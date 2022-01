UNCATEGORIZED haunebu7 22:54

Die kriminellen Machenschaften der Pharmahersteller in puncto der COVID-19 Impfseren sind als bewiesen anzusehen

Hacker sind technologische Genies im Computerzeitalter. Einige von ihnen sind hochkriminell, indem sie Firmendaten mit technologischen oder biochemischen neuen Entwicklungen hacken und diese dann an den Meistbietenden verkaufen. Andere Hacker haben schlichtweg Spaß daran, in die Zentralcomputer einer Firma oder eines Staatsapparates einzudringen und die Computer lahmzulegen (vielleicht erinnern sie sich noch an den “I-love-you”-Hackerangriff eines philippinischen Studenten, der mittels einer simplen Mail mit diesem Titel weltweit Milliardenschäden an den Computersystemen angerichtet hat).

Ernst wird dieser Angriff auf Computer andere Länder erst dann, wenn Geheimdienste ganze Hackerabteilungen unterhalten, um den politischen Gegner entweder auszuhorchen oder ihn im Ernstfall computertechnisch und militärtechnisch lahmzulegen. Führend darin sind China, Nordkorea, Russland, Israel und die USA.

Die “Guten” unter den Hackern

Doch dann gibt es auch Hacker, die sich für eine gerechte Sache einsetzen und computertechnisches Spezialwissen dafür nutzen, um kriminelle Machenschaften von Big Tech, Big Pharma und ganzen Staaten auszuspionieren, sofern sich die zuvor genannten mit der maximalen Kontrolle jedes Erdenbürgers, der Abschaffung der Menschenrechte und schließlich der ewigen Versklavung des Großteils der Menschheit befassen sollten. Genau dies geschieht im Moment, und die Beteiligten versuchen alles, ihr Mitwirken an diesem Völkermord zu verheimlichen oder dreist abzustreiten.

Noch wichtiger ist deren Einsatz im gegenwärtigen Fall der massenhaften Todesimpfungen im Auftrag von NWO und dem World Economic Forum insbesondere dann, wenn diese Todesimpfungen wahrheitswidrig zum alternativlosen Heilungsmittel einer nie existenten Pandemie erklärt werden. Dann sind diese Hacker ganz vorne dabei bei der Beweissammlung zu einer künftigen Massenklage wegen Vorbereitung und Durchführung eines globalen Völkermords. Wir normale Menschen mit unserem marginalen Computerwissen können nicht dankbar genug sein gegenüber diesen mutigen Einzelkämpfern, die für ihren gefährlichen Einsatz häufig mit ihrem Leben bezahlen müssen. Denn die Gegenseite hat längst entsprechende Maßnahmen ergriffen, um Angriffe auf ihr Computersystem auf den Urheber zurückzuverfolgen. Die Hacker wissen das und liegen daher ja Hauptaugenmerk auf die ständige Verschleierung ihres Aufenthaltsplatzes durch entsprechende Maßnahmen, die ihre IP-Adresse unentwegt und im Zehntelsekundentakt in andere Länder und Gebiete unseres Globus verlagert.

