Die Börse in Mailand brach ein und machte damit den Auftakt zum größten Aktiencrash in der Geschichte — AG News

Wer hätte das bloß wieder gedacht? Der Mailänder Aktienmarkt ging schon eine halbe Stunden nach Börsenbeginn um 200 Punkte nach unten. Damit begann das größte Drama in der Wirtschaftsgeschichte. Die Finanzdienstleister wurden verprügelt und das bedeutet, dass die Märkte in Italien einen Bürgerkrieg erwarten. An der Wallstreet konnte man in der letzten Woche schon erkennen,…