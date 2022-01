UNCATEGORIZED haunebu7 04:14

In den Impfpass-Vereinbarungen steckt der heimtückische Plan, eure Bankkonten und die Bewegungen eures Körpers vollständig zu überwachen, Temperaturmessungen durchzuführen, alle eure Unterhaltungen aufzuzeichnen und alle eure Computer, E-Mails, privaten Nachrichten und vieles mehr zu verfolgen.

Die Technologie, die im Impfpass versteckt ist, führt zu einer vollständigen Kontrolle und zukünftigen Kontrolle all eurer Entscheidungen und eurer Zurückhaltung gegenüber zukünftigen (weiteren) Impfungen und (weiteren) Auffrischungsimpfungen.

Die leistungsstarken Server, die die Daten der Impfpässe sammeln, erschaffen das stärkste, digitale KONTROLLSYSTEM der Welt (bis jetzt).

Diejenigen, die einen Impfpass besitzen und sich entscheiden, die nächsten Impfungen, oder Auffrischungsimpfungen nicht in Anspruch zu nehmen, werden mit Geldstrafen und Medienbeschränkungen bedroht.

Alle gesammelten Daten der Temperaturmessungen werden an BEHÖRDLICHE Stellen gesendet, um lokale Strafgesetze und Infektionsgesetze durchzusetzen und diejenigen, die zögern, die empfohlenen Auffrischungsimpfungen alle 6 Monate zu nehmen und sich neue Impfstoffe verabreichen zu lassen, werden in allen Ländern in vollem Umfang der Gesetzgebung unterworfen.

Das bedeutet, dass sie eure Bankkonten übernehmen, Vermögen beschlagnahmen, die Kontrolle über eure sozialen Netzwerke übernehmen und die Temperaturdaten verwenden, um euch, oder eure Familie zu inhaftieren.

Sie werden all ihre Aufzeichnungen für öffentliche Unterlagen und Gerichtsverfahren verwenden.

⚠️ WARNUNG AN ALLE ⚠️, insbesondere an diejenigen in Europa, wo die Impfpässe zur Pflicht werden sollen.

Bill GATES/der TIEFE STAAT hat einen Weg gefunden, alle Bankkonten der Menschen zu verfolgen und hat einen Weg gefunden, Vermögenswerte durch (korrupte) Gesetze und neuere Gesetze zu beschlagnahmen, die in fast jedem größeren Land in Verbindung mit den Impfpässen eingeführt werden.

Seid sehr vorsichtig und gewarnt, wenn ihr euch für einen elektronischen IMPFPASS (digitale Impfpass-App) entscheidet.

