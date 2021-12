UNCATEGORIZED haunebu7 09:41

Lockdowns und Hygienemaßnahmen weltweit basieren auf Fallzahlen und Sterblichkeitsraten, die durch sogenannte SARS-CoV-2 RT-PCR-Tests zur Identifizierung von „positiven“ Patienten entstehen, wobei „positiv“ meist mit „infiziert“ gleichgesetzt wird. ”

Betrachtet man die Fakten jedoch genau, so ist die Schlussfolgerung, dass diese PCR-Tests als diagnostisches Instrument zur Feststellung einer angeblichen Infektion durch ein angeblich neues Virus namens SARS-CoV-2 bedeutungslos sind.

UNBEGRÜNDETES „TESTEN, TESTEN, TESTEN,…“-MANTRA

Beim Medienbriefing zu COVID-19 am 16. März 2020 sagte der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus:

Wir haben eine einfache Botschaft für alle Länder: testen, testen, testen.“

Die Nachricht wurde durch Schlagzeilen auf der ganzen Welt verbreitet, beispielsweise von Reuters und der BBC .

Noch am 3. Mai gab der Moderator des heute journals – eines der wichtigsten Nachrichtenmagazine im deutschen Fernsehen – das Mantra des Corona-Dogmas mit den mahnenden Worten an sein Publikum weiter:

Testen, testen, testen – das ist derzeit das Credo und nur so lässt sich wirklich nachvollziehen, wie stark sich das Coronavirus ausbreitet.“

Dies deutet darauf hin, dass der Glaube an die Validität der PCR-Tests so stark ist, dass er einer Religion gleichkommt, die praktisch keinen Widerspruch duldet.

Aber es ist bekannt, dass es in Religionen um Glauben geht und nicht um wissenschaftliche Fakten. Und wie sagte Walter Lippmann, der zweifache Pulitzer-Preisträger und vielleicht einflussreichste Journalist des 20. Jahrhunderts : „Wo alle gleich denken, denkt keiner viel.“

Zunächst einmal ist es sehr bemerkenswert, dass Kary Mullis selbst, der Erfinder der Polymerase-Kettenreaktion (PCR)-Technologie, anders dachte. Seine Erfindung brachte ihm 1993 den Nobelpreis für Chemie ein.

Leider verstarb Mullis letztes Jahr im Alter von 74 Jahren, aber es besteht kein Zweifel, dass der Biochemiker die PCR für ungeeignet hielt, um eine Virusinfektion nachzuweisen .

Der Grund dafür ist, dass die beabsichtigte Verwendung der PCR darin bestand und besteht, sie als Herstellungsverfahren anzuwenden, um DNA-Sequenzen millionen- und milliardenfach zu replizieren, und nicht als diagnostisches Werkzeug zum Nachweis von Viren.

Wie erklärt Virus – Pandemien auf PCR basierende Tests können in einer Katastrophe enden wurde von Gina Kolata in ihrem 2007 New York Times Artikel beschrieben Glauben in Quick Test Leads zu Epidemie , die nicht war .

FEHLEN EINES GÜLTIGEN GOLDSTANDARDS

Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass die PCR-Tests zur Identifizierung von sogenannten COVID-19-Patienten, die vermutlich mit dem sogenannten SARS-CoV-2 infiziert sind, keinen gültigen Goldstandard zum Vergleich haben.

Dies ist ein grundlegender Punkt. Tests müssen evaluiert werden, um ihre Genauigkeit – genau genommen ihre „Sensitivität“[ 1 ] und „Spezifität“ – im Vergleich mit einem „Goldstandard“, also der genauesten verfügbaren Methode , zu bestimmen .

Als Beispiel für einen Schwangerschaftstest wäre der Goldstandard die Schwangerschaft selbst. Aber wie beispielsweise der australische Spezialist für Infektionskrankheiten Sanjaya Senanayake in einem ABC-TV-Interview in einer Antwort auf die Frage „Wie genau ist der [COVID-19]-Test?“ :

Wenn wir einen neuen Test hätten, um [das Bakterium] goldenen Staph im Blut aufzunehmen, haben wir bereits Blutkulturen, das ist unser Goldstandard, den wir seit Jahrzehnten verwenden, und wir könnten diesen neuen Test damit vergleichen. Aber für COVID-19 haben wir keinen Goldstandard-Test.“

Das bestätigt Jessica C. Watson von der Bristol University. In ihrem kürzlich im British Medical Journal veröffentlichten Artikel „Interpreting a COVID-19 test result“ schreibt sie, dass es „einen so eindeutigen ‚Goldstandard‘ für COVID-19-Tests gibt“.

