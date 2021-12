UNCATEGORIZED haunebu7 13:37

Heiligabend, während wir unsere eigenen Sachen machten….die Erde bebte in Frankreich und das CERN wurde getroffen…warum bedeutet uns das etwas? Schau und sieh…..https://www.youtube.com/embed/E4BO7r77qu8?feature=oembed

ERDBEBEN AM CERN!

5 Sekunden vor dem Ende des Heiligabends erschütterte ein Erdbeben die Erde und versiegelte das dämonische Portal am CERN. So oder so… so wird es erzählt.

In 2015 wurde es durch eine bekannt gemacht Whistleblower , dass CERN das Hauptquartier war für die CIA. Und warum nicht? Es ist die Heimat des größten Supercomputers der Welt, der von der CIA betrieben wird, um rund um die Uhr elektronische Spionage und Überwachung durchzuführen. Aber lasst uns einfach ein paar komische Sketche machen und uns vor den Würdenträgern der Welt dumm benehmen und eine Tunnelöffnung feiern….ja…lasst uns das einfach öffentlich machen und alle armen Idioten, die mit dem Finger darauf zeigen, Verschwörungswahn nennen. Lass uns das tun! Und das taten sie auch .

Während viele in den Kaninchenlöchern nach „Alice“ suchten, war sie immer da, wo sie sein sollte. Siehst du sie jetzt?https://www.youtube.com/embed/qWcCtv-BMkk?feature=oembed

Sehen Sie jetzt, was sie sahen? Hörst du jetzt, worüber sie gelacht haben, weil du taub warst? Es war nie lustig.https://www.youtube.com/embed/b-TKQaqml6k?feature=oembed

Die geheime Kommunikation des LHC Optical Private Network

vom CIA-Hauptquartier über den Supercomputer des CERN, der als „Tier 0“ des Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) bekannt ist, wird offensichtlich über das LHC Optical Private Network (LHCOPN) abgewickelt. Berichten zufolge werden Daten vom CERN über das LHCOPN an 11 akademische „Tier 1“-Institutionen in Asien, Europa und Nordamerika über dedizierte 10-Gbit/s-Verbindungen gesendet. Übersetzung: Befehle werden vom CIA-Hauptquartier unterhalb des Genfersees an 11 CIA-Unterstationen auf der ganzen Welt gesendet, von denen sich eine in Langley, Virginia befindet. Mehr als 150 „Tier 2“-Institutionen werden anschließend mit den 11 „Tier 1“-Institutionen der CIA verbunden, wodurch ein Netzwerk von CIA-Unterstationen entsteht, die gleichzeitig als Forschungs- und Bildungsnetzwerk dienen (NREN)-Zentren. Obwohl sich NRENs angeblich der Unterstützung von Forschung und Bildung innerhalb einer bestimmten Gemeinschaft verschrieben haben , dienen sie tatsächlich als geheime Unterstation der CIA, die Morde, Spionage und Terroranschläge durchführt. LESEN SIE HIER DEN KOMPLETTEN ARTIKEL : BABYLON FALLING: CERN als geheimer Eingang zum unterirdischen CIA-Hauptquartier unter dem Genfersee in der Schweiz identifiziert | 911Truther.org ☮ (wordpress.com)

Oh, wie einfallsreich die Führer der Welt sind. Was haben wir verpasst, indem wir die Insider-Informationen nicht weitergegeben haben? Dieselben Staatsoberhäupter sind im Bunde, um die mRNA-toxischen Injektionen vorzuschreiben. LOCKSTEP RESET… WEITERLEGEN… HIER NICHTS ZU SEHEN.https://www.youtube.com/embed/CbOldRsITpQ?feature=oembed

Aber hey… lasst uns einfach Trump für all das verantwortlich machen. Sagen wir, es ist alles seine Schuld, dass wir ein Vax haben und er hat das alles gemacht??? Unwissenheit kann Glückseligkeit und auch gefährlich sein. Vor allem, wenn die Wahrheit am Ende eines dunklen Tunnels liegt und sich niemand traut, dorthin zu schauen. Öffne deine Augen und nimm einen Blick, und kauere dich nicht zurück … sieh und sieh alles, was es ist. Dann fragen Sie sich… wie lange würde es dauern, diesen Sumpf trockenzulegen?

Nachfolgend finden Sie den Whistleblower-Artikel und einige wichtige Auszüge:

Das CIA-Hauptquartier ist offenbar als „North Area “ bekannt, eine der sogenannten Experimentalstandorte des CERN . Die North Area ist Berichten zufolge der größte der experimentellen Standorte innerhalb des Standorts Prévessin , der angeblich die Zielstation für Nicht-Kollider-Experimente auf dem SPS-Beschleuniger ist.

Während die Nordzone offensichtlich als Deckung für das CIA-Hauptquartier dient, beherbergt das CERN den weltgrößten Supercomputer, der von der CIA verwendet wird, um rund um die Uhr elektronische Spionage und Überwachung durchzuführen sowie die Unterwelt zu kontrollieren (z. globale Märkte manipulieren, Drohnenangriffe ausführen usw.).

