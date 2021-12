UNCATEGORIZED haunebu7 10:24

von Jon Rappoport

2. März 2021

Wir werden gewarnt, dass sich ein neuer Ebola-Ausbruch ausbreitet.

Yahoo News (26. Februar 2021) : „Am 17. Februar meldete die Weltgesundheitsorganisation eine Ansammlung von Ebola-Fällen in Guinea… Die Regierung von Biden plant, Fluggäste aus zwei afrikanischen Ländern, die in den USA ankommen, auf Ebola . zu untersuchen …“

Bevor eine weitere wahnsinnige Pandemiegeschichte beginnt, müssen die Menschen die zahlreichen Scherze hinter Ebola verstehen.

Ich habe die Geschichte 2017 und 2014 behandelt. Hier sind die wesentlichen Zitate aus meinen Stücken. Anschnallen:

Es gibt ein vorhersehbares Ergebnis: In Kongo-Kliniken und -Krankenhäusern werden ängstliche Menschen, die mit sogenannten „Frühzeichen“ von Ebola ankommen, als wahrscheinliche Fälle diagnostiziert. Was sind das für Symptome? Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen, Husten, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen. Klingt bekannt? Normalerweise würde man das nur Grippe nennen.

Hier ist ein weiterer Punkt, der in den Mainstream-Nachrichten nicht diskutiert wird: die Zuverlässigkeit von Tests zur Diagnose von Ebola.

Zwei dieser Haupttests – Antikörper und PCR – sind notorisch unzuverlässig.

Antikörpertests werden positiv für eine Krankheit registriert, da sie Faktoren pingen, die nichts mit der gesuchten Krankheit zu tun haben. Und selbst wenn der Test genau ist, zeigt ein positives Ergebnis lediglich an, dass der Patient mit dem betreffenden Keim in Kontakt gekommen ist. Es sagt nichts darüber aus, ob er krank ist oder krank werden wird.

Tatsächlich wurde vor 1985, als die Wissenschaft auf den Kopf gestellt wurde, der Antikörper-positive Status so verstanden, dass das Immunsystem des Patienten den Keim erfolgreich abgewehrt hatte.

Der PCR-Test ist eine ausgeklügelte Methode, um winzige, winzige Teile von vermeintlich viralem Material zu amplifizieren, damit sie beobachtet werden können. Das Problem dabei: Wenn im Körper des Patienten überhaupt nur winzige Materialreste gefunden werden könnten, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass sie ausreichen, um Krankheiten zu verursachen. Sehr, sehr große Virusmengen sind notwendig, um den Verdacht zu haben, dass der Patient krank ist oder erkranken wird.

Fazit: Bei einer großen Anzahl von Menschen, bei denen diese Tests durchgeführt werden, wird Ebola fälschlicherweise diagnostiziert.

Sie „zeigen“ den Leuten einen Keim und sagen ihnen, was er ist und was er bewirkt, und die Leute grüßen. Sie geben nach. Sie glauben. Sie wissen eigentlich nichts. Aber sie glauben.

Die massive Kampagne, die Menschen glauben macht, dass das Ebola-Virus jeden Moment nach dem kleinsten Kontakt angreifen kann, ist ein voller Erfolg.

Die Leute fallen ganz über sich her, um das Niveau der Hysterie zu erhöhen.

Und das verhindert einen genauen Blick auf Liberia, Sierra Leone und die Republik Guinea, drei afrikanische Länder, in denen Armut und Krankheit für die überwältigende Zahl der Menschen zum Alltag gehören.

Die Befehlsstruktur in diesen Bereichen hat ein einziges Diktum: Lösen Sie nicht das menschliche Problem.

Säubern Sie nicht die verunreinigten Wasservorräte, geben Sie den Menschen kein gestohlenes Land zurück, damit sie Nahrung anbauen und endlich eine gesunde Ernährung erreichen können, lösen Sie keine Überfüllung, installieren Sie keine sanitäre Grundversorgung, stärken Sie nicht das Immunsystem, Lassen Sie nicht zu, dass die Menschen die Macht haben – denn dann würden sie die lokalen und globalen Konzerne abwerfen, die das Land all seiner Ressourcen aussaugen.

Um die Probleme der Menschen nicht zu lösen, ist eine Titelgeschichte notwendig. Eine Titelgeschichte, die das Machtgefüge entlastet.

Eine Titelgeschichte wie ein Keim.