Aber anstatt die Tests als ungeeignet für den SARS-CoV-2-Nachweis und die COVID-19-Diagnose einzustufen oder darauf hinzuweisen, dass nur ein durch Isolierung und Reinigung nachgewiesenes Virus ein solider Goldstandard sein kann, behauptet Watson allen Ernstes, dass , „pragmatisch“ kann die COVID-19-Diagnose selbst, bemerkenswerterweise einschließlich der PCR-Tests selbst, „der beste verfügbare ‚Goldstandard‘ sein“. Aber das ist nicht wissenschaftlich fundiert.

Abgesehen davon, dass es geradezu absurd ist, den PCR-Test selbst als Goldstandard zur Auswertung des PCR-Tests zu nehmen, gibt es keine ausgeprägten spezifischen Symptome für COVID-19, da selbst Personen wie Thomas Löscher, ehemaliger Leiter des Klinik für Infektions- und Tropenmedizin der Universität München und Mitglied im Bundesverband Deutscher Internisten, uns zugestanden[ 2 ].

Und wenn keine charakteristischen spezifischen Symptome für COVID-19 vorliegen, kann die COVID-19-Diagnose – entgegen Watsons Aussage – nicht als gültiger Goldstandard dienen.

Zudem übersehen „Experten“ wie Watson, dass nur eine Virusisolation, also ein eindeutiger Virennachweis, Goldstandard sein kann.

Aus diesem Grund habe ich Watson gefragt, inwiefern die COVID-19-Diagnose „der beste verfügbare Goldstandard sein kann“, wenn es keine charakteristischen spezifischen Symptome für COVID-19 gibt, und auch, ob das Virus selbst, also die Virusisolation, nicht der bester verfügbarer/möglicher Goldstandard. Doch diese Fragen hat sie noch nicht beantwortet – trotz mehrfacher Nachfrage. Und sie hat auch noch nicht auf unseren Rapid-Response-Post zu ihrem Artikel reagiert, in dem wir genau die gleichen Punkte ansprechen, obwohl sie uns am 2. Juni schrieb : „Ich werde versuchen, später in dieser Woche bei Gelegenheit eine Antwort zu posten. ”

KEIN BEWEIS DAFÜR, DASS DIE RNA VIRALEN URSPRUNGS IST

Nun stellt sich die Frage: Was wird zuerst zur Virenisolierung/-beweis benötigt? Wir müssen wissen, woher die RNA stammt, für die die PCR-Tests kalibriert werden.

Wie in Lehrbüchern (z. B. White/Fenner. Medical Virology, 1986, S. 9) sowie führenden Virusforschern wie Luc Montagnier oder Dominic Dwyer festgestellt wird , ist die Partikelreinigung – also die Trennung eines Objekts von allem anderen, was nicht dieses Objekt ist , wie beispielsweise Nobelpreisträgerin Marie Curie 1898 100 mg Radiumchlorid durch Extraktion aus Tonnen Pechblende reinigte — ist eine wesentliche Voraussetzung, um die Existenz eines Virus nachzuweisen und damit die RNA des betreffenden Partikels zu beweisen kommt von einem neuen Virus.

Der Grund dafür ist, dass die PCR extrem sensitiv ist, das heißt, sie kann selbst kleinste DNA- oder RNA-Stücke nachweisen – aber nicht feststellen, woher diese Partikel stammen . Das muss vorher geklärt werden.

Und weil die PCR-Tests auf Gensequenzen kalibriert sind (in diesem Fall RNA-Sequenzen, weil SARS-CoV-2 als RNA-Virus angenommen wird), müssen wir wissen, dass diese Genschnipsel Teil des gesuchten Virus sind. Und um das zu wissen, muss eine korrekte Isolierung und Reinigung des mutmaßlichen Virus durchgeführt werden.

Daher haben wir die Wissenschaftsteams der einschlägigen Papiere, auf die im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 Bezug genommen wird, um den Nachweis gebeten, ob die in ihren in vitro-Experimenten abgebildeten elektronenmikroskopischen Aufnahmen gereinigte Viren zeigen.

Aber kein einziges Team konnte diese Frage mit „Ja“ beantworten – und NB., niemand sagte, dass die Reinigung kein notwendiger Schritt sei. Wir bekamen nur Antworten wie „Nein, wir haben keine elektronenmikroskopische Aufnahme erhalten, die den Reinigungsgrad zeigt“ (siehe unten).

