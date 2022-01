UNCATEGORIZED haunebu7 10:36

Komet Ping Pong sitzt am unteren Rand eines umgekehrten Pentagramms, genau wie das Weiße Haus am unteren Ende seines umgekehrten Pentagramms sitzt. Die beiden sind buchstäblich durch die Connect icut Avenue verbunden. (Video)

Die zwei umgekehrten Pentagramme von Washington DC

Auf den ersten Blick mag es so erscheinen, als würde ich die Dinge dort hinstellen, wo sie nicht sind, und das Konzept, das ich zu präsentieren versuche, übertreiben. Ich lade Sie ein, dies selbst zu googeln. Die roten Linien sind eindeutig Straßen. Das Bild von Baphomet, das eine Darstellung des Bösen ist, habe ich hinzugefügt, um die Geometrie zu veranschaulichen, die die Planer von Washington DC vor etwa 200 Jahren in die Topologie kodierten.

Nichts davon ist ein Unfall. Es gibt viel zu viele Zufälle, als dass das alles nur Zufall sein könnte.

Vielleicht hat Comet Pizza deshalb umgekehrte Pentagramme auf ihrem Schild.

Unten ist Pedo-Stars (Podesta) Ping-Pong-Pizza-Pentagramm der Perversion und Pädophilie, das von Schulen und anderen Kinderorganisationen weit verbreitet ist. Komet Ping Pong ist in Magenta beschriftet. An jedem Punkt des Pentagramms gibt es entweder eine Schule oder ein Geschäft, das sich darauf konzentriert, Kindern zu „helfen“.

Pedo-Stars Ping-Pong-Pizza-Pentagramm der Pädophilie

Das Ping-Pong-Pizza-Pentagramm der Pädophilie

Obwohl das Pizza-Pentagramm nicht so definiert ist wie das Pentagramm des Weißen Hauses, ist es immer noch deutlich sichtbar, selbst aus Tausenden von Metern Höhe.

DCSYMBOLS.COM von Rick Campbell ist eine unglaubliche Ressource, um mehr über das Pentagramm des Weißen Hauses (WHP) zu erfahren, zusätzlich zu den Videos in der Serie Secrets in Plain Sight von Scott Onstott.https://www.youtube.com/embed/LszZ30PCywo?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparenthttps://www.youtube.com/embed/bWN2QwsDLhk?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparenthttps://www.youtube.com/embed/iIo0Nx7IdOI?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent

Das Pentagramm des Weißen Hauses besteht aus fünf Punkten, beginnend bei 1 Uhr und im Uhrzeigersinn; Logan Circle, Mount Vernon Square, The White House, Washington Circle und schließlich oben links der DuPont Circle.

Das Pentagramm des Weißen Hauses (WHP)

Die fünf Punkte von Baphomet verbinden die Connect icut Avenue, die Massachusetts Avenue, die Rhode Island Avenue, die Vermont Avenue und die K Street.

Das Pentagramm des Weißen Hauseshttps://www.youtube.com/embed/XXRGiaSHB2E?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent

„In der Symbolik bedeutet eine umgekehrte Figur immer eine perverse Macht. Der Durchschnittsmensch ahnt nicht einmal die okkulten Eigenschaften emblematischer Pentakel. Zu diesem Thema hat der große Paracelsus geschrieben: „Zweifellos werden viele über die Siegel, ihre Charaktere und ihre Verwendung, die in diesen Büchern beschrieben werden, spotten, weil es ihnen unglaublich erscheint, dass Metalle und Charaktere, die tot sind, irgendeine Macht haben und Wirkung. Aber niemand hat je bewiesen, dass die Metalle und auch die Charaktere, wie wir sie kennen, tot sind, denn die Salze, der Schwefel und die Quintessenzen der Metalle sind die höchsten Konservierungsstoffe des menschlichen Lebens und allen anderen einfachen Mitteln weit überlegen.