Es dreht sich alles um den Keim. Der Dämon. Der seltsame Angreifer.

Vergiss alles andere. Der Keim ist der einzige Feind.

Vergessen Sie zum Beispiel, dass eine kürzlich durchgeführte Studie an 15 Apotheken und 5 Krankenhausapotheken in Sierra Leone den weit verbreiteten und skrupellosen Einsatz von Beta-Lactam-Antibiotika entdeckte.

Diese Medikamente sind hochgiftig. Einer ihrer Effekte? Starke Blutung.

Was zufällig der beängstigende „Ebola-Effekt“ ist, der in der Weltpresse posaunt.

(J Clin Microbiol, Juli 2013, 51(7), 2435-2438) und Annals of Internal Medicine Dez. 1986, „Potential for blooding with the new beta-lactam antibiotics“)

Vergessen Sie die Tatsache, dass Pestizidfirmen dafür berüchtigt sind, verbotene giftige Pestizide nach Afrika zu verschiffen. Eine Wirkung der Chemikalien? Blutung.

Vergess das. Es dreht sich alles um den Keim und nichts als den Keim.

Vergessen Sie, dass unkontrollierte Durchfälle seit Jahrzehnten eine der häufigsten Todesursachen in der Dritten Welt sind. Elektrolyte werden aus dem Körper abgelassen und der Erwachsene oder das Baby stirbt. (Durchfall wird auch als „Ebola“-Symptom aufgeführt.)

Jeder vernünftige Arzt würde es zu seiner ersten Aufgabe machen, Elektrolyte durch eine einfache Nahrungsergänzung zu ersetzen – aber nein, die medizinische Standardlinie geht in diese Richtung:

Der Durchfall wird durch Keime im Darmtrakt verursacht, daher müssen wir massive Mengen an Antibiotika anhäufen, um die Keime abzutöten.

Die Medikamente töten alle Bakterien im Darm ab, einschließlich der notwendigen und nützlichen, und der Patient kann das wenige Essen, das ihm zur Verfügung steht, nicht mehr aufnehmen und er stirbt.

Unterwegs kann er auch bluten.

Aber nein, alle Blutungen kommen von Ebola. Es ist der Keim. Denken Sie an nichts anderes.

Vergessen Sie die Tatsache, dass Adenovirus-Impfstoffe, die in Liberia, Guinea und Liberia (dem Epizentrum von Ebola) verwendet wurden, laut Impfstoffen.gov die folgenden Nebenwirkungen haben: Blut im Urin oder Stuhl und Durchfall.

Der Reporter Charles Yates deckte in Liberia einen Skandal um die Firestone Rubber Plantation auf – chemische Entsorgung, vergiftetes Wasser.

Und Hautkrankheiten.

„Ausschlag“ wird als eines der Ebola-Symptome aufgeführt.

Liberia Coca-Cola-Abfüllanlage: Verdorbene schwarze Flüssigkeit sickert in die Umwelt – Tiere sterben.

Chronische Unterernährung und Hunger – Erkrankungen, die in Liberia, Sierra Leone und Guinea endemisch sind – sind weltweit die häufigste Ursache für T-Zell-Depletion.

T-Zellen sind ein lebenswichtiger Bestandteil des Immunsystems. Wenn dieses System kompromittiert ist, wird jeder Keim, der aus der Pipeline kommt, zu Epidemien und zum Tod führen.

Das Bild bekommen?

In einer E-Mail-Korrespondenz mit mir gab David Rasnick, PhD, diesen schockierenden Befund bekannt:

„Ich habe die Literatur zur Isolierung und Ems [EM: elektronenmikroskopische Bilder] sowohl des Ebola- als auch des Marburg-Virus eingehend untersucht. Ich habe keine überzeugenden Beweise dafür gefunden, dass das Ebola-Virus (und auch Marburg) vom Menschen isoliert wurde. Es gibt sicherlich keine bestätigenden Beweise für eine menschliche Isolation.“

Rasnick promovierte am Georgia Institute of Technology und arbeitete 25 Jahre lang mit Proteasen (einer Klasse von Enzymen) und Protease-Inhibitoren. Er ist Autor des Buches The Chromosomal Imbalance Theory of Cancer. Er war Mitglied des Presidential AIDS Advisory Panel of South Africa.