Wir haben mehrere Studienautoren gefragt, „zeigen Ihre elektronenmikroskopischen Aufnahmen das gereinigte Virus?“ und sie gaben die folgenden Antworten:

Studie 1: Leo LM Poon; Malik Peiris. „Auftauchen eines neuartigen menschlichen Coronavirus, das die menschliche Gesundheit bedroht“ Nature Medicine , März 2020

Antwortender Autor: Malik Peiris

Datum: 12. Mai 2020

Antwort: „Das Bild ist das Virus, das aus einer infizierten Zelle knospt . Es ist kein gereinigtes Virus.“

Studie 2: Myung-Guk Han et al. „Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with COVID-19“, Osong Public Health and Research Perspectives , Februar 2020

Antwortender Autor: Myung-Guk Han

Datum: 6. Mai 2020

Antwort: „Wir konnten den Reinigungsgrad nicht abschätzen, weil Wir reinigen und konzentrieren das in Zellen kultivierte Virus nicht.“

Studie 3: Wan Beom Park et al. „Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea“, Journal of Korean Medical Science , 24. Februar 2020

Antwortender Autor: Wan Beom Park

Datum: 19. März 2020

Antwort: „Wir haben keine elektronenmikroskopische Aufnahme erhalten der Reinigungsgrad.“

Studie 4: Na Zhu et al., „A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China“, 2019, New England Journal of Medicine , 20. Februar 2020

Antwortende Autorin: Wenjie Tan

Datum: 18. März 2020

Antwort: „[We show ] ein Bild von sedimentierten Viruspartikeln, nicht gereinigten.“

In Bezug auf die erwähnten Papiere ist klar, dass das, was in den elektronenmikroskopischen Aufnahmen (EMs) gezeigt wird, das Endergebnis des Experiments ist, dh es gibt kein anderes Ergebnis, aus dem sie EMs hätten herstellen können.

Das heißt, wenn die Autoren dieser Studien zugeben, dass ihre veröffentlichten EMs keine gereinigten Partikel aufweisen, dann besitzen sie definitiv keine gereinigten Partikel, von denen behauptet wird, dass sie viral sind. (In diesem Zusammenhang muss angemerkt werden, dass einige Forscher in ihren Arbeiten den Begriff „Isolation“ verwenden, die darin beschriebenen Vorgehensweisen jedoch keinen eigentlichen Isolations-(Reinigungs-)Prozess darstellen. Folglich wird in diesem Zusammenhang der Begriff „Isolation“ verwendet missbraucht).

So räumen die Autoren von vier der wichtigsten Veröffentlichungen von Anfang 2020 ein, in denen behauptet wird, ein neues Coronavirus entdeckt zu haben, dass sie keinen Beweis dafür hatten, dass der Ursprung des Virusgenoms virusähnliche Partikel oder Zelltrümmer, rein oder unrein, oder Partikel jeglicher Art waren. Mit anderen Worten, die Existenz von SARS-CoV-2-RNA basiert auf Glauben, nicht auf Tatsachen.

Wir haben auch Dr. Charles Calisher kontaktiert, einen erfahrenen Virologen. Im Jahr 2001 veröffentlichte Science ein „leidenschaftliches Plädoyer … an die jüngere Generation“ von mehreren erfahrenen Virologen, darunter Calisher, in denen es heißt:

[moderne Virusnachweismethoden wie] die glatte Polymerase-Kettenreaktion […] sagen wenig oder nichts darüber aus, wie sich ein Virus vermehrt, welche Tiere es übertragen, [oder] wie es Menschen krank macht. [Es ist] als würde man versuchen, anhand seines Fingerabdrucks festzustellen, ob jemand Mundgeruch hat.“[ 3 ]

Und deshalb haben wir Dr. Calisher gefragt, ob er ein einziges Papier kennt, in dem SARS-CoV-2 isoliert und endlich wirklich gereinigt wurde. Seine Antwort:

Mir ist keine solche Veröffentlichung bekannt. Ich habe nach einem Ausschau gehalten.“[ 4 ]

Konkret bedeutet dies, dass man nicht darauf schließen kann, dass die RNA-Gensequenzen, die die Wissenschaftler den in den erwähnten In-vitro-Studien präparierten Gewebeproben entnommen haben und für die die PCR-Tests schließlich „kalibriert“ werden, zu einem bestimmten Virus gehören – in diesem Fall SARS-CoV-2.

Darüber hinaus gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass diese RNA-Sequenzen der Erreger des sogenannten COVID-19 sind.

Um einen kausalen Zusammenhang auf die eine oder andere Weise, dh über die Virusisolation und -reinigung hinaus, herzustellen, wäre es zwingend erforderlich gewesen, ein Experiment durchzuführen, das den vier Postulaten von Koch genügt. Doch ein solches Experiment gibt es nicht, wie Amory Devereux und Rosemary Frei kürzlich für OffGuardian enthüllten .

