Sterberate bei US-Piloten steigt nach Einführung der Zwangsimpfung um 1.750% — Gift am Himmel

Von Lance Johnson Übersetzung©: Andreas Ungerer 25. Dezember 2021, Global Research via Vaccine Injury NewsDie Sterberate unter zuvor gesunden Verkehrspiloten in den Vereinigten Staaten (VS) nimmt beispiellose Ausmaße an. Piloten benötigen eine körperliche Top-Kondition, jedoch hat die gesamte Luftfahrtindustrie sich gegen die individuelle Gesundheit der Piloten verschworen und sie, für den Fall ihrer Nichtteilnahme…