Der schwarze Magier kann die Symbole der weißen Magie nicht verwenden, ohne die Kräfte der weißen Magie auf sich selbst herabzusetzen, was für seine Pläne fatal wäre. Er muss daher die Hierogramme so verzerren, dass sie die okkulte Tatsache verkörpern, dass er selbst die Prinzipien verzerrt, für die die Symbole stehen. Schwarze Magie ist keine grundlegende Kunst; es ist der Missbrauch einer Kunst. Daher hat es keine eigenen Symbole. Es nimmt nur die emblematischen Figuren der weißen Magie und bedeutet durch Umkehren und Umkehren, dass es Linkshänder ist.

MPH, ein Freimaurer 33. Grades, wahrscheinlich nicht einer unserer Freunde, aber er hat gelegentlich etwas Weisheit verraten.

Ein gutes Beispiel für diese Praxis findet sich im Pentagramm oder fünfzackigen Stern, der aus fünf verbundenen Linien besteht. Diese Figur ist das altehrwürdige Symbol der magischen Künste und bedeutet die fünf Eigenschaften des Großen magischen Agenten, die fünf Sinne des Menschen, die fünf Elemente der Natur, die fünf Extremitäten des menschlichen Körpers. Durch das Pentagramm in seiner eigenen Seele kann der Mensch nicht nur alle ihm untergeordneten Geschöpfe beherrschen und beherrschen, sondern auch Rücksichtnahme durch die ihm Überlegenen verlangen.

Das Pentagramm wird in der schwarzen Magie häufig verwendet, aber wenn es so verwendet wird, unterscheidet sich seine Form immer auf eine von drei Arten: Der Stern kann an einer Stelle gebrochen werden, indem man die konvergierenden Linien nicht berühren lässt; es kann invertiert werden, indem man einen Punkt nach unten und zwei nach oben hat; oder es kann verzerrt sein, indem es die Punkte unterschiedlicher Länge hat. In der schwarzen Magie wird das Pentagramm als „Zeichen des gespaltenen Hufes“ oder als Fußabdruck des Teufels bezeichnet. Der Stern mit zwei Spitzen nach oben wird auch „Ziege von Mendes“ genannt, weil der umgekehrte Stern die Form eines Ziegenkopfes hat. Wenn sich der aufrechte Stern dreht und die obere Spitze nach unten fällt, bedeutet dies den Fall des Morgensterns.“

-Manly Palmer Hall, Die geheimen Lehren aller Zeiten

Auf dem Pizza-Pentagramm liegen zwei seiner Punkte genau am Rand der 16 km² großen Grenze des District of Columbia.

Der rote Pfeil zeigt auf „The Child Plaza“

Als ich die Landschaft googelte, fand ich diesen kleinen Park namens L’Enfant Plaza (The Child Plaza).Ähnlich den Symbolen, auf die das FBI hingewiesen hat, scheint dieses Bild eines Strichmännchens mit kleinem und großem Kopf ein weiteres dieser Symbole zu sein, die Pädophilie darstellen. Diese kleinere Figur in einer größeren der gleichen Geometrie ist typisch für diese Pedo-Symbole.

L’enfant Plaza (The Child Plaza) im Benjamin Banneker Park, Washington DC

Der Grundriss von Washington DC wurde Ende des 18. Jahrhunderts von Pierre Charles L’Enfant entworfen.

L’Enfant ist französisch für „Das Kind“

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Charles_L’Enfant

https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.

James Alefantis ist der Besitzer von Comet Pizza und Buck’s Fishing & Camping.

„James Alefantis“ = J’aime les enfants = Ich liebe Kinder (Französisch)

J’amie ist französisch für „Ich liebe“

Ungewöhnliche Verdächtige

Diese Schulen könnten der Nährboden für diese kranken, perversen Individuen sein. Es ist auch möglich, dass sie, wie die Unternehmen am unteren Rand des Pentagramms, am Ring beteiligt sind. Weitere Untersuchungen sind erforderlich.

