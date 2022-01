Sie drehen weiter am Covid-Rad

Krisen-Gipfel: Verschärfungen noch diese Woche?

Am morgigen Dienstag setzen sich die Experten der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination GECKO zusammen, um über verschärfte Maßnahmen zu diskutieren. Am Donnerstag tritt man dann wieder vor die Presse.

Nach Silvester ist vor dem Corona-Gipfel. Noch während seines Urlaubs in Kärnten lud Bundeskanzler Karl Nehammer zum ersten Corona-Gipfel des jungen Jahres: Schon am Dienstag kommen die Experten der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination GECKO zusammen, um über die Ausbreitung der Omikron-Variante und eventuelle verschärfte Maßnahmen zu diskutieren. Sollte es zu Verschärfungen kommen, werden diese erst am Donnerstag der Öffentlichkeit präsentiert.

Ob es tatsächlich zu neuen Maßnahmen kommt, lässt sich derzeit noch nicht absehen, so ein Insider zu ÖSTERREICH. Klar ist: Die Corona-Lage ist nach wie vor ernst. Aus GECKO-Kreisen will man alles tun, um die Fallzahlen weiterhin so niedrig wie möglich zu halten.