Die Notwendigkeit, diese Postulate zu SARS-CoV-2 zu erfüllen, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass versucht wurde, sie zu erfüllen. Aber selbst Forscher, die behaupteten, es getan zu haben, waren in Wirklichkeit nicht erfolgreich.

Ein Beispiel ist eine Studie, die am 7. Mai in Nature veröffentlicht wurde . Dieser Versuch, neben anderen Verfahren, die die Studie ungültig machten, erfüllte keines der Postulate.

So zeigten die angeblich „infizierten“ Labormäuse keine relevanten klinischen Symptome, die eindeutig auf eine Lungenentzündung zurückzuführen sind, die nach dem dritten Postulat tatsächlich auftreten sollte, wenn dort tatsächlich ein gefährliches und potenziell tödliches Virus am Werk war. Und die vorübergehend bei den Tieren beobachteten leichten Borsten und Gewichtsverluste sind vernachlässigbar, nicht nur, weil sie durch den Eingriff selbst verursacht sein könnten, sondern auch, weil sich das Gewicht wieder normalisiert hat.

Außerdem starb kein Tier außer denen, die sie töteten, um die Autopsien durchzuführen . Und vergessen wir nicht: Diese Experimente hätten vor der Entwicklung eines Tests gemacht werden müssen, was nicht der Fall ist.

Auffällig ist, dass keiner der führenden deutschen Vertreter der offiziellen Theorie zu SARS-Cov-2/COVID-19 – das Robert Koch-Institut (RKI), Alexander S. Kekulé (Universität Halle), Hartmut Hengel und Ralf Bartenschlager (Deutsche Gesellschaft) für Virologie), die bereits erwähnten Thomas Löscher, Ulrich Dirnagl (Charité Berlin) oder Georg Bornkamm (Virologe und emeritierter Professor des Helmholtz-Zentrums München) – konnten folgende Frage beantworten, die ich ihnen geschickt habe:

Wenn die Partikel, von denen behauptet wird, dass sie SARS-CoV-2 sind, nicht gereinigt wurden, wie wollen Sie dann sicher sein, dass die RNA-Gensequenzen dieser Partikel zu einem bestimmten neuen Virus gehören?

Vor allem, wenn es Studien gibt, die belegen, dass Substanzen wie Antibiotika, die in den In-vitro-Experimenten zum Virusnachweis in die Reagenzgläser gegeben werden, die Zellkultur so „stressen“ können, dass neue Gensequenzen gebildet werden, die vorher nicht möglich waren nachweisbar – ein Aspekt, auf den Nobelpreisträgerin Barbara McClintock bereits 1983 in ihrer Nobelvorlesung aufmerksam machte .

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass wir endlich die Charité bekommen haben – den Arbeitgeber von Christian Drosten, Deutschlands einflussreichstem Virologen in Bezug auf COVID-19, Berater der Bundesregierung und Mitentwickler des PCR-Tests, der als erster „abgenommen“ wurde “ ( nicht validiert! ) von der WHO weltweit – um Fragen zum Thema zu beantworten.

Aber wir haben erst am 18. Juni 2020 Antworten bekommen, nach Monaten der Nicht-Antwort. Am Ende haben wir es nur mit Hilfe der Berliner Anwältin Viviane Fischer geschafft.

Zu unserer Frage „Hat sich die Charité davon überzeugt, dass eine angemessene Partikelreinigung durchgeführt wurde?“ räumt die Charité ein, keine gereinigten Partikel verwendet zu haben.

Und obwohl sie behaupten, „Virologen der Charité sind sich sicher, dass sie auf das Virus testen“, heißt es in ihrer Arbeit ( Corman et al. ):

RNA wurde aus klinischen Proben mit dem MagNA Pure 96-System (Roche, Penzberg, Deutschland) und aus Zellkulturüberständen mit dem viralen RNA-Mini-Kit (QIAGEN, Hilden, Deutschland) extrahiert.“

Was bedeutet, dass sie einfach angenommen haben, dass die RNA viral ist .

Übrigens haben Corman et al. Das am 23. Januar 2020 veröffentlichte Papier durchlief weder einen ordentlichen Peer-Review-Prozess , noch wurden die darin skizzierten Verfahren von Kontrollen begleitet – obwohl erst durch diese beiden Dinge wirklich solide wissenschaftliche Arbeit wird.

IRRATIONALE TESTERGEBNISSE

Sicher ist auch, dass wir die Falsch-Positiv-Rate der PCR-Tests nicht kennen können ohne weit verbreitete Tests von Menschen, die das Virus sicher nicht haben, nachgewiesen durch eine testunabhängige Methode (mit einem soliden Goldstandard).