6 Uhr: Besta Pizza, Comet Ping Pong, Buck’s Fishing & Camping, Beyond Borders usw. Wir wissen bereits, dass sie beteiligt sind. Die Beweise dafür, dass sie Verbindungen zur Pädophilie haben, sind überwältigend.

http://www.terasolartisans.com/

Besta Pizza änderte ihr Logo, nachdem Pizzagate ausgebrochen war. Natürlich werden sie die Ausrede verwenden: „Wir wussten nur nicht, dass es ein pädophiles Symbol ist!“ Ja, das könnte ich vielleicht glauben, wenn es nicht jede Menge zusätzliche Beweise gäbe, die diese Geschäfte mit Pädophilie in Verbindung bringen.

Und natürlich hat Comet Ping Pong Pizza auch ein Pädophilen-Symbol, diesmal auf ihrer Speisekarte.

https://wikileaks.org/wiki/FBI_pedophile_symbols

https://www.cometpingpong.com/menu/

11 Uhr: (auf dem Pizza-Pentagramm)

Blessed Sacrament Catholic School Die

Blessed Sacrament School ist eine Nachbarschaftsschule im Nordwesten von Washington, DC, die sich der pädagogischen Exzellenz für die Klassen K-8 widmet. Seit mehr als 80 Jahren arbeitet die Blessed Sacrament School daran, die einzigartigen Talente zu erkennen, die Gott jedem unserer Schüler verliehen hat.

Unsere Mission ist es, den Eltern – den Grundschullehrern unserer Schüler – bei der Bildung des „ganzen Kindes“ zu helfen und jedem Schüler dabei zu helfen, akademisch, geistig, moralisch, emotional und körperlich zu wachsen.

http://www.bsstoday.org/

9 Uhr:

Potamac-Pizza:

http://www.potomacpizza.com/



Der Mund des Mannes auf dem Logo ist weit geöffnet, um zusammen mit der Handgeste Oralsex zu suggerieren. Seine Hand zeigt auch die berühmte 666-Geste.

Creative Family Connections (CFC) ist eine Full-Service-Kanzlei für Leihmutterschaft und eine Agentur für den Abgleich von Leihmutterschaften mit Sitz in Maryland im Großraum Washington, DC. CFC hilft angehenden Eltern aller Art (schwule und heterosexuelle, verpartnerte und alleinstehende, inländische und internationale) beim Familienaufbau durch Leihmutterschaft. Wir dienen unseren Kunden sowohl als Leihmutterschaftsagentur als auch als Anwaltskanzlei, indem wir Leihmutterschafts-Matching-Dienste, Concierge-Level-Support und Rechtsdienstleistungen anbieten – alles in einer integrierten Einheit.

http://www.creativefamilyconnections.com/

2 Wisconsin Circle, Suite 700, Chevy Chase, MD 20815

Befindet sich in der gleichen Nähe wie Potomac Pizza

Barstons Kinderspiel

Beachten Sie das Pädophilensymbol „Jungenliebhaber“

http://www.barstonschildsplay.com/

Beachten Sie das „P“ im Kinderspiel

https://wikileaks.org/wiki/FBI_pedophile_symbols

1 Uhr:

Das Episcopal Center for Children : Das Zentrum ist eine private, gemeinnützige, nicht konfessionelle Tagesbehandlungseinrichtung für emotional angeschlagene Kinder und ihre Familien aus dem Großraum Washington, DC. Das Ziel unserer Behandlung, unseres therapeutischen Milieus und unserer individuellen sonderpädagogischen Programme ist es, jedem Kind ein produktives Funktionieren in Familie, Schule und Gemeinschaft zu ermöglichen.

Das Episcopal Center for Children 5901 Utah Avenue, NW Washington, DC 20015

3 Uhr:

http://www.stjohnschs.org/page/about Die

St. John’s College High School ist eine private, lasalliische katholische koedukative Schule in Chevy Chase, DC. Unsere Mission ist es, jungen Männern und Frauen mit unterschiedlichen sozioökonomischen und kulturellen Hintergründen eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten.