Die wahren Gründe für den „Ebola-Ausbruch“ sind unter anderem: industrielle Umweltverschmutzung; Organophosphat-Pestizide (verursacht Blutungen); starker Übergebrauch von Antibiotika (verursacht Blutungen); schwere und schwächende Ernährungsmängel (die Blutungen verursachen können); Hunger; drastischer Elektrolytverlust; Chronischer Durchfall; bitterer Armut; Krieg; gestohlenes Ackerland; Impfkampagnen (bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem können Impfstoffe leicht den letzten Rest ihrer Gesundheit auslöschen).

Ärzte und Krankenschwestern in Westafrika arbeiten bei sehr hohen Temperaturen, in Klinikräumen, die wahrscheinlich mit extrem giftigen Organophosphat-Pestiziden besprüht werden. Diese Arbeiter sind in Schutzanzüge eingeschlossen, wo die Temperaturen noch höher stiegen, was zu einem Verlust von bis zu fünf Litern Körperflüssigkeit während einer einstündigen Schicht führte. Nach der Genesung benötigen sie eine IV-Rehydratation und werden mit giftigen Desinfektionschemikalien übergossen. Sie gehen zurück in die Anzüge für eine weitere Dienstrunde. Ein Arzt berichtete, dass sich in seinem Anzug (giftiges) Chlor befand. Allein diese Faktoren könnten gefährliche Krankheiten bis hin zum Tod verursachen und natürlich die Grundsymptome von „Ebola“.

Menschen mit Ebola-Diagnose außerhalb Westafrikas? Auch hier sind die diagnostischen Tests völlig irrelevant und unzuverlässig. Krankheiten können, falls vorhanden, verschiedene Ursachen haben. Die „Ebola-Symptome“ ähneln beispielsweise der Grippe.

Das Umpacken einer Reihe häufiger Symptome unter verschiedenen Krankheitsetiketten ist eine gängige Praxis des Ärztekartells.

Selbst unter der Annahme, dass es das Ebola-Virus gibt, haben die Experten schon 1977 ernsthafte Zweifel geäußert. Gleich zu Beginn der Ebola-Hysterie.

Die Referenz von 1977 lautet hier: „Ebola Virus Haemorrhagic Fever: Proceedings of an International Colloquium on Ebola Virus Infection and Other Haemorrhagic Fevers held in Antwerp, Belgium, 6-8 December, 1977.“

Dieser Bericht ist 280 Seiten lang. Es lohnt sich zu lesen und zu studieren, um zu sehen, wie die Experten säumen, ihre Wetten absichern und dennoch schädliche Eingeständnisse machen:

Zum Beispiel: „Es ist unmöglich, die virologische Diagnose einer Ebola-Virusinfektion losgelöst von der Diagnose von hämorrhagischem Fieber im Allgemeinen zu betrachten. Das klinische Bild der Krankheit ist in der Tat zu unspezifisch, um eine Hypothese darüber zuzulassen, welches Virus für einen bestimmten Fall verantwortlich sein könnte.“

Boom.

Hier ein besonders aufschlussreiches Zitat: „…es wird zumindest für uns klar, dass je mehr man mit dem FA-Test [einem Antikörpertest zur Ebola-Diagnose] arbeitet, desto interessanter, desto komplizierter und biologisch schlampiger die Ergebnisse werden. Ich möchte bei jeder abschließenden Interpretation dessen, was Sie gerade [von anderen Moderatoren] gehört haben, sehr vorsichtig sein. Ich kann nicht erklären, wie ein panamaischer Indianer Antikörper gegen das Ebola-Virus haben kann. Ich glaube nicht, dass das echte Antikörper sind. Wenn dies nicht der Fall ist, bedeutet dies natürlich, dass alle anderen in einem bestimmten Serum [Blutprobe eines Patienten] möglicherweise nicht so gut sind. Es ist klar, dass wir eine Alternative und eine viel spezifischere Methode haben müssen, mit der wir diese Fragen beantworten können.

Was bedeuten die letzten beiden Sätze? Sie bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Ebola in Zaire seit langer, langer Zeit präsent ist und die Menschen eine natürliche Immunität dagegen entwickelt haben, wie sie es beispielsweise gegen Masern oder Mumps tun würden.

Kaum der Stoff von „Ausbrüchen“ und viralen „heißen Zonen“ und jüngsten „Epidemien“.

Irrelevante oder nicht vorhandene Viren fungieren als Titelgeschichten, um tatsächliche und unbequeme Krankheitsursachen wie industrielle Umweltverschmutzung, Pestizide, GVO-Lebensmittel, Fracking-Chemikalien, Strahlung usw. zu verbergen.

