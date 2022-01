UNCATEGORIZED haunebu7 12:23

Angesichts einer Reihe von Verschwörungstheorien, die Covid-19 mit der Einführung von 5G in Verbindung bringen, haben einige auch begonnen, die Vorstellung zu wiederholen, dass frühere Pandemien, Epidemien und Seuchen mit Veränderungen der Technologie und des Erdmagnetfelds in Verbindung standen.

Soweit ich das beurteilen kann, ist eine der Hauptquellen für einige dieser Ideen Dr. Thomas S. Cowan, der aktenkundig erklärt, dass die Spanische Grippe von 1918 durch die Einführung von Radiowellen verursacht wurde:

„1918, nach der größten Pandemie, der Spanischen Grippe von 1918, wurde [Rudolf] Steiner gefragt, was das alles soll. Und er sagte: ‚Nun, Viren sind einfach Ausscheidungen einer giftigen Zelle mit ein paar anderen Proteinen, die sie aus der Zelle herausgeholt haben. Sie treten auf, wenn die Zelle vergiftet ist. Sie sind nicht die Ursache von irgendetwas.’Jede Pandemie der letzten 150 Jahre war ein Quantensprung in der Elektrifizierung der Erde. 1918, im Spätherbst 1917 gab es weltweit die Einführung von Radiowellen. Immer wenn man ein biologisches System einem neuen elektromagnetischen Feld aussetzt, ist man vergiften, man tötet einige und der Rest geht in eine Art suspendierte Animation über, so dass sie interessanterweise ein bisschen länger und kränker leben.“

Einige seiner Ideen stammen also vom österreichischen Anthroposophen Rudolf Steiner und einige von dem Anti-Handy-Aktivisten Arthur Firstenberg , der möglicherweise die Hauptquelle für diese Ideen ist:

Dass immer dann, wenn Telegraphendrähte verlegt wurden, in diesem Teil der Welt die Menschen plötzlich an Neurasthenie erkrankten. Ich behaupte, dass dies auf die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern zurückzuführen ist.1889 wurde im Wesentlichen Wechselstrom genutzt. Es wurde von Nikola Tesla erfunden und seine Patente wurden von Westinghouse übernommen und plötzlich konnten wir Strom mit geringem Leistungsverlust über große Entfernungen übertragen. Und dies wurde extrem schnell genutzt, so schnell, dass wir in einem Jahr von praktisch keinem Gebrauch von Wechselstrom zu einer intensiven Nutzung von Wechselstrom übergingen, und das Jahr war 1889. 1889 war das Jahr der ersten großen modernen Influenza-Epidemie und das ging weltweit und es dauerte vier Jahre und tötete ein paar Millionen Menschen.Schneller Vorlauf bis 1918, als die Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg eintraten und Marconi der Welt gezeigt hatte, dass man Radiowellen nutzen kann, und vor zwanzig Jahren eine der ersten Übertragungen davon demonstrierte. Aber als die Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg eintraten, machten wir im Rahmen unserer Kriegsanstrengungen zum ersten Mal intensiven Gebrauch von der Funktechnologie. Und nach dem Ersten Weltkrieg begann die Entwicklung des kommerziellen Radios. Ich behaupte in dem Buch, dass die spanische Influenza-Epidemie durch die plötzliche Veränderung der elektromagnetischen Umgebung der Erde durch die weltweite erstmalige Nutzung des Radios verursacht wurde. Die Spanische Grippe begann in amerikanischen Stützpunkten in diesem Land, wo Soldaten im Umgang mit Funkwellen geschult wurden. Und die Installation der leistungsstärksten Lichtmaschine, einer 50.000-Watt-Lichtmaschine in New Jersey, durch die Vereinigten Staaten,

Das von ihm erwähnte Buch heißt „ Der unsichtbare Regenbogen “. Ich habe noch keine Kopie davon gefunden, aber hier gibt es eine Zusammenfassung dessen, was er über die Spanische Grippe und das Radio sagt:

Zu dieser Zeit installierten die USA weltweit 13 riesige Funk- und Kommunikationssender. Sie alle gingen Ende 1917 bis Ende 1918 live. Zum ersten Mal waren in allen Teilen der Welt Funksignale zu hören. Damals betraf die „Spanische Grippe“ ein Drittel der Weltbevölkerung und tötete Dutzende Millionen Menschen. Es ereignete sich an Orten wie der Antarktis, die keinen Kontakt zur Außenwelt hatten. Die ersten bekannten Fälle waren 1.127 Funker in Camp Funston, Kansas. Sie waren die ersten, die drahtlose Sender verwendeten. Die Patienten starben meist an einer veränderten Blutgerinnung, einer damals bekannten und anerkannten Wirkung der „Elektrizitätskrankheit“.

Firstenberg verbindet auch den Ausbruch der asiatischen Grippe 1957 mit dem Bau von Radarstationen an der Westküste Nordamerikas und die Hongkong-Grippe 1968 mit einer „Verdoppelung der Anzahl der Satelliten“, die ins All fliegen.

