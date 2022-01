UNCATEGORIZED haunebu7 14:42

Als die Welt von einem Coronavirus-Tsunami heimgesucht wurde, der erzwungene Abriegelungen, Lieferkettenprobleme, wirtschaftliche Umwälzungen und Armut hinterließ, hatten globalistische Finanzeliten laut einem am Montag veröffentlichten Bericht „eine schreckliche Pandemie“.

Die 10 reichsten Männer der Welt haben ihr Vermögen in den letzten 12 Monaten mit einer Rate von 1,6 Milliarden US-Dollar pro Tag auf 1,9 Billionen US-Dollar mehr als verdoppelt, was beweist, dass die Eliten weitgehend von dem Elend und dem finanziellen Ruin verschont geblieben sind, das so vielen durch endlose erzwungene Sperren zugefügt wurde.

Oxfam, ein Zusammenschluss von Wohltätigkeitsorganisationen, die sich auf die Linderung der globalen Armut konzentrieren, sagte, Mitglieder der globalistischen Finanzelite sahen, wie ihr Vermögen während der Pandemie stärker anstieg als in den vorangegangenen 14 Jahren, als die Weltwirtschaft unter der schlimmsten Rezession seit dem Wall Street Crash litt von 1929.

Dies sind einige der wichtigsten Punkte aus Oxfams neuestem Bericht „ Inequality Kills“, der veröffentlicht wurde, als sich globale Wirtschaftsführer diese Woche virtuell zum Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, Schweiz, trafen.

„Wir haben eine Situation, in der 10 Männer mehr Vermögen besitzen als zwei Drittel der Menschheit“, sagte Lyn Morgain, Geschäftsführerin von Oxfam Australia, gegenüber der australischen Nachrichtenagentur ABC.

„Nicht nur das, auch die unteren 40 Prozent hängen an einem seidenen Faden.“

Der Bericht hebt hervor, was die Wohltätigkeitsorganisation als „beispielloses“ Ausmaß globaler Ungleichheit bezeichnet, da das Coronavirus die Kluft zwischen „uns und ihnen“, den „Haben und Nichthabenden“ verschärft.

Jeff Bezos spricht während einer Pressekonferenz am 20. Juli 2021 in Van Horn, Texas, über seinen Flug mit Blue Origins New Shepard ins All. (Joe Raedle/Getty Images)

In der Zwischenzeit verzeichneten Tesla-Mitbegründer Elon Musk, Jeff Bezos von Amazon und Mark Zuckerberg von Facebook das größte Wachstum im Jahresvergleich seit Beginn der Aufzeichnungen, so der Bericht.

Zu einer Zeit, als eine Gruppe dieser Männer ihre Reichtümer nutzte, um in den Weltraum zu schießen, sagte die Wohltätigkeitsorganisation, hatte die Weltbank prognostiziert, dass mehr als 160 Millionen Menschen in die Armut gedrängt worden seien.

Insgesamt wurden laut der Wohltätigkeitsorganisation dank der internationalen Reaktion auf das Coronavirus auch in Asien 20 neue „Pandemie-Milliardäre“ geschaffen.

Forbes listete die 10 reichsten Männer der Welt auf: Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk, Jeff Bezos von Amazon, die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, Mark Zuckerberg von Facebook, die ehemaligen Microsoft-CEOs Bill Gates und Steve Ballmer, der ehemalige Oracle-CEO Larry Ellison, der US-Investor Warren Buffet und der Chef des französischen Luxuskonzerns LVMH, Bernard Arnault.

Der Oxfam-Bericht folgt einer Studie der Gruppe vom Dezember 2021, in der festgestellt wurde, dass der Anteil der reichsten Menschen der Welt am globalen Vermögen während der Pandemie in Rekordgeschwindigkeit gestiegen ist.