Das Medizinkartell und seine Verbündeten der Regierung sind einen Schritt näher gekommen, um alle Impfstoffe für die Bevölkerung vorschreiben zu können, ohne dass Ausnahmen zulässig sind.

Die allgemeine Vergiftung und Schwächung der Bevölkerung durch Impfstoffe und Medikamente schreitet somit voran. Geschwächt = leichter zu kontrollieren.

Selektive Quarantänen begründen weiterhin die verfassungswidrige staatliche Kontrolle über die Menschen. Eine gefälschte Epidemie kann die weitreichende Ausrufung des Kriegsrechts auslösen.

Unter der Ägide der „Verfolgung von Virusträgern“ wird der Überwachungsstaat erweitert.

Wenn man die Epidemie-Operation mit offenen Grenzen kombiniert, können die Regierung und die medizinischen Behörden behaupten, dass es in den USA jetzt eine große Anzahl ungeimpfter Menschen (Einwanderer) gibt – und sie müssen durch „Herdenimmunität“ geschützt werden, indem jeder in den USA mit jeder Impfung denkbarer Impfstoff.

Unter dem Deckmantel einer „globalen Pandemie“ kann die toxische moderne Medizin ihre Reichweite als notwendige Plattform für die Behandlung von „infizierten Bevölkerungsgruppen“ auf jeden Winkel der Welt ausdehnen.“

Das DOD und das DHS erweitern ihre Operationen, denn „jede Pandemie ist eine Bedrohung für die nationale Sicherheit“.

Die globalistische Sichtweise einer Welt unter einem kontrollierenden Managementsystem wird verstärkt – „jede Epidemie bedroht uns alle, wir stecken alle zusammen, wir brauchen neben anderen Innovationen ein koordiniertes medizinisches System für den ganzen Planeten.“

Reisen von und zu jedem Punkt der Welt können beliebig abgeschnitten werden – mehr Kontrolle von oben nach unten.

Durch die Ausrufung von „infizierten Zonen“ können wirtschaftliche Angriffe durch die Isolierung und Quarantäne dieser Zonen abgewehrt werden. Geschäftsverluste, Geldverluste – der IWF und die Weltbank schreiten ein und machen drakonische Deals für Kredite, im Gegenzug für die Übergabe an die Kontrolle der Megakonzerne über diese Gebiete.

Im Zuge der „Angst vor der Epidemie“ können alle nationalen Krankenversicherungsprogramme der Welt, einschließlich Obamacare, mehr Macht über die Menschen ausüben – „wir sind hier, um Sie vor Krankheit und Tod zu schützen, also akzeptieren Sie alle Diagnosen und Behandlungen“ ; kein Opt-out, kein Widerstand…“

Weitere Angriffe können auf traditionelle und natürliche Lösungen für Krankheiten gestartet werden – „wie können die Menschen es wagen, Ebola mit etwas anderem als (unbewiesenen und giftigen) Medikamenten und Impfstoffen zu behandeln.“

Weitere Propaganda charakterisiert „deepest darkest Africa“ insgeheim als den Ort, an dem schreckliche Dinge herkommen.

„Das Killervirus“ fungiert als Titelstory, die die jahrhundertelange Kampagne zur Schwächung und Dezimierung der Bevölkerung Afrikas durch Hunger, Kriege, kontaminierte Wasservorräte, Überbelegung, Diebstahl fruchtbaren Ackerlandes und anderer natürlicher Ressourcen sowie Kampagnen mit giftigen Impfstoffen verbirgt.

Für diejenigen, die darauf hinweisen, dass es in Teilen Afrikas eine Vorgeschichte von hämorrhagischem (Blutungs-)Fieber gibt, gibt es auch eine Vorgeschichte von schrecklicher Unterernährung, von der ein Aspekt Skorbut ist, der auch Blutungen aus allen Schleimhäuten verursacht.

Skorbut ist bei weitem nicht die vollständige Erklärung für „Ebola“, aber es zeigt, wie leicht es ist, Nicht-Keimfaktoren zu übersehen und absichtlich zu ignorieren.

Fazit: Es ist kein Virus erforderlich, um die Blutung zu erklären.

Dann haben wir Pestizide.

Die Referenz hier ist „Measuring Pesticide Ecological and Health Risks in West African Agriculture…“, 17. Februar 2014, veröffentlicht in Philosophical Transactions of The Royal Society, von PC Jepson et al.

