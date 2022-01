The HOLOCOUGH of 2020 (Der HoloHusten von 2020)

Wir werden derzeit mit einer Flut von Propaganda überschwemmt, die speziell entwickelt wurde, um die Angst in den Herzen und Köpfen der Weltbevölkerung zu treiben. Aber sind die Vorsichtsmaßnahmen, die wir treffen, gerechtfertigt, oder ist das alles nur Schall und Rauch ?

Wir leben in einem Zustand des Pandamoniums; die Kung-Grippe ist der Holocough des Jahres 2020, aber wir werden bald herausfinden, dass es – nach all dem Hype und der Hysterie – mehr um ein Mittel zur Kontrolle und wirtschaftlichen Auflösung als um die Verbreitung von Krankheiten geht.

Lesen Sie einige dieser Studien und Statistiken durch, um ein besseres Verständnis davon zu bekommen, wie Ihnen der Angstporno mit dem Löffel gefüttert wird.

Über 80.000 Amerikaner starben in der Wintersaison 2017-2018 an der regulären Grippe

„Influenza war letzte Saison tödlicher als seit mindestens vier Jahrzehnten, 80.000 Amerikaner starben. Das sagte der Leiter der US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten am späten Dienstag in einem Interview mit der Associated Press.

„Die CDC schätzt, dass Influenza seit 2010 jährlich zwischen 9 Millionen – 45 Millionen Krankheiten, zwischen 140.000 – 810.000 Krankenhauseinweisungen und zwischen 12.000 – 61.000 Todesfällen verursacht hat.“

99% derjenigen, die an dem Virus starben, hatten andere Krankheiten, sagt Italien

„Mehr als 99 % der Todesfälle durch Coronaviren in Italien waren Menschen, die an Vorerkrankungen litten, laut einer Studie der nationalen Gesundheitsbehörde des Landes.“

…Das Durchschnittsalter der Infizierten beträgt 63 Jahre, aber die meisten der Verstorbenen sind älter. Das Durchschnittsalter der an dem Virus Verstorbenen in Italien beträgt 79,5.“

…Mehr als 75 % hatten Bluthochdruck, etwa 35 % hatten Diabetes und ein Drittel litt an einer Herzkrankheit.“

Die Covid-19-Tests sind nicht schlüssig

„COVID-19 sollte auf der Sterbeurkunde für alle Verstorbenen gemeldet werden, bei denen die Krankheit den Tod verursacht oder vermutlich verursacht oder dazu beigetragen hat.“

Die Tests deuten darauf hin, dass Sie das Virus haben, wenn Sie tatsächlich mehr als drei Viertel der Zeit (ein falsch-positives) Ergebnis haben:

(*Aktualisieren, dieses Papier wurde zurückgezogen, was noch aussagekräftiger ist) „Die neueste von den USA unterstützte chinesische Studie zur Wirksamkeit bestehender COVID-19-Coronavirus-Tests zeigt, dass sie unzuverlässig sind und fälschlicherweise ein falsch positives Ergebnis von bis zu 80,33% anzeigen.“

„Die Autoren äußern ernste Bedenken, dass nicht genug getan wurde, um das sehr reale Problem zu vermitteln, dass Tests auf COVID-19 alles andere als zuverlässig sind und die „falsch positive“ Anfälligkeit wahrscheinlich fälschlicherweise darauf hinweist, dass die Krankheit weitaus häufiger vorkommt, als dies tatsächlich der Fall ist Fall.

…Veröffentlicht am 05. März 2020, in der US National Library of Medicine vom National Center for Biotechnology Information (NCBI) genehmigte Studie „Potenzielle falsch-positive Rate bei „asymptomatisch infizierten Personen“ bei engen Kontakten von COVID-19-Patienten“ zeigt dies Ärzte, Patienten und Regierungen erhalten wahrscheinlich ein verzerrtes Bild der Infektionshäufigkeit beim aktuellen Ausbruch des neuartigen Coronavirus.

