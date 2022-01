Australien schiebt Tennis-As Djokovic ab — Exxpress

Sport Australien schiebt Tennis-As Djokovic ab Australien hat dem Tennis-Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic die Einreise offiziell verweigert und sein Visum für ungültig erklärt. Der Serbe (34) soll deswegen nun abgeschoben werden. Redaktion 5 Jänner 2022 23:04 Dies wurde dem am Flughafen in Melbourne gestrandeten Tennisstar in einem Bescheid der australischen Regierung mitgeteilt, berichtete Reuters am Mittwochabend.…