Die große Zucchini!

http://www.thegreatzucchini.com/



Washington DCs Nr. 1 Entertainer für kleine Kinder!

Zucchini-Hotline: (202) 271-3108



Yelp-Rezension zu Mackin James F MD



Ich werde nach meiner Erfahrung letzte Woche nie wieder dorthin gehen. Dr. Mackin bat mich, mich nackt auszuziehen und mit offenem Rückenteil der Kleiderhülle auf den Untersuchungstisch zu setzen, machte sich aber nicht die Mühe, eine hygienische Hülle zu legen. Er hat sich auch nicht die Mühe gemacht, eine Assistentin im Zimmer bei uns zu haben, während ich nackt war und im Zimmer blieb, während ich mich hinter dem Vorhang auszog. Er maß meine Temperatur und es sagte 100,2. Ein paar Minuten später, als er seine Beobachtung aufschrieb, schrieb und las er mir während des Schreibens vor: „Temperatur ist 97,8..“ Also korrigierte ich ihn und er sagte, er könne es noch einmal überprüfen. Als er noch einmal nachschaute, zeigte die Temperatur wieder 100,2 an, aber dann sagte er, dass sie wahrscheinlich nur hoch sei, weil ich nervös bin (ich habe mich leicht bewegt, weil du das Thermometer zu weit gehalten hast, als dass ich es bequem unter meine Zunge hätte legen können.

https://www.yelp.com/biz/mackin-james-f-md-washington?hrid=C_ef1kk1P8lLA3Il0-NzQw&utm_medium=reroute&utm_source=apple_maps Kindervermittlungsagentur

Holy Cross

http://www.holycrosschild.org/

Childs Pierre Paul Planner (Architekturingenieure)

5500 Broad Branch Rd NWWashington, DC 20015

(202) 363-5643

Dieses Gebäude ist ziemlich einzigartig, da es das einzige runde Gebäude ist, das ich in der Gegend finden konnte. Der Name des Ortes stach als erstes heraus.

Childs Pierre Paul Planner (Architekturingenieure) 5500 Broad Branch Rd NW Washington, DC

Sautter Politische Strategie und Medien

Dieses Geschäft mit politischen Strategien ist wie Politik & Prosa nur einen Block entfernt. Beide gehören ausschließlich der Demokratischen Partei an.

Sautter behauptet, sie hätten einen großen Einfluss auf den Florida Presidential Recount.

http://www.thekingofsteeltown.com/index.html (Sautter Comm)

http://www.stpaulslutherandc.org/ Eine Kirche südlich von Sautter Comm.

http://www.sensationalkids-therapy.com/

Sensational Kids Therapy ist eine private, hochmoderne ambulante Praxis, die eine Vielzahl von Theorien verwendet, um unsere Behandlung zu leiten, einschließlich sensorischer Integration, motorischer Kontrolle und motorischem Lernen sowie Perspektiven der neurologischen Entwicklung.

Alice Deal Mittelschulsponsoren

Alice Deal Mittelschule

http://alicedeal.org/

Itzah C. Kret (Ferienhäuser in Costa Rica und Telluride) (ein weiterer Sponsor der Alice Deal Middle School)

Wer hat auf seinem Profilbild eine Windel auf dem Kopf?

Er scheint eine ungesunde Faszination für Windeln und Eis zu haben.

http://itzahckret.com/ice-cream-for-breakfast-day.html

Washington DC ist die schwulste Gegend des Landes. Es ist nicht einmal in der Nähe. 10 % der erwachsenen Einwohner von Washington, DC, bezeichnen sich als lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, an zweiter Stelle liegt Hawaii, das mit 5,1 % halb so queer ist wie DC. Dupont und Logan Circle werden Jahr für Jahr zu den schwulsten Vierteln in DC gewählt. (Quelle: Borderstan ).