Daher ist es kaum verwunderlich, dass es mehrere Veröffentlichungen gibt, die irrationale Testergebnisse illustrieren.

Bereits im Februar berichtete beispielsweise die Gesundheitsbehörde in der chinesischen Provinz Guangdong, dass sich die Menschen von einer COVID-19-bedingten Krankheit vollständig erholt haben, mit dem Test „negativ“ und dann wieder „positiv“ getestet wurden .

Einen Monat später zeigte ein im Journal of Medical Virology veröffentlichtes Papier , dass 29 von 610 Patienten in einem Krankenhaus in Wuhan 3 bis 6 Testergebnisse aufwiesen, die zwischen „negativ“, „positiv“ und „zweifelhaft“ wechselten .

Ein drittes Beispiel ist eine Studie aus Singapur, in der bei 18 Patienten fast täglich Tests durchgeführt wurden und die Mehrheit mindestens einmal von „positiv“ über „negativ“ zurück auf „positiv“ wechselte, bei einem Patienten bis zu fünfmal .

Sogar Wang Chen, Präsident der Chinesischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, räumte im Februar ein, dass die PCR-Tests „nur zu 30 bis 50 Prozent genau“ seien ; während Sin Hang Lee vom Milford Molecular Diagnostics Laboratory am 22. März 2020 eine Nachricht an das Coronavirus-Reaktionsteam der WHO und an Anthony S. Fauci schickte :

In den sozialen Medien wurde häufig berichtet, dass die RT-qPCR-Testkits (Quantitative Reverse Transcriptase PCR) zum Nachweis von SARSCoV-2-RNA in menschlichen Proben viele falsch positive Ergebnisse liefern und nicht empfindlich genug sind, um einige wirklich positive Fälle nachzuweisen. ”

Mit anderen Worten, selbst wenn wir theoretisch davon ausgehen, dass diese PCR-Tests tatsächlich eine Virusinfektion nachweisen können, wären die Tests praktisch wertlos und würden nur bei den „positiven“ Testpersonen eine unbegründete Angst auslösen.

Dies wird auch im Hinblick auf den positiven Vorhersagewert (PPV) deutlich.

Der PPV gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass eine Person mit einem positiven Testergebnis wirklich „positiv“ ist (dh das vermeintliche Virus hat) und hängt von zwei Faktoren ab: der Prävalenz des Virus in der Allgemeinbevölkerung und der Spezifität des Tests, das ist der Prozentsatz der nicht erkrankten Personen, bei denen der Test korrekt „negativ“ ist (ein Test mit einer Spezifität von 95 % liefert fälschlicherweise bei 5 von 100 nicht infizierten Personen ein positives Ergebnis).

Bei gleicher Spezifität gilt: Je höher die Prävalenz, desto höher der PPV.

In diesem Zusammenhang hat die Zeitschrift Deutsches Ärzteblatt am 12.06.2020 einen Artikel veröffentlicht, in dem der PPV mit drei unterschiedlichen Prävalenzszenarien berechnet wurde .

Die Ergebnisse sind natürlich sehr kritisch zu sehen, zum einen, weil eine Berechnung der Spezifität ohne einen soliden Goldstandard, wie skizziert, nicht möglich ist und zum anderen, weil den Berechnungen im Artikel die in der Studie von Jessica ermittelte Spezifität zugrunde liegt Watson, der, wie bereits erwähnt, potenziell wertlos ist.

Aber wenn man davon abstrahiert, vorausgesetzt, dass die zugrunde liegende Spezifität von 95 % stimmt und wir die Prävalenz kennen, berichtet selbst das medizinische Mainstream-Journal Deutsches Ärzteblatt, dass die sogenannten SARS-CoV-2 RT-PCR-Tests möglicherweise „a erschreckend niedrig“ PPV.

In einem der drei Szenarien, bei einer angenommenen Prävalenz von 3 %, lag der PPV nur bei 30 Prozent, was bedeutet, dass 70 Prozent der „positiv“ Getesteten gar nicht „positiv“ sind . Dennoch „wird ihnen Quarantäne verordnet“, wie selbst das Ärzteblatt kritisch anmerkt.

In einem zweiten Szenario des Zeitschriftenartikels wird eine Prävalenzrate von 20 Prozent angenommen. In diesem Fall generieren sie einen PPV von 78 Prozent, was bedeutet, dass 22 Prozent der „positiven“ Tests falsch „positiv“ sind.

Das würde bedeuten: Nehmen wir die rund 9 Millionen Menschen, die derzeit weltweit als „positiv“ gelten – vorausgesetzt, die echten „Positiven“ haben wirklich eine Virusinfektion – würden wir fast 2 Millionen falsch „Positive“ bekommen.

All dies passt dazu, dass beispielsweise die CDC und die FDA in ihren Akten einräumen, dass die sogenannten „SARS-CoV-2 RT-PCR-Tests“ für die SARS-CoV-2-Diagnose nicht geeignet sind.

In der Datei „CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel“ vom 30. März 2020 heißt es beispielsweise:

Der Nachweis viraler RNA weist möglicherweise nicht auf das Vorhandensein eines infektiösen Virus oder darauf hin, dass 2019-nCoV der Erreger der klinischen Symptome ist.“

Und:

Dieser Test kann Erkrankungen durch andere bakterielle oder virale Erreger nicht ausschließen.“

Und die FDA räumt ein :

positive Ergebnisse […] schließen eine bakterielle Infektion oder eine Koinfektion mit anderen Viren nicht aus. Der entdeckte Erreger ist möglicherweise nicht die definitive Ursache der Krankheit.“

Bemerkenswerterweise ist in den Bedienungsanleitungen von PCR-Tests auch zu lesen, dass diese nicht als diagnostischer Test gedacht sind, wie etwa bei denen von Altona Diagnostics und Creative Diagnostics[ 5 ].

Um einen anderen zu zitieren, in der Produktankündigung der LightMix Modular Assays von TIB Molbiol — die mit Corman et al. Protokoll — und verteilt von Roche können wir lesen:

Diese Assays sind nicht als Hilfsmittel bei der Diagnose einer Coronavirus-Infektion gedacht.“

Und:

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.“

WO IST DER BEWEIS, DASS DIE TESTS DIE „VIRUSLAST“ MESSEN KÖNNEN?

Es gibt auch Grund zu der Annahme, dass der PCR-Test von Roche und anderen die anvisierten Gene nicht einmal nachweisen kann .

Darüber hinaus steht in den Produktbeschreibungen der RT-qPCR-Tests für SARS-COV-2, dass es sich um „qualitative“ Tests handelt , im Gegensatz dazu, dass das „q“ in „qPCR“ für „quantitativ“ steht. Und wenn diese Tests keine „quantitativen“ Tests sind, zeigen sie nicht, wie viele Viruspartikel sich im Körper befinden .

Das ist entscheidend, denn um nicht nur im Labor über eine tatsächliche Krankheit zu sprechen, müssten sich Millionen und Abermillionen Viruspartikel in ihrem Körper aktiv replizieren.

Das heißt, die CDC, die WHO, die FDA oder das RKI können behaupten, dass die Tests die sogenannte „Viruslast“ messen können, also wie viele Viruspartikel sich im Körper befinden. „Aber das wurde nie bewiesen. Das ist ein riesiger Skandal“, betont der Journalist Jon Rappoport .

Dies liegt nicht nur daran, dass der Begriff „Viruslast“ Täuschung ist. Wenn Sie die Frage „Was ist die Viruslast?“ stellen? bei einer Dinnerparty versteht man darunter Viren, die im Blutkreislauf zirkulieren. Sie sind überrascht zu erfahren, dass es sich tatsächlich um RNA-Moleküle handelt.

Um zudem zweifelsfrei zu beweisen, dass die PCR messen kann, wie sehr ein Mensch mit einem krankheitserregenden Virus „belastet“ ist, hätte folgendes Experiment durchgeführt werden müssen (was noch nicht passiert ist):

Sie nehmen, sagen wir, ein paar hundert oder sogar tausend Menschen und entnehmen ihnen Gewebeproben. Stellen Sie sicher, dass die Personen, die die Proben entnehmen, den Test nicht durchführen. Die Tester werden nie wissen, wer die Patienten sind und in welchem ​​Zustand sie sich befinden. Die Tester führen ihre PCR an den Gewebeproben durch. Sie sagen jeweils, welches Virus sie gefunden haben und wie viel davon sie gefunden haben. Dann fanden sie zum Beispiel bei den Patienten 29, 86, 199, 272 und 293 viel von dem, was sie als Virus bezeichnen. Jetzt entblinden wir diese Patienten. Sie sollten alle krank sein, weil sie so viele Viren in ihrem Körper haben. Aber sind sie wirklich krank – oder sind sie fit?

Mit Hilfe der bereits erwähnten Anwältin Viviane Fischer habe ich schließlich die Charité dazu gebracht, auch die Frage zu beantworten, ob der von Corman et al. — der sogenannte „Drosten-PCR-Test“ — ist ein quantitativer Test.

