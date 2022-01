Richard Schmitt: Was ist mit unserem Österreich los?

Eingesperrte Gesunde, verspottete Demonstranten, durchgepeitschte Strafgesetze, polizeilich überwachte Abstandsbefehle für Spaziergänge: Alles wegen Omikron – die Regierung ist in der Corona-Panik. Wo ist jetzt die Vernunft? Was ist mit unserem Österreich los?

“Im Gegensatz zur Delta-Variante greift Omikron die oberen Atemwege nicht an und bei milden Fällen vor allem nicht die Lunge. Nur in schweren Fällen kann es zu einer Lungenentzündung kommen. Die Panik war völlig übertrieben” – das sagte jetzt nicht der hundertdreiundzwanzigste vom ORF präsentierte Mikrobiologe aus Gramatneusiedl oder ein Statistiker aus Hintertupfing, sondern Angelique Coetzee. Die südafrikanische Medizinerin hat die COVID-Mutation Omikron entdeckt und erforscht. Und sie dürfte deshalb durchaus wissen, von was sie spricht.

