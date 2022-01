Ausnahmezustand in Kasachstan: Regierung weg, jetzt brennt das Parlament — Exxpress

News Ausnahmezustand in Kasachstan: Regierung weg, jetzt brennt das Parlament Innerhalb von nur wenigen Stunden ist Kasachstan völlig im Chaos versunken: Proteste von tausenden Menschen eskalierten in Gewaltorgien, 190 Menschen wurden verletzt – davon 137 Polizisten. Über 200 Zivilisten wurden festgenommen. Am Dienstag trat die Regierung geschlossen zurück, am Mittwoch stand das Parlament in Flammen.…