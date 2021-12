In einer „Notfall-Warn-Sendung“ kritisiert Alex Jones Donald Trump wegen des COVID-Impfstoffs — uncut-news.ch

Der Infowars-Moderator Alex Jones hat am Samstag eine „dringende Weihnachtssendung mit einer Warnung“ an den ehemaligen Präsidenten Donald Trump ausgesprochen, nachdem dieser in einem Interview den Impfstoff COVID-19 gelobt hatte. In dieser Woche wehrte sich Trump gegen die Moderatorin des Daily Wire, Candace Owens, als diese versuchte, die Wirksamkeit des Impfstoffs in Zweifel zu ziehen.…