Anspannungen, Kämpfe, Streitereien innerhalb Familien, Misshandlungen von Kindern in den Schulen, und einige surrealistische Szenen spiegeln das Ende eines Zustandes wider. Denn ewig kann es so nicht bleiben.

Gleichzeitig versuchen die „Machthaber“ mit allen Mitteln das unausweichliche Ende zu verhinden, mit der Illusion, dass Zwang, Erpressung und hohe Strafen ihnen einen sicheren Sieg gewähren werden.

Eigentlich wissen sie selbst, dass die wirkliche Machthaber die Völker sind. Die Geschichte mit dem wohlwollenden Schützen der Vulnerablen zerfällt täglich.

Der Neubeginn steht bevor. Wie beschrieben geht es Hand in Hand mit dem Glaube, Glaube an sich, an Gott ( oder Etwas Höherem als sich selbst), an das Leben, Selbst(Vertrauen), Mut, Zuversicht, Würde, und andere in Vergessenheit geratenen Werte.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fraser_Tytler,_Lord_Woodhouselee