Dies ist wichtig, weil Aliester Crowley an der Spitze der homosexuellen Bewegung stand , und angesichts der diskutierten okkulten Symbolik wäre ich nachlässig, wenn ich diese Verbindung nicht einbeziehen würde, so politisch inkorrekt sie auch sein mag. Es ist auch wichtig zu beachten, dass es immer einen engen Zusammenhang zwischen Homosexualität, Okkultismus und Pädophilie gab. Das soll nicht heißen, dass alle Schwulen Pädophile sind . Sie sind es nicht.

Mir ist aufgefallen, dass an einem der Punkte des Weißen Hauses Pentagramm Pizza und Ping Pong wiederkehren, wie wir es im anderen umgekehrten Pentagramm sehen.

Ich habe auch bemerkt , dass die Kirche von Scientology geparkt ist unheimlich nahe an die Hörner von Baphomet. Dieser Dokumentarfilm zeigt die Verbindung von Scientology zur Pädophilie.

Andere Geschäfte mit Pädophilie-Symbolen:

Es ist sehr gut möglich, dass diese Unternehmen ihre Symbole einfach nicht kennen. Sie sind bis zum Beweis ihrer Schuld unschuldig, aber das bedeutet nicht, dass gegen sie nicht ermittelt werden sollte.

http://brookekish.vpweb.com/Articles—Resources.html

https://www.yelp.com/biz/neil-aaron-life-coaching-san-francisco

http://www.ttsoutreach.org/Events.html

http://www.prospectphysio.co.uk/

Kinderzeugenzentrum (Danke Matt für den Hinweis auf Facebook)

http://childwitness.com

http://www.goodhumor.com/

http://www.icecreammakesuhappy.co.uk/ (Wände und Algida)

Tesco (Daim-Eiscreme)

Legendäre Leichtathletik

NorthStar-Kirche

Beachten Sie, wie auf der Kindergartenseite ein Symbol für den „Liebling des kleinen Jungen“ angezeigt wird, während auf der Seite für den Kindergarten ein etwas älteres Symbol für den Jungenliebhaber angezeigt wird.

Großartige Übersicht (Einzelbild)

Jimmy Comet (einzelnes scrollbares Bild)

Besta Pizza ist im Besitz von Andrew Kline von der Human Trafficking Prosecution Unit des DOJ [Pizza Parties Exposed] — Steemit

Lux E Tenebris: Besta Pizza gehört Andrew Kline von der Anklagebehörde für Menschenhandel des DOJ [Pizza Parties Exposed] #Podesta #Pizzagate #Wikileaks

Podestaleak, Pedoring & Cheesybay Research Dump Teil 1 — Steemit

„Pizzagate“: Wie 4Chan die kranke Welt von Washingtons okkulter Elite aufdeckte – Der wachsame Bürger – Symbole regieren die Welt

Worüber niemand redet – Talmud/Kabbalah und Pizzagate | Pizzator

Pizzagate [Pädophila & Käsepizza] WARNUNG Washington DC enthält mörderische Perverse — Steemit

Podesta, Pizza, Pädophile und beunruhigende Zufälle

Gay Hanky ​​Codes

Podesta & internationale satanische Pedos (14.11.16 11:32 Uhr EST) – Pastebin.com

#Pizzagate: Untersuchung von Korruption, Kinderhandel und Missbrauch, die in den Podesta-E-Mails von Wikileaks aufgedeckt wurden.

Wikileaks Pizza Pedo Ring zusammengefasst: Podestas, Clintons, Marina Abramovic, alles Bekannte – Ära der Weisheit

Fake News Surge nagelt DC Pizzeria als Heimat des Kinderhandels fest : NPR

SF-Events 2016

Hat Andrew Breitbart die Verbindung von John Podesta zu einem Kindersexring vor seinem Tod entlarvt? Die Verschwörungstheorie von PizzaGate nimmt eine andere Wendung [entlarvt]

Jill Dando hat in den 1990er Jahren wegen „Pädophilenring bei BBC“ Alarm geschlagen | Großbritannien | Nachrichten | Täglicher Express

