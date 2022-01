Nächster Lauterbach´scher „Versprecher“: Wir „verhindern, dass die Pandemie endet“ (VIDEO) — UNSER MITTELEUROPA

Beim deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) reiht sich in jüngster Zeit ein freudscher Versprecher an den nächsten. Nach stetig widersprüchlichen Aussagen und dem Sager, dass eine Impfpflicht kommen müsse „bevor sie überflüssig wird“, legte er nun in einer Sondersitzung in Berlin zum Thema „Omikron“ nach: „[…] Und wenn es weitergeht, dann müssen auch wir weitermachen.…