„Die Umfrage wurde an 19 Standorten in fünf Ländern durchgeführt und erhielt Informationen von 1704 Personen, die 22 verschiedene Pflanzen anbauten. Während der zweijährigen Umfrage berichteten Landwirte über den Einsatz von 31 Pestiziden…

„…bestimmte Verbindungen stellten in mehreren Umwelt- und Gesundheitsbereichen ein hohes Risiko dar, darunter Carbofuran, Chlorpyrifos, Dimethoat, Endosulfan und Methamidophos.

„Zu den gesundheitlichen Auswirkungen zählten Cholinesterase-Hemmung, Entwicklungstoxizität, Beeinträchtigung der Schilddrüsenfunktion und erniedrigte Anzahl roter Blutkörperchen…“

Die Studie stellt auch fest, dass „[P]estizid-Importe nach Westafrika in den 1990er Jahren um schätzungsweise 19% pro Jahr gestiegen sind… weit über dem Wachstum der landwirtschaftlichen Produktion von 2,5%…“ Mit anderen Worten, Pestizide haben Westafrika überschwemmt.

Hier ist eine weitere wichtige Beobachtung der Studie: „Die Verteilung und der Verkauf von Pestiziden in Westafrika sind nicht wirksam reguliert. Zu den verschiedenen Lieferkanälen gehört im Allgemeinen das Umpacken veralteter oder illegaler Bestände [extrem giftig] und die Übereinstimmung zwischen dem Inhalt der Behälter und dem, was auf dem Etikett angegeben ist, ist schlecht…“

Pestizidlieferanten verstecken verbotene Pestizide – bei denen sie Verluste machen, weil sie sie nicht verkaufen können – und packen sie in Behälter, die mit den Namen der legalen Pestizide gekennzeichnet sind.

Betrachten wir die in der Studie speziell erwähnten Pestizide.

Carborfuran – Laut dem Gefahrstoff-Informationsblatt des New Jersey Dept. of Health and Senior Services kann die Exposition gegenüber Carbofuran „Schwäche, Schwitzen, Übelkeit und Erbrechen, Bauchschmerzen und verschwommenes Sehen verursachen. Höhere Werte können Muskelzuckungen, Koordinationsverlust und Atemstillstand verursachen [unmittelbarer Tod].

Chlorpyrifos, Dimethoat und Methamidophos sind Organophosphate. In meinem vorherigen Artikel zitierte ich solche Verbindungen als Quelle für innere Blutungen (ein „Ebola“-Symptom). Das Pesticide Action Network beschreibt Organophosphate als „unter den akut toxischsten aller Pestizide … sie deaktivieren ein Enzym, Cholinesterase, das für eine gesunde Nervenfunktion unerlässlich ist“.

Endosulfan wird weltweit abgeschafft, da es extrem giftig ist und das endokrine System stört.

Diese Pestizide können eine Reihe von Symptomen hervorrufen, die als „Ebola“ bezeichnet werden:

Blutungen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautausschlag, Bauchschmerzen, Koma.

Aber all dies wird in der Hysterie um das Virus beiseite gefegt.

Hier ist ein Zitat aus einer Studie mit dem Titel „Potential for blooding with the new betal-lactam antibiotics“, Ann Intern Med Dezember 1986; 105(6):924-31:

„Mehrere neue Beta-Lactam-Antibiotika beeinträchtigen die normale Blutstillung [Körperprozesse, die Blutungen stoppen]… Diese Antibiotika führen oft zu einer deutlichen Verlängerung der Template-Blutungszeit (mehr als 20 Minuten)… gefährliche Blutungen aufgrund einer gestörten Thrombozytenaggregation erfordern eine Behandlung mit Thrombozytenkonzentraten. ”

Hier ist eine Zusammenfassung von MedlinePlus:

„Das Bakterium Clostridium difficile lebt normalerweise im Darm. Wenn Sie Antibiotika einnehmen, können jedoch zu viele dieser Bakterien wachsen. Die Bakterien geben ein starkes Toxin ab, das Entzündungen und Blutungen in der Dickdarmschleimhaut verursacht… Jedes Antibiotikum kann diesen Zustand verursachen. Die meisten der für das Problem verantwortlichen Medikamente sind Ampicillin, Clindamycin, Fluorchinolone und Cephalosporine…“

Schauen wir uns also den Antibiotikaverbrauch in Westafrika und der Dritten Welt an.