Die 13 wichtigsten Datenpunkte bei PizzaGate-Pädophilie-Vorwürfen

Schlagzeilen: Die Verbrechen von Stanley Kubrick

Fakten, die genauso schwul wie wahr sind

Die Talmud-Pädophilie-Verbindung (Kaballah)

Familienforschungsrat

Pizzagate Zusammenfassung Archive.is

Plakatkunst — Sasha Lord präsentiert

Die Anteile heterosexueller und homosexueller Pädophiler unter Sexualstraftätern gegen Kinder: eine explorative Studie. – PubMed – schwule Kinder

Wenn es sich um Fake News handelt, laden wir Sie ein, es zu erklären #AnswermeAlefantis – Victurus Libertas

COINTELPRO 101: Pizzagate wird verwendet, um Pädophilie zu vertuschen und die alternativen Medien zu zerstören | Stille im Sturm

Jimmy Savile war Teil eines satanischen Rings | Großbritannien | Nachrichten | Täglicher Express

Mehr Pädophilie/Regierungsverbindungen:

Pizzagate ist nur die Spitze des Eisbergs.

November 2016, Norwegen sprengt größtes Dark-Web- und Kinderporno-Netzwerk in der Geschichte – US- und UK-Medien ignorieren Story

Eine einjährige Sonderermittlung namens „Operation Darkroom“ führte zur Beschlagnahme von 150 Terabyte an Datenmaterial in Form von Fotos, Filmen und Chatprotokollen mit Gräueltaten gegen Kinder im Kleinkindalter, teilte die norwegische Polizei Ende November auf einer Pressekonferenz mit .Von den 51 mutmaßlichen Tätern wurden 20 festgenommen. Die Liste der Angeklagten umfasst „hochgebildete“ Personen, darunter zwei ehemalige oder gegenwärtig gewählte Politiker, einen Lehrer, einen Anwalt und einen Polizisten.

http://www.newnationalist.net/2016/12/10/150-terabytes-norway-busts-largest-dark-web-child-porn-networks-in-history-us-uk-media-ignore-story/

http://archive.is/RMWiR

https://www.rt.com/news/367652-norway-pedophiles-arrested-scandal/

Ein 70.000 Mann starker Pädophilenring wurde identifiziert und Hunderte festgenommen, eine im Internet betriebene Organisation mit Sitz in der Free Energy Community, einschließlich Websites aus Paris, den Niederlanden und Belgien.

https://therealstrategy.com/largest-pedophile-ring-history-70000-members-heads-state/#.WCzZ8zAa51Z.facebook

Im Jahr 2008 wurde Epstein für schuldig befunden, ein minderjähriges Mädchen zur Prostitution aufgefordert zu haben, wofür er 13 Monate im Gefängnis saß

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein

Der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Dennis Hastert von 99′ bis 07′ gab zu, ein Serienkinderschänder und Pädophiler zu sein. Dafür und für andere Geldwäschedelikte saß er nur 15 Monate im Gefängnis.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Hastert

Britischer Pädophilenring: 1984

https://en.wikipedia.org/wiki/Westminster_paedophile_dossier

https://en.wikipedia.org/wiki/Paedophile_Information_Exchange

Verschwörung des Schweigens:

Jimmy Savile

Savile, der im Oktober 2011 im Alter von 84 Jahren starb, ist jetzt Großbritanniens schlimmster Sexualstraftäter, nachdem die Polizei bekannt gegeben hat, dass er mindestens 450 Opfer im Alter von acht bis 47 Jahren erbeutet hat.

http://www.express.co.uk/news/uk/370439/Jimmy-Savile-was-part-of-satanic-ring

Vorwürfe gegen Franklin-Kinderprostitutionsring

https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_child_prostitution_ring_allegations

Youtube Video Playlist 95+ Videos (zuletzt Videos unten)

#Pizzagate ist eine weltweite Anstrengung. Diese Kriminellen werden vor Gericht gestellt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das Spiel ist aus.https://www.youtube.com/embed/d-HqpcFFle0?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent