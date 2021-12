UNCATEGORIZED haunebu7 19:21



Nach dem 31. Dezember 2021 wird die CDC die Notfallgenehmigung des PCR-Tests für COVID-19-Tests zurückziehen. Die CDC gab schließlich zu, dass der Test nicht zwischen Grippe und COVID-Virus unterscheidet.

Via the CDC website:

In Vorbereitung auf diese Änderung empfiehlt CDC klinischen Labors und Testzentren, die den CDC 2019-nCoV RT-PCR-Assay verwendet haben, auszuwählen und mit der Umstellung auf einen anderen von der FDA genehmigten COVID-19-Test zu beginnen. CDC ermutigt Labore, die Einführung einer Multiplex-Methode in Betracht zu ziehen, die den Nachweis und die Differenzierung von SARS-CoV-2- und Influenzaviren erleichtern kann. Solche Assays können kontinuierliche Tests sowohl auf Influenza als auch auf SARS-CoV-2 erleichtern und können sowohl Zeit als auch Ressourcen sparen, während wir in die Influenza-Saison gehen.

Dies erklärt das Verschwinden von Grippefällen in den USA im Jahr 2020. Es hat auch die COVID-Fälle aufgebläht, wie Dr. Fauci und die Eliten von DC wussten, dass sie passieren würden.

Über Europa Reloaded :

LEISE OHNE MEDIENAUFMERKSAMKEIT HABEN DIE CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC) DAS PCR-VERFAHREN ALS GÜLTIGEN TEST ZUM NACHWEIS UND ZUR IDENTIFIZIERUNG VON SARS-COV-2 ZURÜCKGEZOGEN.

„Nach dem 31. Dezember 2021 wird CDC den Antrag auf Genehmigung des Notfalleinsatzes (EUA) des CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel an die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) zurückziehen. der Assay, der erstmals im Februar 2020 eingeführt wurde, nur zum Nachweis von SARS-CoV-2.“

Die CDC räumt ein, dass der PCR-Test nicht zwischen SARS-CoV-2 und Influenzaviren unterscheiden kann.

Ich habe vor einigen Monaten berichtet, dass die „Gesundheitsbehörden“ diese Entscheidung getroffen haben, die Umsetzung aber bis Ende 2021 zurückhalten. Sie brauchten den Fake-Test, um die Angst aufrechtzuerhalten, um möglichst viele Impfungen und damit so viel Gewinn zu erzielen, wie möglich.

Es ist außergewöhnlich, dass die Rücknahme des Tests durch die CDC weder von den Medien noch von der Politik beachtet wurde.

Dr. Kary Mullis, Nobelpreisträger und Erfinder des PCR-Verfahrens, sagte vor einigen Jahren: „Die PCR ist ein Verfahren. Es sagt dir nicht, dass du krank bist.“ Es war nie als Covid-Test gedacht.

Dies ist eine wirklich wichtige Nachricht, die vom Medienapparat des Regimes völlig verdrängt wurde. Die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben angekündigt, dass sie nach dem 31. Dezember, d. h. heute, die Genehmigung für die Notfallverwendung von PCR-Tests zum Nachweis des Coronavirus zurückziehen werden. Der Grund dafür ist einfach. Abstrichtests führen nicht nur zu einer großen Anzahl falsch positiver Ergebnisse, sondern sind auch nicht in der Lage, das Influenza-Coronavirus von der saisonalen Grippe zu unterscheiden. Die wirklich brisante Nachricht ist, dass jetzt sogar die amerikanische CDC zugibt, dass diese Tests völlig unzuverlässig sind.

Diese Abstriche wurden als Waffe eingesetzt, um eine Epidemie zu erzeugen und Krankheiten zu verbreiten, die nie wirklich existierten. Jetzt hat eine der wichtigsten Gesundheitsinstitutionen der Welt offiziell einen gewaltigen Schlag gegen die Hauptwaffe geführt, die die falsche Pandemie aufgebaut hat. Dies bestätigt einmal mehr, dass die USA nicht dem Skript des falschen Pandemie-Narrativs folgen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Marionettenregierung Biden-Harris seit letztem Januar, als Trump den USA Insurgency Act unterzeichnete, den Status eines Militärkommissars hat. Mit diesem Schritt hat Trump der terroristischen Coronavirus-Operation den Todesstoß versetzt.