Voice of America, 26. Februar 2014, „… Antibiotika sind zur automatischen Wahl bei der Behandlung eines Kindes mit Fieber geworden.“

AAPS (American Association of Pharmaceutical Scientists): „In den meisten Gebieten Westafrikas werden Antibiotika beispielsweise häufig als rezeptfreie Medikamente verkauft.“

TWN (Third World Network): „…eine 1999 durchgeführte Umfrage ergab, dass fast jedes zweite Antidiarrhoikum in Ländern der Dritten Welt ein unnötiges Antibiotikum enthielt [und chronischer Durchfall in der Dritten Welt ist eine der häufigsten Todesursachen, also können Sie Achten Sie darauf, dass diese Antidiarrhoika in großen Mengen eingenommen werden].

„…75 Produkte (einschließlich einiger Antibiotika), die in einem oder mehreren europäischen Ländern aus dem Verkehr gezogen oder verboten wurden, wurden 1991 in der Dritten Welt identifiziert.“

Natürlich wären verbotene Antibiotika außergewöhnlich giftig.

In Westafrika ist der Einsatz von Antibiotika himmelhoch… und Antibiotika verursachen Blutungen.

Blutung wo? Im Verdauungstrakt.

Betrachten Sie vor diesem Hintergrund den folgenden Auszug aus dem Artikel von healthgrades.com „Was ist Bluterbrechen?“

„Bluterbrechen weist auf Blutungen im Verdauungstrakt hin…

„Bluterbrechen kann durch viele verschiedene Erkrankungen verursacht werden, und die Schwere variiert von Person zu Person. Das erbrochene Material kann hellrot oder dunkel gefärbt sein wie Kaffeesatz…“

Ja, es stellt sich heraus, dass jede Quelle innerer Blutungen im Verdauungstrakt – wie der übermäßige Gebrauch von Antibiotika – dazu führen kann, dass eine Person Blut erbricht.

„Die Einzigartigkeit“ von „Ebola-Bluterbrechen“ ist ein Märchen.

Was könnte sonst das Blutungssymptom „Ebola“ in Westafrika verursachen?

Wir haben die Tatsache, dass Organophosphat-Insektizide weit verbreitet zum Besprühen von Innenräumen, in westafrikanischen Haushalten und sicherlich in Kliniken verwendet werden, um Mücken abzutöten. Eine Studie berichtet: „Da in weiten Teilen Westafrikas eine hohe DDT-Resistenz vorhanden ist, sind Carbamate und Organophosphate immer wichtigere Alternativen zu Pyrethroiden für das Sprühen von Innenresten (IRS).“

Unter den Auswirkungen einer schweren Exposition gegenüber Organophosphaten: Durchfall, Zittern, schwankender Gang, Blutkrankheiten, Tod – alle wurden in Bezug auf Ebola beschrieben.

Und dann noch folgendes: „Bei neun Patienten mit Organophosphat-Intoxikation wurden Thrombozytenfunktion und Blutgerinnungsparameter untersucht… Bei fünf von neun Patienten wurde eine deutliche Blutungsneigung beobachtet. Die Blutungsneigung bei Organophosphat-Intoxikationen wird wahrscheinlich hauptsächlich durch die gestörte Thrombozytenfunktion verursacht.“ (Klin Wochenschur, 3.9.1984;62 (17):814-20, Autor: m. Zieman)

Blutung. Nicht von einem Virus.

Was ist mit Impfstoffen?

In Westafrika wurden eine Reihe von Impfkampagnen durchgeführt. Ich habe keine eingehenden unabhängigen Untersuchungen der Inhaltsstoffe dieser Impfstoffe gefunden. Aber zum Beispiel birgt ein einfacher Grippeimpfstoff, Fluvirin, das Risiko einer „Blutung“.

Mehrere andere Routineimpfstoffe können Erbrechen verursachen. Die HiB zum Beispiel.

Was ist mit Formaldehyd?

Wir haben diesen erschreckenden Bericht – aus dem (Liberian) Daily Observer, 14. Oktober „Breaking: Formaldehyd in Water Angeblich Ebola-ähnliche Symptome verursachend“:

„Ein Mann in Schieffelin, einer Gemeinde im Margibi County am Robertsfield Highway, wurde festgenommen, weil er versucht hatte, Formaldehyd in einen von der Gemeinde genutzten Brunnen zu füllen.“

„Berichten zufolge näherte er sich gegen 10 Uhr dem Brunnen mit Pulver in einer Flasche. Von der Gemeinde gemobbt, gestand er, dass er dafür bezahlt worden war, Formaldehyd in den Brunnen zu füllen, und dass er nicht der einzige war. Berichten zufolge sagte er den Bewohnern der Gemeinde: „Wir sind viele.“ Es gibt Agenten in Harbel, Dolostown, Cotton Tree und anderen Gemeinden im ganzen Land, sagte er.“

„Das Staatsradio ELBC berichtet, dass mindestens 10 Menschen in der Gemeinde Dolostown gestorben sind, nachdem sie Wasser aus vergifteten Brunnen getrunken haben.“

Die ATSDR (US Agency for Toxic Substances and Disease Registry) listet in ihren Leitlinien für die medizinische Behandlung von Formaldehydvergiftungen diese Symptome auf: „Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen, Blutungen, ZNS-Depression, Koma…“

Es gibt noch andere Vergiftungsquellen in Westafrika. Ihre Bestandteile und Wirkungen bedürfen weiterer Untersuchungen.

Zum Beispiel: Feuerstein.

Seit fast einem Jahrhundert betreibt das Unternehmen eine riesige Kautschukplantage in Liberia. Einer Schätzung zufolge kontrolliert Firestone 10 % des Ackerlandes des Landes.

Abgesehen von den miserablen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Einheimischen, die die Bäume für Kautschuk abzapfen und ihre kleinen Kinder zur Arbeit bringen, um die täglichen Quoten von Firestone zu erfüllen, gibt es das Problem der massiven Umweltverschmutzung.

Von irinnews: „LIBERIA: Gemeinschaft fordert Antworten auf Gummiverschmutzung“:

„MONROVIA, 4. Juni 2009 (IRIN) – Menschen, die neben der Plantage der Firestone Natural Rubber Company in Harbel, 45 km außerhalb von Liberias Hauptstadt Monrovia, leben, sagen, dass die Verschmutzung durch die Konzession ihre Gesundheit zerstört, ihre Lebensgrundlage ruiniert und sogar Bewohner tötet.“

„Die Gummikonzession von Firestone in Liberia ist der zweitgrößte Gummiproduzent in Afrika und beschäftigt rund 14.000 Liberianer.“

„Einwohner der Stadt Kpanyarh, gleich neben der Kautschukplantage von Firestone in Harbel, sagen, der Bach, aus dem sie in der Trockenzeit fischen und ihr Wasser trinken, sei mit Giftstoffen verseucht.“

„’Wir haben früher gefischt und das Wasser getrunken‘, erzählte der 67-jährige Einwohner von Kpanyarh, John Powell, IRIN bei einem Besuch des Bachs, der etwas außerhalb der Stadt verläuft. Er sagte, das Wasser sei im Oktober 2008 giftig geworden. „Wir können es nicht mehr trinken. Einige unserer Leute sind bereits daran gestorben. Wir haben Firestone auf unsere Notlage aufmerksam gemacht, aber sie haben sie ignoriert.’“

“Mitte Mai verursachten bei einem IRIN-Besuch in der Gegend saure Dämpfe, die aus dem Bach austraten, die Augen der Menschen und erschwerten das Atmen.”

Von BBC News: „Die dreimonatige Untersuchung ergab, dass eine Pflanze südöstlich der Hauptstadt Monrovia für hohe [toxische] Konzentrationen von Orthophosphat in Bächen verantwortlich war.“

Von laborrights.org: Wegen des Mangels an Trinkwasser auf der Plantage „lässt diese Situation Zapfern und anderen ungelernten Angestellten und ihren Familien keine andere Wahl, als aus flachen Brunnen und Bächen zu trinken.“

Und natürlich sind diese Bäche stark verschmutzt.

Wer weiß, wie viele und welche giftigen Chemikalien von der Firestone-Plantage in die umliegenden Bäche und Flüsse freigesetzt wurden?

Eine weitere Untersuchung in Westafrika könnte noch mehr Gründe für Blutungen aufdecken – die nichts mit einem Virus zu tun haben. Die Region ist voll von Industriebetrieben, die große Schadstoffe produzieren – Bergbau, Offshore-Ölexploration und -bohrungen, Gummianbohren usw.

Dann kommen wir zu den erschreckenden Presseberichten über die „von Ebola betroffenen, zusammenbrechenden“ Ärzte und Gesundheitspersonal, die in den Ebola-Kliniken in Westafrika Patienten behandeln.