Doch diese Frage wollte die Charité nicht mit „Ja“ beantworten. Stattdessen schrieb die Charité:

Sofern es sich um Echtzeit-RT-PCR handelt, beschränken sich diese nach Kenntnis der Charité in den meisten Fällen […] auf den qualitativen Nachweis.“

Darüber hinaus verwendet der „Drosten-PCR-Test“ den unspezifischen E-Gen-Assay als vorläufigen Assay , während das Institut Pasteur denselben Assay als Bestätigungsassay verwendet .

Laut Corman et al . soll der E-Gen-Assay wahrscheinlich alle asiatischen Viren nachweisen , während die anderen Assays in beiden Tests spezifischer für mit „SARS-CoV-2“ bezeichnete Sequenzen sein sollen.

Neben dem fragwürdigen Zweck, entweder einen vorläufigen oder einen bestätigenden Test zu haben, der wahrscheinlich alle asiatischen Viren erkennt, hat die WHO Anfang April den Algorithmus geändert und empfohlen, dass ein Test von nun an als „positiv“ angesehen werden kann, wenn auch nur der E-Gen-Test (der wahrscheinlich alle asiatischen Viren nachweisen wird! ) liefert ein „positives“ Ergebnis .

Dies bedeutet, dass ein bestätigtes unspezifisches Testergebnis offiziell als spezifisch verkauft wird .

Diese Änderung des Algorithmus erhöhte die „Fall“-Zahlen. Tests unter Verwendung des E-Gen-Assays werden beispielsweise von Roche , TIB Molbiol und R-Biopharm hergestellt .

HOHE CQ-WERTE MACHEN DIE TESTERGEBNISSE NOCH BEDEUTUNGSLOSER

Ein weiteres wesentliches Problem ist, dass viele PCR-Tests einen „Cycle Quantification“ (Cq)-Wert von über 35 aufweisen, manche, darunter auch der „Drosten-PCR-Test“, sogar einen Cq von 45.

Der Cq-Wert gibt an, wie viele DNA-Replikationszyklen erforderlich sind, um ein echtes Signal aus biologischen Proben nachzuweisen.

„Cq-Werte über 40 sind wegen der implizierten geringen Effizienz verdächtig und sollten generell nicht gemeldet werden“ , heißt es in den MIQE-Leitlinien .

MIQE steht für „Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments“, eine Reihe von Richtlinien, die die Mindestinformationen beschreiben, die für die Bewertung von Publikationen zur Real-Time-PCR, auch quantitative PCR oder qPCR genannt, erforderlich sind.

Der Erfinder selbst, Kary Mullis, stimmte zu, als er sagte :

Wenn Sie mehr als 40 Zyklen durchlaufen müssen, um ein Single-Copy-Gen zu amplifizieren, stimmt etwas mit Ihrer PCR ernsthaft nicht.“

Die MIQE-Richtlinien wurden unter der Ägide von Stephen A. Bustin , Professor für Molekulare Medizin, einem weltweit anerkannten Experten für quantitative PCR und Autor des Buches AZ von Quantitative PCR, das als „die Bibel der qPCR“ bezeichnet wird, entwickelt.

In einem kürzlich geführten Podcast-Interview weist Bustin darauf hin, dass „die Verwendung solcher willkürlichen Cq-Cut-offs nicht ideal ist, weil sie entweder zu niedrig (eliminieren gültige Ergebnisse) oder zu hoch (vermehrt falsch „positive“ Ergebnisse) sein können).“https://www.podbean.com/media/player/znrvk-d932a7?from=usersite&vjs=1&skin=1&fonts=Helvetica&auto=0&download=1

Und seiner Meinung nach sollte ein Cq in den 20er bis 30er Jahren angestrebt werden und es gibt Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Ergebnisse für jeden Cq über 35.

Wenn der Cq-Wert zu hoch wird, wird es schwierig, echtes Signal vom Hintergrund zu unterscheiden, beispielsweise aufgrund von Reaktionen von Primern und fluoreszierenden Sonden, und daher besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit von falsch positiven Ergebnissen.

Darüber hinaus muss neben anderen Faktoren, die das Ergebnis verändern können, vor Beginn der eigentlichen PCR, falls Sie nach mutmaßlichen RNA-Viren wie SARS-CoV-2 suchen, die RNA mit dem Enzym Reverse in komplementäre DNA (cDNA) umgewandelt werden Transkriptase – daher das „RT“ am Anfang von „PCR“ oder „qPCR“.

Dieser Transformationsprozess wird jedoch „allgemein als ineffizient und variabel anerkannt“, wie Jessica Schwaber vom Centre for Commercialization of Regenerative Medicine in Toronto und zwei Forschungskollegen in einem Papier aus dem Jahr 2019 betonten .

Stephen A. Bustin erkennt die Probleme der PCR in vergleichbarer Weise an.

