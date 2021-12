UNCATEGORIZED haunebu7 14:36

Nach dem Bericht des Conejo Guardian über alarmierende Trends in den Krankenhäusern von Ventura County haben sich mehr Krankenschwestern gemeldet , um den Anstieg unerklärlicher Herzprobleme, Schlaganfälle und Blutgerinnsel bei lokalen geimpften Patientenpopulationen zu bestätigen. Sie sagen auch, dass Ärzte sich weigern, zu berücksichtigen, dass dies Nebenwirkungen auf Covid-Impfungen sein könnten.

Sam, eine Intensivkrankenschwester auf einer Intensivstation in einem Krankenhaus in Ventura County, meldete sich, weil „ich die ganze BS satt habe“, sagte er dem Guardian. „Es ist verrückt, dass niemand mehr etwas in Frage stellt.“

„KEINER [DER ÄRZTE] STELLT IN FRAGE, OB DER IMPFSTOFF MYOKARDITIS, PERIKARDITIS UND DIE KOMMENDEN SCHLAGANFÄLLE VERURSACHT. WENN SIE SICH NICHT AN DIE LINIE HALTEN, KÖNNTEN SIE IHRE APPROBATION VERLIEREN.“

Er hat einen Anstieg der Zahl junger Menschen erlebt, die nach einer Covid-Impfung schwere gesundheitliche Probleme hatten.

„Wir haben viele jüngere Leute kommen“, sagt Sam. „Wir sehen viele Schlaganfälle, viele Herzinfarkte.“

Eine 38-jährige Frau kam mit Okklusionen (Blockaden des Blutflusses) im Gehirn zu uns.

„Sie [Ärzte] suchten nach allem unter der Sonne und dokumentierten dies in der Tabelle, aber nirgendwo sieht man, ob sie geimpft war oder nicht“, sagt Sam. „Eine Sache, die der Impfstoff verursacht, ist Thrombose, Gerinnung. Hier haben Sie eine 38-jährige Frau, die doppelt geimpft wurde und Schlaganfälle hat, die sie sich nicht erklären können. Keiner der Ärzte bezieht es auf den Impfstoff. Es ist Müll. Es ist absoluter Müll.“

Eine andere Frau im Alter von 63 Jahren kam an dem Tag, an dem sie die Moderna-Covid-Aufnahme machte. Ohne vorherige Herzanamnese erlitt sie einen Herzinfarkt. Tests ergaben, dass ihre Koronararterien sauber waren.

„Ein Arzt hat den Impfstoff tatsächlich in Frage gestellt, aber er hat ihn nicht in der Tabelle erwähnt, weil man ihn nicht beweisen kann“, sagt Sam.

Während Krankenhäuser mehr Myokarditis sehen, eine damit verbundene Nebenwirkung der Covid-Impfungen, „will jeder es herunterspielen – ‚Es ist selten, es ist selten'“, sagt Sam. „Ärzte wollen das nicht in Frage stellen. Wir haben diese Massenimpfungen und wir sehen häufiger Myokarditis und niemand will die rote Flagge hissen. Wenn wir den Fall besprechen, diskutieren sie ihn nicht einmal. Sie erwähnen es nicht. Sie tun so, als ob sie keinen Grund hätten, dass es spontan ist.“

‚Überlebensmodus‘

„ICH HABE DAS GEFÜHL, DASS UNSER KRANKENHAUS … IM MOMENT KAUM FUNKTIONIEREN KANN. SO SCHLIMM IST ES.“

Dana, eine andere Krankenschwester auf der Intensivstation, sagt, dass die Zahl der kranken, schwerkranken Menschen in ihrem Krankenhaus in Ventura County „überwältigend“ geworden ist, was die Patientenzählung ihrer Einrichtung auf den höchsten Stand gebracht hat, den sie je gesehen hat.