„Eine im New England Journal of Medicine veröffentlichte große Studie über das COVID-19-Virus gibt tatsächlich zu, dass sie Kochs Postulaten nicht folgte:

„Der Coronavirus-Angst, der im Dezember 2019 von Wuhan, China, ausging, ist eine Testepidemie. Es gibt keinen Beweis dafür, dass der Test ein Virus entdeckt, und es gibt absolut keine Bedenken, ob der Test eine signifikante Anzahl von falsch positiven Ergebnissen aufweist. Was in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht wird, ist keine Wissenschaft, jede Arbeit hat das Ziel, die Panik zu verstärken, indem die Daten nur so interpretiert werden, dass sie der Virustheorie nützen, selbst wenn die Daten verwirrend oder widersprüchlich sind. Mit anderen Worten, die medizinischen Papiere sind Propaganda.“

Abschließend:

Sie arbeiten bereits an einem Covid-19-Impfstoff. TUN SIE ES NICHT. Impfstoffe funktionieren nicht und haben es nie; es ist alles Rauch und Spiegel. Sie denken vielleicht; Nun, wie zum Teufel sind wir dann die Masern, Polio und all diese anderen „durch Impfung vermeidbaren Krankheiten“ losgeworden, oder?

Nachdem die Impfstoffe gegen diese Krankheiten auf den Markt kamen, nahm die Sterblichkeitsrate stark ab. Dies ist der Beweis, den sie uns liefern, um zu zeigen, dass Impfstoffe uns gerettet haben. Aber rate mal was? Es ist totaler BS. Korrelation beweist keine Kausalität. Lasst uns genauer hinschauen.

Der Masern – Impfstoff kam im Jahr 1963, aber Masern wurden fast weg von dann ohnehin zu einer tun Anzahl von Gründen .

Die Grafiken rechts in diesen Bildern befinden sich auf den Seiten 80-85 der Website des Center for Disease Control.

WICHTIGE STATISTIKRATEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN: 1940-1960

Ich habe dieses PDF hier gesichert, falls sie sich für Epstein entscheiden sollten:

Die Diphtherie war bereits auf dem Weg, bevor der Impfstoff in den zwanziger Jahren eingeführt wurde.

Es gab nie einen Impfstoff gegen Ruhr, aber die Krankheit verschwand praktisch von selbst, hauptsächlich aufgrund von Verbesserungen in den Bereichen Hygiene, Hygiene und Technologie.

Gehen Sie nicht in die Falle, dass dies oder das wahr sein muss, weil so viele Leute glauben, dass es so ist. Das chinesische Virus ist ein Scherz, genau wie die Schweinegrippe, genau wie H1N1 und viele mehr.

Wie oben gezeigt, sind die Tests nicht schlüssig. Sie kochen die Bücher, um eine globale Katastrophe auszulösen und geben diesem neuen Coronavirus die Schuld für die Todesfälle, wo die Ursache woanders liegt. Diejenigen, die sterben, sind sehr alt und haben andere ernsthafte Gesundheitsprobleme wie Herzkrankheiten und Diabetes. In der Wintersaison 2017-2018 (3 oder 4 Monate) starben allein in den USA 80.000 Menschen an Grippe. Wo war damals der Medien-Freak-Out!

Das hat nichts mit Gesundheit zu tun und alles mit Kontrolle, Manipulation und dem Auslösen einer neuen großen Depression.

Lassen Sie sich nicht von logischen Trugschlüssen täuschen. Verlassen Sie sich nicht auf die sogenannten Experten.

Hier ist ein letztes Diagramm, das – ganz sicher – zeigt, dass Korrelation Kausalität verspricht. Sei es der Rückgang von Krankheiten nach der Einführung eines Impfstoffs ODER der Verzehr von Käse und die Wahrscheinlichkeit, in Ihren Designer-Bettlaken mit einer Fadenstärke von 750 erwürgt zu werden.

Basierend auf einer Falldefinition, die die Diagnose einer Lungenentzündung erfordert, liegt die aktuell gemeldete Todesfallrate bei etwa 2 %.4 In einem anderen Artikel im Journal berichten Guan et al.5 über eine Mortalität von 1,4 % bei 1099 Patienten mit laborbestätigtem Covid -19; diese Patienten hatten ein breites Spektrum an Schwere der Erkrankung. Geht man davon aus, dass die Zahl der asymptomatischen oder minimal symptomatischen Fälle um ein Vielfaches höher ist als die Zahl der gemeldeten Fälle, kann die Sterberate deutlich unter 1% liegen. Dies deutet darauf hin, dass die klinischen Gesamtfolgen von Covid-19 letztendlich eher denen einer schweren saisonalen Influenza (mit einer Sterblichkeitsrate von etwa 0,1%) oder einer pandemischen Influenza (ähnlich wie 1957 und 1968) ähneln als eine SARS oder MERS ähnliche Krankheit,