Aber warte. Diese Gesundheitspersonal trugen Schutzanzüge. Abgeschlossen von der Außenwelt, arbeiten sie in Schichten in diesen kochenden Anzügen, wo sie pro Stunde fünf Liter Körperflüssigkeit verlieren, kommen zur Rehydrierung heraus, übergießen sich mit giftigen Chemikalien zum Desinfizieren und gehen dann wieder hinein.

Ein Arzt sagte der Daily Mail, er könne intensive Chlordämpfe riechen, während er in seinem Anzug arbeitete. Das bedeutet, dass die giftige Chemikalie tatsächlich bei ihm war.

Kein Wunder, dass einige Gesundheitspersonal zusammenbrechen und sterben. Kein Virus notwendig.

Aus der Daily Mail vom 5. August 2014, ein Artikel mit der Überschrift „In kochend heißen Anzügen…“:

„Doktorin Hannah Spencer enthüllte, wie sie sich in einem mit kochend heißer Luft versiegelten Hazmat-Anzug sicher fühlen möchte …“

„Kochen: Ärzte und Pfleger verlieren während einer einstündigen Schicht im Anzug bis zu fünf Liter Schweiß und müssen nach…“ zwei Stunden rehydrieren.“

„Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, müssen sie dicke Gummistiefel, die bis zu den Knien reichen, einen undurchlässigen Body, Handschuhe, eine Gesichtsmaske, eine Kapuze und eine Schutzbrille tragen, damit keine Luft an ihre Haut gelangen kann.“

„DR. Spencer, 27, und ihre Kollegen verlieren während einer Schicht, in der Opfer behandelt werden, bis zu fünf Liter Schweiß und müssen danach zwei Stunden lang rehydrieren.“

„In ihrem Camp durchlaufen sie mehrere Dekontaminationen, bei denen auch Chlor auf ihre Schuhe gesprüht wird.“

„DR. Spencer: „Wir würden gerne einen [Patienten-]Besuch zwischen 45 Minuten und einer Stunde durchführen, aber jetzt dehnen wir ihn auf fast zwei Stunden aus. Wir setzen uns selbst einem sehr starken physiologischen Stress aus, wenn wir persönliche Schutzausrüstung verwenden.’“

„‚Wir schwitzen, wir verlieren Wasser; wir werden heißer und es verwüstet den Körper. Unsere eigene Ausdauer lässt nach.’“

Aus einem anderen Artikel der Daily Mail („Was schockierend ist, wie Ebola-Patienten aussehen, bevor sie sterben…“) beschreibt Dr. Oliver Johnson die Arbeit in Schutzkleidung: „Die Hitze der Anzüge ist schnell überwältigend, da Ihre Brille beschlägt und Sie die Schweiß tropft darunter. Und der Geruch von Chlor ist intensiv.“

Das Bild bekommen? Stellen Sie sich vor, Sie verlieren in einer Stunde fünf Liter Wasser aus Ihrem Körper. Während Sie in einem sperrigen Schutzanzug gefangen sind. Während Sie einen Patienten behandeln, der zum Beispiel die Klinik verlassen möchte, weil er Angst vor Ihnen und Ihrer westlichen Medizin hat.

Stellen Sie sich vor, Sie brauchen nach dem Aussteigen aus Ihrem Anzug zwei Stunden, um sich zu rehydrieren. Dann gehst du zurück für mehr. Natürlich dekontaminieren Sie sich auch mit giftigen Chemikalien, darunter Chlor.

Aber das hat natürlich absolut nichts damit zu tun, warum Sie erkranken könnten. Nein. Wenn Sie krank werden, kollabieren oder plötzlich sterben, ist es Ebola. Der Virus.

Sicher ist es das.

Kein Grund sich zu wundern. Stellen Sie keine Fragen. Glauben Sie der Weltgesundheitsorganisation und den Centers for Disease Control. Sie sagen immer die Wahrheit.

Wie ich oben in diesem Artikel geschrieben habe, habe ich hier meine eigene Berichterstattung aus den Jahren 2017 und 2014 zitiert. Alles, was Sie gerade über Ebola gelesen haben, stammt aus meinen veröffentlichten Artikeln in diesen beiden Zeiträumen.

Jetzt haben wir die harte Lektion von COVID. Und wir haben 2021 Ankündigungen über einen weiteren Ebola-Ausbruch.

Ein weiterer EXTREMER Ausbruch von Lügen.