„Es war noch nie so viel los, und nichts davon ist Covid-19“, sagt Dana. „Normalerweise passieren so viele Schlaganfälle, Aneurysmen und Herzinfarkte nicht gleichzeitig. … Normalerweise sehen wir sechs bis zehn Aortendissektionen im Jahr. Wir haben im letzten Monat sechs gesehen. Es ist verrückt. Diese haben eine sehr hohe Sterblichkeitsrate.“

Ärzte erwähnen jedoch fast nie die Möglichkeit von Nebenwirkungen aufgrund von Covid-Impfungen.

„Ärzte sagen: ‚Wahrscheinlich sind Ferien’“, sagt Dana. „Ich verstehe nicht, wie man sich anschaut, was vor sich geht, und sich nur einfällt: ‚Ja, es sind Ferien.‘ Es hat eine große Veränderung im Leben aller gegeben, und es ist der Impfstoff.“

Die Covid-Infektionszahlen seien nach wie vor gering, und die meisten Patienten, die mit Covid einreisten, seien bereits geimpft, sagt sie. Vielmehr ist eine beispiellose Anzahl von Patienten „auf Presspressen, um ihren Blutdruck hoch zu halten, Menschen auf Beatmungsgeräten, Gerinnungsproblemen, also haben wir viele Heparin-Tropfen, um sicherzustellen, dass sie keinen Schlaganfall haben“, sagt Dana.

In der Zwischenzeit ist „jeder wegen der Personalausstattung im Überlebensmodus.“

Der Mangel an Krankenschwestern, der durch Menschen verursacht wird, die aus Kalifornien fliehen, und die Gesundheitsberufe führen dazu, dass lokale Krankenhäuser sich bemühen, die Versorgung zu gewährleisten. Dana war in den letzten drei Schichten „außerhalb des Verhältnisses“, basierend auf dem im Staat Kalifornien maximal zulässigen Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten, um eine sichere Versorgung zu gewährleisten.

Das führt zu schwerwiegenden Fehlern.

„Weil wir Personalmangel haben, stellen sie neue Krankenschwestern ein und ich sehe Fehler im Krankenhaus, die nicht einmal lustig sind – medizinische Fehler“, sagt Dana. „[Krankenhäuser] versuchen, diese Stellen zu füllen und bringen jeden warmen Körper dazu, das Nötigste zu tun. Ich finde es schrecklich, was passiert.“

Vor kurzem kümmerte sich Dana um eine Patientin, der fälschlicherweise von einer anderen Krankenschwester große Mengen eines bestimmten Hormons verabreicht wurden.

„Jetzt ist ihr Gehirn gebraten“, sagt sie. „Der Patient ist am Arsch.“

Leider sind die meisten neu eingestellten Krankenschwestern „nicht in der Lage, Patienten sicher zu behandeln“, und werden dennoch frühzeitig in dieses Umfeld gedrängt, sagt sie.

„Das Krankenhaus sagt: ‚Wir müssen diese Stellen füllen. Wir werden getötet.‘ Also lassen sie all diese Leute frei, die zwei bis drei Monate trainiert haben. Normalerweise trainiert man vier bis sechs Monate“, sagt Dana. „Um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, dass unser Krankenhaus am Rande steht – wir können derzeit kaum funktionieren. So schlimm ist es.“

Auch der physische Raum wird durch den Zustrom von Patienten mit lebensbedrohlichen Gesundheitszuständen belastet. Das Krankenhaus von Dana ist so voll, dass sie Patienten in Bereitstellungsbereiche von Operationssälen unterbringen.

Infolge des Gedränges ist die Ausrüstung nicht immer dort, wo sie sein sollte, und „wenn jemand Sie überfordert und einen Herz-Kreislauf-Kollaps erleidet, wissen Sie nicht, wo Ihre Sachen sind – und Zeit ist Gewebe“, sagt sie. „Ihr Blutdruck beginnt zu sinken, ihre Atemfrequenz steigt, und weil wir Patienten und Personal umstellen müssen, befinden sich die Geräte an verschiedenen Stellen. Manchmal müssen Sie innerhalb von Minuten reagieren, und wenn eine Krankenschwester nicht weiß, wo etwas ist und nicht daran gewöhnt ist, mit der Anzahl der Personen und den Arten von kritischen Problemen umzugehen – jede Sekunde Verzögerung bei der therapeutischen Behandlung führt zu mehr Gewebeschäden und sterben, sei es Herzgewebe, Gehirngewebe, Muskelgewebe. Jede Sekunde zählt.“

Grüne Krankenschwestern, die mehr Patienten mit ernsteren Problemen behandeln, erzwingen unangenehme Entscheidungen.

„Es bereitet die Patienten auf das Versagen vor“, sagt Dana. „Wie können Sie vier bis fünf schwerkranke Patienten effektiv behandeln? Sie müssen Gewinner und Verlierer auswählen.“

Druck auf die „Ungeimpften“

Inzwischen scheinen Ärzte besessen davon zu sein, Menschen dazu zu bringen, Covid-Impfungen zu machen.

Sam nahm die ersten beiden Covid-Impfungen während der Arbeit in Los Angeles während der Pandemie, ist aber schockiert darüber, wie Mediziner und Politiker die allgemeine Akzeptanz dessen fordern, was er sagt, dass es „nicht wirklich ein Impfstoff“ ist. Es ist experimentell.“

„Sie sollten es nicht jedem aufzwingen“, fährt er fort. „Es gibt nicht viele Daten. Es sind Risiken damit verbunden und Sie sollten in der Lage sein, es abzulehnen. Wenn du den Impfstoff nicht nimmst, meiden dich die Leute.“

Die Feindseligkeit gegenüber denen, die nicht mitmachen, ist unter medizinischen Mitarbeitern groß.

„Du darfst nicht sagen, dass du es nicht willst“, sagt Sam. „Die Kollegen werden über dich reden, sie sind so hartnäckig. Das nervt. … Sie hören die Gespräche immer hinter ihrem Rücken. ‚Sie ist nicht geimpft, bla bla bla.‘ Ich bin wie, wer kümmert sich um [Pflege]? Es ist nicht deine Angelegenheit. Es ist ihre Wahl. Früher waren medizinische Informationen wirklich privat. Jetzt heißt es: ‚Wie ist dein Covid-Status?‘“

Selbst Patienten, die in sein Krankenhaus kommen, die die Covid-Impfungen nicht gemacht haben, werden markiert und mit Verachtung behandelt, sagt er.

„Das erste, was [Krankenschwestern] in der Anamnese und im Physischen sagen, ist: ‚Er ist nicht geimpft. Er hat Covid’“, sagt er. In der Zwischenzeit „Die Covid-Zahlen auf der Intensivstation sind null.“

Das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) kann ebenso gut nicht existieren. In seinem Krankenhaus: „Es gibt kein Protokoll [für die Meldung an VAERS]. Darüber redet nie jemand“, sagt er.

Selbst diejenigen, die nach der natürlichen Überwindung des Virus über eine starke natürliche Immunität verfügen, werden unter Druck gesetzt, Covid-Impfungen zu machen.

„Wenn es um Wissenschaft geht, warum in aller Welt drängen wir dann die Leute, den Impfstoff zu bekommen?“ sagt Sam. „Wir haben Rechte, aber die haben sie weggenommen. Wenn Sie den Schuss nicht bekommen, verlieren Sie Ihren Job.“

Auch die Einverständniserklärung scheint auf der Strecke geblieben zu sein.