CERN liegt zufällig neben Genf in der Schweiz, das früher Sitz des Völkerbundes war . Heute beherbergt Genf die meisten internationalen Organisationen, darunter das Internationale Rote Kreuz und die Vereinten Nationen .

Daher macht es durchaus Sinn, dass Genf, die De-facto-Hauptstadt der Unterwelt, auch die berüchtigte Central Intelligence Agency beheimatet . Da Genf die Unterwelt im Wesentlichen auf Geheiß der CIA regiert, hat es den Spitznamen „The Global City“ erhalten.

Die Vorstellung, dass CERN ist der geheime Eingang zum CIA-Hauptquartier unter dem Genfersee, was durch die Tatsache bestätigt wird, dass das CERN 2013 2.513 Mitarbeiter und 12.313 Stipendiaten, Mitarbeiter und Lehrlinge hatte, von denen die meisten wahrscheinlich CIA-Mitarbeiter sind.

In Anbetracht der Tatsache, dass täglich etwa 15.000 Menschen zum CERN und/oder CIA-Hauptquartier pendeln, müssen sie dies mit geheimen U-Bahnen tun, da es am CERN keine größeren Parkplätze gibt, wie aus der Luftaufnahme des CIA-Hauptquartiers in Langley, Virginia ersichtlich .

Kurz gesagt, CERN dient als geheimer Eingang zum CIA-Hauptquartier, das sich in den Unterwasser-Alpenschluchten des Genfersees befindet , einem See, der so tief ist, dass er von Mir 1 und Mir 2 erkundet werden musste , russischen U-Booten, die für ihre Tauchfähigkeit bekannt sind bis zu 6.000 Meter (19.685 Fuß).

Folglich ist das CIA-Hauptquartier unter dem Genfersee nur über U-Bahnen vom CERN und über U-Boote erreichbar, die durch einen 275 Kilometer langen unterirdischen Tunnel fahren, der offensichtlich in Genua, Italien, beginnt und im Genfersee endet.

Obwohl es nur eine Vermutung ist, scheint Sub-Biosphere 2 dem CIA-Hauptquartier nachempfunden zu sein Genfersee . Diese Vorstellung basiert auf der Tatsache, dass die Sub-Biosphere 2 die Big European Bubble Chamber (BEBC) imitiert, die offensichtlich als zentrale Kommandozentrale dient.

Der 26,659 Kilometer lange LEP-Tunnel des CERN führt zugegebenermaßen durch die Schweiz und Frankreich , wahrscheinlich auf dem Weg zum CIA-Hauptquartier. Zufälligerweise ist das CERN ungefähr 27 Kilometer vom Zentrum des Genfersees entfernt (dh 46°27’19.8″N 6°36’01.9″E ), wo sich offensichtlich das CIA-Hauptquartier befindet.

Daher scheint es, dass der LEP-Tunnel des CERN ist eine politische Tarnung für den unterirdischen Tunnel, durch den tägliche Pendlerzüge CIA-Personal aus den Vororten von Genf in der Schweiz zum CIA-Hauptquartier tief unter dem Genfersee bringen . Lesen Sie hier den ganzen Artikel: CERN-Whistleblower enthüllt CIA unter dem Genfersee in der Schweiz | Saintandrewstwinflamme

Der/die Gott(e) ihrer Eine-Welt-Unordnung ist/sind nicht der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Nicht der Gott, der der Vater Jesu ist. Nicht derjenige, der alle gesandt hat, die dem Heiligen Geist glauben.

Diese Leute sind eine Sekte, die große Bosheiten anrichtet….https://www.bitchute.com/embed/XEpvGWa509J4/?feature=oembed#?secret=M6g2hNiQaB

Dies ist geistliche Kriegsführung und wir ringen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürstentümern und Mächten in hohen Positionen. Wir befinden uns in demselben alten Krieg, in dem alles Fleisch gewesen ist. Wir waren in einem tiefen Schlaf und waren blind für die Tatsachen und die Wahrheit. Die Systeme, die sie legal eingeführt haben, haben ihr modernes Übel zu einem Milliardengeschäft gemacht. Es muss gestoppt und beendet werden.https://www.youtube.com/embed/9IhgSKNg8q4?feature=oembed

LOCKDOWNS , MANDATES, JABS SIND WAFFEN, DIE SIE ZUM EINHALTEN BRINGEN, DAMIT SIE IHRE TOTALITÄRE WELT AUFBAUEN KÖNNEN … WIDERSTAND!

Und jetzt, noch einmal… stellen wir die wirklichen Fragen… WO IST HUNTER UND IST DAS WIRKLICH, WIRKLICH JOE?

Das erste von vielen Laptop-Bildern, die herauskommen. Menschen- und Kinderhandel muss für immer beendet werden!

Wachen Sie auf und sehen Sie über das Virus hinaus! GEGEN DAS WERDEN WIR KÄMPFEN – BÖSIGKEIT ÜBER JEDE WORTE, DIE GUTE ENGLISCH AUSDRÜCKEN KANN!

Dringen Sie weiter in das Königreich vor … drücken, drücken, drücken!https://www.youtube.com/embed/_yN2606TbmE?feature=oembed

Diana