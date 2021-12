TAUSENDE KÜNDIGUNGEN Amerikas Kliniken droht der Ärzte-Exodus – Impfpflicht aufgehoben — Corona Doks

So lautet die Überschrift eines Artikels auf welt.de am 18.12. (Bezahlschranke). »Von einem Exodus ist die Rede. In den vergangenen Wochen quittierten Tausende amerikanische Ärzte und Pfleger ihre Jobs, weil sie sich nicht gegen Corona impfen lassen wollten – so wie es ihre Krankenhäuser verlangt hatten. Die Skepsis unter den Klinikangestellten ist offenbar groß. Laut…