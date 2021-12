UNCATEGORIZED haunebu7 19:22

Mafia-Attentäter tauchen in Rom auf, um den Mord an Papst Franziskus zu rächen

Von Benjamin FulfordWöchentliche Berichte

Der italienische weiße Adel hat Mafia-Attentäter nach Rom geschickt, um die Ermordung von Papst Franziskus durch die khasarischen Satanisten zu rächen, sagen P3-Freimaurerquellen. Die Schließung des Petersdoms am Weihnachtstag sei der Auslöser gewesen, heißt es.

Der Papst wurde getötet und ersetzt, weil er gegen die laufende Impfkampagne war, fügen sie hinzu. „Der Krieg gegen die Kaballa [die khasarische Mafia] und der Krieg gegen den Impfstoff sind das gleiche Spiel, weil der Impfstoff das Armageddon der Kabale ist, um die Welt zu ficken“, sagte eine P3-Quelle.

Die Top-Attentäter der khazarischen Mafia befinden sich auch in Rom, da dort ein geheimer Krieg tobt, so die Quelle weiter. Sie benutzten auch ihre Propagandamedien, um eine gefälschte Geschichte über maskierte, sozial distanzierte Gläubige zu verbreiten, die den Papst dabei beobachteten, wie er über brisante Themen für Israel diskutierte.

Kylie Pentelow, eine Moderatorin des britischen Senders ITV, konterte mit der Behauptung, der Tod von Papst Franziskus sei „angekündigt“ worden.

Der Kampf um den Papst ist nur ein Teil des laufenden Krieges zur Befreiung der Menschheit von der khasarischen Mafia. In Israel haben die Weißhüte Premierminister Naftali Bennett in Gewahrsam genommen, „um ihn zu verhören“, so Quellen des Mossad.

Aus diesem Grund berichten israelische Zeitungen, dass Bennett gezwungen war, eine Kabinettssitzung zu verlassen, um in Quarantäne zu gehen, obwohl er negativ auf Covid getestet wurde. Die Ausrede ist, dass seine vollständig geimpfte Tochter positiv getestet wurde. Nächste Woche hoffen wir, den Lesern mitteilen zu können, was das Verhör von Bennett ergeben hat.

https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-pm-bennett-self-isolates-after-daughter-tests-positive-for-covid-1.10494613

Die Verhaftung steht möglicherweise im Zusammenhang mit dem kürzlich gescheiterten Versuch, die türkische Wirtschaft zu implodieren und die Industrie des Landes zu übernehmen. Nach diesem Muster haben die KM die Industrie in zahllosen Ländern, einschließlich Japan, übernommen. Diese Nachricht zeigt, dass die Türken einen Gegenangriff unternommen haben:

ANKARA, 24. Dez. (Reuters) – Die Türkei hat das Vermögen von insgesamt 770 Personen und einer in den USA ansässigen Stiftung wegen Terrorismusfinanzierung eingefroren, wie aus einer am Freitag im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidung hervorgeht.

https://www.reuters.com/markets/europe/turkey-freezes-assets-770-individuals-us-based-foundation-2021-12-24/?utm_source=reddit.com

Es scheint, als könne die dem Untergang geweihte KM nicht länger Währungen crashen und dann Volkswirtschaften plündern.

An dieser Stelle möchte ich noch einmal klarstellen, dass die KM nicht jüdisch ist. Wir haben es mit den alten Feinden der Juden zu tun, die als Hyksos oder Babylonier bekannt sind. Sie verehrten einen ziegengesichtigen Gott mit einem gegabelten Schwanz, der als Baphomet, Ba’al, Molech, Set, Satan usw. bekannt ist (machen Sie eine Google-Suche nach berühmten Menschen, die satanische Handzeichen machen, um sich selbst ein Bild zu machen). Ihre Führer, wie die Rothschild-Familie, behaupten, vom alten babylonischen König Nimrod abzustammen, der sich gegen Gott auflehnte.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nimrod

Als dieser Schriftsteller eingeladen wurde, sich den Satanisten anzuschließen, sagten sie, die Welt sei voller Leid, weil der Schöpfer böse sei und gestürzt werden müsse. Dies ist nicht nur eine alte Geschichte. In der KH-Anlage des CERN in der Schweiz steht eine Statue des Gottes Shiva, der einen Tanz tanzt, um „ein müdes Universum zu zerstören“. Das ist der Grund, warum die Whitehats das CERN am Weihnachtsabend angegriffen haben.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=189891

Die KM sagt auch, dass sie 90% der Menschheit töten wollen. Ich habe es auf Band.

Wenn so genannte Rabbiner mich also antisemitisch nennen, sage ich „Rabbi Shmabbi“. Diese Satanisten haben die Juden seit Tausenden von Jahren versklavt. In alten Keilschrifttexten aus Babylon heißt es zum Beispiel, dass die Beschneidung eine Form der rituellen Kastration war, die zur Kennzeichnung von Sklaven verwendet wurde. Die Juden sind mindestens seit der Zeit von Nebukadnezar II. ihre Gefangenen, was bedeuten würde, dass die Juden seit mindestens 2618 Jahren babylonische Sklaven sind.

https://www.britannica.com/biography/Nebuchadnezzar-II

Meine jüdischen Geheimbundquellen sagen jedoch, dass dies eine falsche Geschichte ist und dass ihre Sklaverei bis zur Herrschaft von Hammurabi zurückreicht, was bedeutet, dass sie zwischen 3771 und 3813 Jahre lang Sklaven waren. Meine Quellen sagen, dass die Juden seit genau 3774 Jahren Sklaven sind.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hammurabi

Auf jeden Fall haben wir es mit einem sehr alten Kult von Menschenversklavern zu tun. Sie sind es, die alle, die nicht zu ihrem Stamm gehören, als Gojim bezeichnen. „Gojim wurden nur geboren, um uns zu dienen. Ohne das haben sie keinen Platz in der Welt – nur um dem Volk Israel zu dienen“, sagt Rabbi Ovadia Yosef, „das geliebte Oberhaupt des Rates der Toragelehrten“.

https://newrepublic.com/article/78490/goyim-were-born-only-serve-us-the-moral-wisdom-rabbi-ovadia-yosef

Dies steht in völligem Widerspruch zu dem Zeichen eines wahren Juden, das darin besteht, die Goldene Regel zu befolgen, d.h. andere so zu behandeln, wie man von ihnen behandelt werden möchte.

Der Glaube der khasarischen Mafia, dass andere Menschen Vieh sind, ist nicht nur eine Metapher. Bei Rindern und Schafen ist es unter anderem so, dass man sie töten und ihr Fleisch essen darf.

Jetzt, wo die KM besiegt und entlarvt wird, tauchen Beweise für weit verbreiteten Kannibalismus im industriellen Maßstab auf. Diese BBC-Schlagzeile aus dem Jahr 2018 deutet dies an: „Meat testing: In einem Fünftel der Proben wird die DNA von nicht näher bezeichneten Tieren gefunden.“

https://www.bbc.com/news/uk-45371852

Beweise für Kannibalismus durch die internationale Restaurantkette