So wies er beispielsweise auf das Problem hin, dass im Zuge des Umwandlungsprozesses (RNA zu cDNA) die Menge an erhaltener DNA mit gleichem RNA-Basismaterial stark schwanken kann, sogar um den Faktor 10 (siehe Interview oben).

Bedenkt man, dass sich die DNA-Sequenzen bei jedem Zyklus verdoppeln, wird bereits eine geringfügige Abweichung vergrößert und kann so das Ergebnis verändern, wodurch die zuverlässige Aussagekraft des Tests zunichte gemacht wird.

Wie kann es also sein, dass diejenigen, die behaupten, dass die PCR-Tests eine hohe Aussagekraft für die sogenannte COVID-19-Diagnose haben, die grundlegenden Unzulänglichkeiten dieser Tests ausblenden – selbst wenn sie mit Fragen zu ihrer Validität konfrontiert werden?

Sicherlich hätten sich die Apologeten der neuartigen Coronavirus-Hypothese mit diesen Fragen beschäftigen müssen, bevor sie die Tests auf den Markt brachten und im Grunde die ganze Welt unter Verschluss hielten, nicht zuletzt, weil diese Fragen jedem sofort einfallen, der auch nur einen Funken Wissenschaft hat Verstehen.

So drängt sich unweigerlich der Gedanke auf, dass für dieses Unwissen über wissenschaftliche Verpflichtungen finanzielle und politische Interessen eine entscheidende Rolle spielen. Hinweis: Die WHO hat beispielsweise finanzielle Verbindungen zu Pharmaunternehmen, wie das British Medical Journal 2010 zeigte .

Und Experten kritisieren, „dass die berüchtigte Korruption und die Interessenkonflikte bei der WHO seither angehalten, sogar gewachsen sind“ . Auch die CDC, um einen weiteren großen Player zu holen, steht offensichtlich nicht besser da .

Schließlich bleiben die Gründe und möglichen Motive spekulativ, und viele Beteiligte handeln sicherlich in gutem Glauben; aber die Wissenschaft ist klar: Die von diesen RT-PCR-Tests generierten Zahlen rechtfertigen nicht im Geringsten die Angst „positiv“ getesteter Menschen und die Verhängung von Lockdown-Maßnahmen, die unzählige Menschen in Armut und Verzweiflung stürzen oder sogar in den Selbstmord treiben.

Und ein „positives“ Ergebnis kann auch für die Patienten schwerwiegende Folgen haben, denn dann werden alle nicht-viralen Faktoren von der Diagnose ausgeschlossen und die Patienten werden mit hochgiftigen Medikamenten und invasiven Intubationen behandelt. Gerade für ältere Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen kann eine solche Behandlung tödlich sein, wie wir im Artikel „Tödliche Therapie“ skizziert haben .

Zweifellos werden eventuelle Übersterblichkeitsraten durch die Therapie und durch die Lockdown-Maßnahmen verursacht, während die „COVID-19“-Todesstatistik auch Patienten umfasst, die an einer Vielzahl von Krankheiten gestorben sind, neu definiert als COVID-19 nur aufgrund eines „positiven“ Tests Ergebnis, dessen Wert zweifelhafter nicht sein könnte.

ANMERKUNGEN:-

[1] Die Sensitivität ist definiert als der Anteil der erkrankten Patienten, bei denen der Test positiv ausfällt; und Spezifität ist definiert als der Anteil der Patienten ohne Krankheit, bei denen der Test negativ ist.

[2] E-mail from Prof. Thomas Löscher from March 6, 2020

[3] Martin Enserink. Virologie. Alte Garde fordert Virologen auf, zu den Grundlagen zurückzukehren, Science, 6. Juli 2001, S. 24

[4] E-Mail von Charles Calisher vom 10. Mai 2020

[5] Kreative Diagnostik, SARS-CoV-2 Coronavirus Multiplex RT-qPCR-Kit

Torsten Engelbrecht ist ein preisgekrönter Journalist und Autor aus Hamburg. 2006 war er Co-Autor von Virus-Mania mit Dr. Klaus Kohnlein, 2009 gewann er den Deutschen Alternate Media Award . Er hat auch für Rubikon, Süddeutsche Zeitung, Financial Times Deutschland und viele andere geschrieben.

Konstantin Demeter ist freiberuflicher Fotograf und unabhängiger Forscher. Zusammen mit dem Journalisten Torsten Engelbrecht hat er Artikel zur «COVID-19»-Krise im Online-Magazin Rubikon sowie Beiträge zum Währungssystem, zur Geopolitik und zu den Medien in schweizerisch-italienischen Zeitungen veröffentlicht.