https://exxpress.at/corona-stufenplan-war-alles-nur-eine-politshow/

268 Corona-Patienten werden derzeit intensivmedizinisch betreut. Nach dem im Vorjahr präsentierten Plan des Gesundheitsministers, befinden wir uns auf Stufe 1. Danach wären die Ungeimpften eigentlich schon lange nicht mehr im Lockdown.

Geht es nach der aktuellen Auslastung der Intensivbetten (und genau darum geht es bei dem Stufeplan), befinden wir uns nun tatsächlich wieder auf Stufe 1. Das heißt eigentlich: “Überall dort, wo vor Einführung des Stufenplans ein einfacher Gesichtsschutz anzulegen war, ist nun eine FFP2-Maske zu tragen. Das gilt etwa in Supermärkten und sonstigen Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Trafiken und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Im sonstigen Handel (beispielsweise Kleider- oder Elektrohandel) dürfen Geimpfte und Genesene ohne Maske in die Geschäfte, Ungeimpfte müssen hingegen eine FFP2-Maske anlegen”.