„Wenn Sie jemandem eine informierte Einwilligung geben, sollten Sie ihm alle Risiken und Vorteile sowie alle Optionen aufzeigen“, sagt er. „Ich habe das Gefühl, dass Sie mit dem Impfstoff keine Risiken eingehen. Sie sagen: ‚Nimm diesen Impfstoff. Es ist zum Wohl der Gemeinschaft.‘ Sie werden nicht ehrlich sein, weil es die Impfzahlen senken wird. Über jedes andere Medizinprodukt, das wir geben, informieren wir sie umfassend. Ich verstehe nicht, was es mit der Covid-Impfung auf sich hat. Sie sind so hartnäckig, es zu geben.“

„Keine Booster“

„ICH MÖCHTE MIR NICHT ALLE SECHS MONATE ETWAS SPRITZEN, WENN ICH KEINE DATEN HABE.“

Am meisten ist Sam von Ärzten und Krankenschwestern enttäuscht.

„Die Ärzte stellen keine Fragen mehr“, sagt er. „Keine Frage, ob der Impfstoff Myokarditis, Perikarditis und die kommenden Schlaganfälle verursacht. Wenn sie die Linie nicht einhalten, könnten sie ihre Approbation verlieren. Sie tun, was sie tun, weil sie Rechnungen zu bezahlen haben. Ich bin enttäuscht, weil Sie eine Handvoll Ärzte haben, die die Erzählung in Frage stellen, aber der Rest geht mit.“

Das Propagandaniveau sei seiner Ansicht nach „außer Kontrolle“.

„Propaganda schafft Zweifel“, sagt er. „Die Hälfte des Landes kauft es und die andere Hälfte misstraut dem System. Sie [Ärzte] sind kluge Leute, aber sie denken nicht mehr selbst. Es ist die Propaganda, die Wiederholung der Lüge. Es ist sehr effektiv.“

Sam seinerseits hat sich entschieden, keine Booster zu nehmen.

„Ich will das Ding nicht weiter bekommen. Was ist, wenn ich verklumpe und einen Herzinfarkt bekomme?“ er sagt. „Gesundheitsfachkräfte sind evidenzbasierte Menschen – oder wir waren es früher – und es gibt einfach keine Beweise dafür, was dieses Ding in 10 Jahren bewirken wird. Wir haben keine Beweise dafür, was es mit dem Immunsystem und dem Gerinnungssystem macht. Ich möchte mir nicht alle sechs Monate etwas spritzen, wenn ich keine Daten habe.“

Er und seine Frau haben beschlossen, den Staat zu verlassen, wenn sie es sich nicht leisten können, ihr Kind zu Hause zu unterrichten, wenn das Kind das schulpflichtige Alter erreicht.

„Mein [Kind] wird den Impfstoff nie bekommen. Wir werden gehen“, sagt Sam. „Sie sind verrückt, diese Kinder zu impfen. Ihr Immunsystem ist unreif. Sie wachsen. Ich bin nicht bereit, das Risiko einzugehen. Auf keinen Fall. Mir und meiner Frau geht es genauso.“

Florida, das die medizinische Freiheit und Privatsphäre bewahrt, ist auch ihr bevorzugtes Ziel, wenn er seinen Job verliert, sobald die Regierungen die Definition von „geimpft“ ändern – und ihn in die gleiche Kategorie fallen lässt wie diejenigen, die nie Covid-Impfungen gemacht haben.

„Vielleicht suche ich mir einen Anwalt, wenn die Definition von ‚geimpft‘ geändert wird und Sie eine dritte Impfung brauchen“, sagt er. „Das kalifornische Gesetz erlaubt religiöse Ausnahmen und Krankenhäuser verweigern sie. Das ist Diskriminierung.“

Wie alle Krankenschwestern, die der Guardian interviewt hat, sagt er, er sei „krank und müde von dem Zwang“.

„Wenn du geimpft bist und ich nicht, was zum Teufel machst du dir dann Sorgen? Es ist meine Wahl, richtig?“ er sagt. „Wenn ich krank werde und sterbe, ist das der Preis der Freiheit. Darauf bauen wir auf. In Amerika zwingen wir die Menschen nicht, gegen ihren Willen Injektionen und Medizinprodukte zu nehmen.“