Sehr geehrte Damen und Herren!



Ergänzend zu einer rein juristischen “Würdigung” dieses Gesetzesentwurfes erlaube ich mir, zum besseren zusätzlichen Verständnis, ein paar zusätzliche, einleitende Betrachtungen anzuführen.



Diese Betrachtungen in Ergänzung zu einer rein juristischen Stellungnahme sind wichtig, da zusätzliche Hintergrund-Informationen zwingend erforderlich sind.



Angesichts der Tragweite und der tiefgreifenden, einschürfenden Konsequenzen einer beabsichtigten Impfpflicht fällt meine Stellungnahme daher ein wenig umfangreicher aus.



Ich bitte, die im folgenden angeführten Hinweise bzw. Beweismedien zu würdigen und nicht – wie üblich – alle Stellungnahmen einfach vom Tisch zu wischen, so wie dies in der Vergangenheit in den letzten 2 Jahren scheinbar zum Standard geworden ist. Dies würde unter mangelhafte Beweislastwürdigung fallen.



Hier ist ganz offenbar Gefahr im Verzug, und es wäre äußerst leichtfertig, die unten angeführten Bedenken zu negieren. Ich möchte in diesem Zusammenhang erwähnen, dass das Negieren wichtiger Hinweise, insbesondere bei einer derart wichtigen Entscheidung, strafbar ist. Wenn das, was unten angeführt ist, nur annähernd öffentlich wird, dann wird die betroffene Bevölkerung die Politik wohl kaum aus der Haftung entlassen. Bitte sagen Sie daher nachträglich nicht, sie hätten davon nichts gewusst. Springen Sie also über den Clubzwang hinweg.



Ich ersuche Sie daher ausdrücklich, zusätzlich selbst zu recherchieren, ob die unten angeführten Behauptungen stichfest sind. Meiner Meinung sind sie das sehr wohl, und bei gründlicher Recherche sollten Sie ergo dessen zum selben Ergebnis gelangen. Wer also selbst nicht recherchiert, der muss immer alles glauben.



Insbesondere wenn Sie Kinder haben, wären diese Recherchen eigentlich Ihre Aufgabe und nicht die zeitintensive Aufgabe der Staatsbürger.





1 Es gab NIE eine Notlage nationaler Tragweite



Wie Ihnen hinlänglich bekannt sein dürfte, liegt aufgrund der Ergebnisse von Prof. John Ioannidis (Stanford Universität) keine Notlage nationaler Tragweite vor, da die von ihm aus 61 Ländern ermittelte Sterblichkeit für SARS COV 2 bzw. COVID-19 lediglich bei 0,15% liegt.



Des Weiteren zeigen – lt. öffentlichen Angaben – etwas mehr als 80% der Bevölkerung im Falle einer Infektion lediglich derart milde Symptome, dass sie gar nicht merken, dass sie die Krankheit durchmachen (sogenannte “Asymptomatische”), das heißt, dass lediglich etwas weniger als 20% der Bevölkerung überhaupt daran erkranken können, also Symptome zeigen.

Das bedeutet, man erhält – bezogen auf die gesamte Bevölkerung – eine Sterblichkeit von lediglich ca. < 1/5 * 0,15% = 0,03 %.



Im Umkehrschluss bedeutet das, mehr als 99,97% der Bevölkerung sterben sicher NICHT an COVID-19.



Bitte vergleichen Sie damit einmal die Sterblichkeitsrate von Herzinfarkt oder von Krebs. Das bedeutet, hätte man sich nicht derart intensiv mit COVID-19 befasst, dann hätte man diese Krankheit nicht einmal bemerkt.





2 Hintergründe



Wenn es also keine Notlage nationaler Tragweite gegeben hat, so stellt sich naturgemäß die Frage, warum haben alle Kontrollmechanismen versagt und warum wurde der ganzen Sache nicht längst rechtzeitig Einhalt geboten?



Die Antwort lautet ganz einfach, dass diese COVID-“Pandemie” schon seit längerem bis in das Detail durchgeplant war und bereits auch ihre dementsprechenden Vorläufer hatte (z.B. Versuche mit der Schweinegrippe und der sogenannten Vogelgrippe).



Diese Punkte sind unter anderem in den beiden folgenden Büchern, die ich Ihnen an dieser Stelle gerne empfehlen möchte, ausreichend und auch mit entsprechenden Quellangaben bewiesen worden:



A) “Corona Diktatur” von Maga. Monika Donner (Ministerialrätin am

Landesverteidigungsministerium)



B) “Game Over” von Dr. Heiko Schöning (Mitbegründer von “Ärzte für

Aufklärung”)



In diesen hier nur beispielhaft angeführten Büchern ist mit ausführlichen Quellenangaben dargelegt, wie es zu einer geplanten P(l)andemie gekommen ist und wer dahintersteckt.



Aus diesen Büchern geht auch hervor, dass die gegenständlichen “Impfungen” nicht hier sind, um die Krankheit COVID-19 (engl.: “Certificate of Vaccination Identity – AI”) zu bekämpfen , sondern dass das Virus freigesetzt wurde, damit sich möglichst viele Menschen aus Angst mit diesen Substanzen “impfen” lassen sollen.



Das Ziel war ergodessen von Anfang an der Grüne Pass.

Aus Datenschutzgründen – da verfassungswidrig – wurde dieser Grüne Pass jedoch in der Zwischenzeit bereits in 11 amerikanischen Bundesstaaten aus guten Gründen strikt verboten (z.B in Florida und in Texas).



Die Koppelung der Geschäftsfähigkeit des Einzelnen mit dessen Gesundheitsstatus, konkret mit einem Impfstatus bzw. mit dem Grünen Pass ist in einer wirklich offenen, freien Gesellschaft undenkbar, nicht tragbar und selbstverständlich auch verfassungswidrig.



Das ganze hat daher mit Demokratie (und auch mit Gesundheit) nur mehr sehr bedingt zu tun.



Hier wird eine rote Linie überschritten.



Wichtige Entscheidungsträger hören offenbar nicht mehr auf rationale, wissenschaftliche und evidenzbasierte Argumente.

weiter: https://www.freiland.jetzt/blog/2021/12/14/stellungnahme-zum-gesetzentwurf-covid-19-impfpflichtgesetz/